పోలవరం జిల్లాలో విద్యార్థిని ఆత్మహత్య - దర్యాప్తునకు ఆదేశించిన సీఎం చంద్రబాబు
పోలవరం జిల్లా ఇర్లపల్లిలో పదో తరగతి విద్యార్థిని శివాని ఆత్మహత్య - ఇటీవల రంపచోడవరంలో జరిగిన పీటీఎంలో సీఎం చంద్రబాబు సమక్షంలో మాట్లాడిన శివాని - శివాని మృతిపై స్పందించిన చంద్రబాబు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 3:11 PM IST
Shivani Committed Death in Rampachodavaram : పోలవరం జిల్లా రంపచోడవరం మండలంలోని ఇర్లపల్లిలో ముర్రం శివాని అనే పదో తరగతి విద్యార్థి ఆదివారం రాత్రి ఉరేసుకొని బలవన్మరణానికి పాల్పడింది. మృతురాలు రంపచోడవరం ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో పదో తరగతి చదువుతోంది. తండ్రి మురళీకృష్ణ, తల్లి సౌభాగ్యవతి కోరుకొండలో హోటల్లో పని చేస్తున్నారు. ఇర్లపల్లిలోని అమ్మమ్మ ఇంటి వద్ద బాలిక ఉంటుంది. ఇటీవల రంపచోడవరంలో జరిగిన మెగా పేరెంట్స్ టీచర్స్ మీటింగ్లో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమక్షంలో శివాని మాట్లాడింది. ఆమెను సీఎం కూడా అభినందించారు.
అయితే చనిపోయే ముందు శివాని సూసైడ్ లెటర్ రాసింది. ఇంత బాధ తాను ఒక్కదాన్నే మోయలేకపోతున్నానని పేర్కొంది. కుటుంబమంతా కలిసి ఉండాలని తెలిపింది. దీనిపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనాస్థలానికి చేరుకొని పరిశీలించారు. మృతదేహాన్ని పోస్ట్మార్టం నిమిత్తం రంపచోడవరం ఏరియా ఆసుపత్రికి తరలించారు. దీనిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. మరోవైపు జిల్లా కలెక్టర్ దినేశ్ కుమార్, జేసీ ప్రశాంత్కుమార్, ఆర్డీవో స్వాతి విద్యార్థిని మృతికి కారణాలపై ఆరా తీస్తున్నారు. మరోవైపు ఎమ్మెల్యే శిరీషాదేవి అక్కడికి చేరుకొని శివాని మృతదేహానికి నివాళులర్పించి బాలిక కుటుంబసభ్యులను పరామర్శించారు.
పోలవరం జిల్లా ఈర్లపల్లికి చెందిన 10వ తరగతి విద్యార్ధిని ముర్రం శివాని తనువు చాలించడం నన్ను తీవ్ర విషాదంలోకి నెట్టేసింది. రంపచోడవరంలో మెగా పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్ లో వేదికపై ఎంతో ఉత్సాహంగా మాట్లాడిన శివాని బలవన్మరణం ఆవేదన కలిగించింది. ఆ రోజు తన చదువు, ఉన్నత లక్ష్యాల గురించి శివాని… pic.twitter.com/9NZE0spqgv— N Chandrababu Naidu (@ncbn) July 27, 2026
Chandrababu on Shivani Death : ముర్రం శివాని మృతిపై సీఎం చంద్రబాబు స్పందించారు. బాలిక తనువు చాలించడం తనను తీవ్ర విషాదంలోకి నెట్టేసిందని తెలిపారు. రంపచోడవరంలో మెగా పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్లో వేదికపై ఉత్సాహంగా మాట్లాడిన శివాని బలవన్మరణం ఆవేదన కలిగించిందన్నారు. ఆరోజు తన చదువు, ఉన్నత లక్ష్యాలపై తను చెప్పిన మాటలు గుర్తుకొస్తున్నాయని చెప్పారు. ఎంతో భవిష్యత్ ఉన్న గిరిజన బిడ్డ ఇలా తనువు చాలించడం బాధాకరమని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు.
కారణాలు ఏమైనా తన కలలు నిజం కాకుండానే విద్యార్థిని దూరమవడం తనను కలచివేస్తోందని చంద్రబాబు ఆవేదన వ్యక్తంచేశారు. శివాని మృతిపై పూర్తి దర్యాప్తు జరపాలని అధికారులను ఆదేశించారు. సమస్యలు, కష్టాలు వచ్చినా విద్యార్థులు, యువత ధైర్యంగా నిలబడాలని సూచించారు. ఎవరూ ఒత్తిడి, నిరాశ, నిస్పృహలకు లోనుకావొద్దని కోరుతున్నట్లు చెప్పారు. ఎంతటి సమస్యకైనా పరిష్కారం ఉంటుందని తెలిపారు. మీ బాధ, ఆవేదనను మీ కుటుంబసభ్యులు, స్నేహితులతో పంచుకోవాలని సూచించారు. ఒత్తిడిని అధిగమించి మీ కలలను నిజం చేసుకునేలా ముందుకు సాగాలని పిలుపునిచ్చారు. ప్రభుత్వం అన్నివిధాలుగా అండగా ఉంటుందని తెలియజేస్తున్నట్లు ఎక్స్ వేదికగా చంద్రబాబు పోస్ట్ చేశారు.
ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదు : జీవితం అంటే ఏదో ఒక సందర్భంలో సమస్యలు రావడం సహజం. వాటిని సరైన క్రమంలో ఎదుర్కొంటే పరిష్కార మార్గాలు తప్పకుండా దొరుకుతాయని మానసిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మీకు ఆత్మహత్యకు సంబంధించిన ఆలోచనలు వస్తే, ఉద్యోగ రీత్యా తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఉన్నా, సమస్యను ఎవరితోనైనా పంచుకోవాలని అనిపించినా, మీకు సహకరించేందుకు హెల్ప్లైన్ సెంటర్లు ఉన్నాయి. ఇందుకోసం టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ హెల్ప్లైన్ - 9152987821, స్నేహ ఫౌండేషన్ - 04424640050 (24x7 అందుబాటులో ఉంటుంది) నంబర్ను సంప్రదించొచ్చు. వీరు సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ఉదయం 8 నుంచి రాత్రి 10 వరకు అందుబాటులో ఉండి సేవలు అందిస్తారు. మీ సమస్యను వారితో పంచుకుని పరిష్కారం పొందొచ్చు.
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