రామోజీ వింటర్​ ఫెస్ట్ ప్రారంభం - తొలిరోజు సందడి చేసిన సందర్శకులు

Published : December 19, 2025 at 7:27 AM IST

Choose ETV Bharat

Ramoji Winter Fest Celebrations : ఎవరైనా హైదరాబాద్​ వచ్చారంటే తప్పకుండా చూడాల్సిన ప్రదేశాల్లో రామోజీ ఫిల్మ్​సిటీ ఒకటి. ఎందుకంటే ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద ఫిల్మ్​సిటీగా గిన్నిస్​ వరల్డ్​ బుక్​లో చోటు సంపాదించుకుంది. ఇక్కడి వెళితే పర్యాటకుడు తనను తాను మర్చిపోయి, ఏదైనా భూతలస్వర్గానికి వచ్చామా అన్నట్లు ఉంటుంది అక్కడి అద్భుత కట్టడాలు. ఒక మినీ దేశాన్నే తలపించే విధంగా రామోజీ ఫిల్మ్​సిటీ ఉంటుంది. అలాగే పర్యాటకులను ఆకర్షించేందుకు రామోజీ ఫిల్మ్​సిటీ యాజమాన్యం ఎప్పుడూ సరికొత్త థీమ్​లతో, పలు రకాల ప్యాకేజీలతో ఫెస్ట్​లను నిర్వహిస్తారు.

ఈ క్రమంలో పర్యాటకుల స్వర్గధామం రామోజీ ఫిల్మ్​సిటీలో గురువారం రామోజీ వింటర్​ ఫెస్ట్​ ప్రారంభం అయింది. వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి 1వ తేదీ వరకు సాగే ఈ ఫెస్ట్‌లో తొలి రోజే సందడి స్వర్గమే దిగివచ్చిందా అన్నట్లు సాగింది. సందర్శకులు ఫిల్మ్‌సిటీ అందాలు ఆస్వాదించేలా, వినోదంతో ఆనందతీరాలను చేరేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. దీంతో చిన్నాపెద్ద ఉత్సాహంగా వేడుకల్లో పాలుపంచుకున్నారు. కార్నివాల్​ పరేడ్​, మ్యూజికల్​ గ్లో గార్డెన్​, మాయాలోక్​ సందర్శనతో పర్యాటకులు అమితానందం పొందారు.

Ramoji Winter Fest Celebrations
రామోజీ వింటర్​ ఫెస్ట్​ వేడుకల్లో ఉత్సాహంగా డ్యాన్స్​ చేస్తున్న పర్యాటకులు (Eenadu)

రామోజీ ఫిల్మ్‌సిటీ సందర్శన వేళలను రాత్రి 9 గంటల వరకు పొడిగించడంతో మిరుమిట్లుగొలిపే విద్యుద్దీపకాంతుల్లో గార్డెన్ల అందాలు, ఆకట్టుకొనే లోకేషన్లలో సకుటుంబ సమేతంగా, బంధుమిత్రులతో సరదాగా గడిపారు. అద్భుతమైన సినిమా సెట్లు, చిత్రలోకాన్ని కళ్లముందుకు తెచ్చే స్టూడియో టూర్‌తో సరికొత్తగా విహార అనుభూతిని సొంతం చేసుకున్నారు. వైల్డ్‌ వెస్ట్‌ స్టంట్స్, రైడ్స్, లైవ్‌ షోలు, సాహస్, బర్డ్‌ పార్కులో విహారాన్ని మధుర జ్ఞాపకాలుగా పదిలం చేసుకున్నారు. ఒక్కసారి రామోజీ ఫిల్మ్​సిటీలోకి ఎంట్రీ అయిన తర్వాత కళ్లు తిప్పుకోలేని అందాలను చూస్తూ పర్యాటకులు మంత్రముగ్ధులు అవ్వాల్సిందే.

Ramoji Winter Fest Celebrations
రామోజీ వింటర్​ ఫెస్ట్​ వేడుకలు (Eenadu)

కార్నివాల్‌ పరేడ్‌ : రామోజీ వింటర్‌ ఫెస్ట్‌లో భాగంగా రాజసం ఉట్టిపడేలా ఏర్పాటు చేసిన కార్నివాల్‌ పరేడ్‌ ఆకట్టుకుంటోంది. శకటాలతో సాగే ఈ పరేడ్‌లో కళాకారుల నృత్య ప్రదర్శనలు, వివిధ వేషధారులు సందర్శకులను ఆకట్టుకుంటున్నారు. మ్యూజికల్‌ గ్లో గార్డెన్‌ పర్యాటకులను కలల ప్రపంచంలో విహరించేలా చేస్తోంది. ఐకానిక్‌ సినిమా సెట్ల మాయాజాలాన్ని మాయాలోక్‌ కళ్ల ముందుకు తెస్తుండటంతో సందర్శకులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

కార్నివైబ్‌ -2026కు సిద్ధం : డిసెంబరు 31న రాత్రి కొత్త సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టే క్షణాలను ఆస్వాదించేందుకు ‘రామోజీ కార్నివైబ్‌ - 2026’ వేదిక సిద్ధమైంది. ఇక్కడ వార్‌ ఆఫ్‌ డీజేలు, లైవ్‌ బ్యాండ్, ప్రత్యేక ప్రదర్శనలు ఆకర్షణగా నిలువనున్నాయి. అతిపెద్ద ఓపెన్‌ ఎయిర్‌ డ్యాన్స్‌ ఫ్లోర్‌లో 2026 కౌంట్‌డౌన్‌ ఉత్కంఠభరిత క్షణాలను బంధుమిత్రులతో కలిసి గడిపేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. పసందైన విందు, అపరిమిత పానీయాలు, వీనులవిందైన సంగీతంతో సందడి చేయవచ్చు. కాల్‌ ఆన్‌ డ్రైవర్, బేబీ కేర్‌ సౌకర్యాలు వినియోగించుకోవచ్చు.

ప్రత్యేక ప్యాకేజీలు : వింటర్‌ ఫెస్ట్, న్యూ ఇయర్‌ వేడుకలకు వివిధ ప్రత్యేక ప్యాకేజీలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. కుటుంబ సభ్యులు, బంధుమిత్రులతో ఈ వేడుకలను ఆస్వాదించాలనుకొనే వారి కోసం ప్రత్యేక, విడిది ప్యాకేజీలు ఉన్నాయి. రామోజీ ఫిల్మ్‌సిటీలో బస చేసి వేడుకల్లో పాలుపంచుకోవచ్చు. మరిన్ని వివరాలకు www.ramojifilmcity.com లాగిన్‌ అవ్వండి. కాల్‌ సెంటర్‌ నంబర్‌: 76598 76598

