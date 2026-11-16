తెలుగు గుండెల్లో చిరస్థాయిగా రామోజీ - వెంకయ్య భావోద్వేగ పోస్టు
Ramoji Rao Jayanthi విలువలతో కూడిన వ్యాపారం, సమాజహితమే జర్నలిజం అని ఆచరణలో చూపించిన మహామనిషి రామోజీరావు అని మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి ఎం.వెంకయ్యనాయుడు కొనియాడారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 6:00 PM IST
విలువలతో కూడిన వ్యాపారం, సమాజహితమే జర్నలిజం అని ఆచరణలో చూపించిన మహామనిషి రామోజీరావు అని మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి ఎం.వెంకయ్యనాయుడు కొనియాడారు. రామోజీరావు జయంతి సందర్భంగా ఆయనకు నివాళులర్పిస్తూ ఎక్స్లో పోస్టు చేశారు.
భవిష్యత్ తరాలకు స్ఫూర్తిదాయకం : "విలువలతో కూడిన వ్యాపారం, సమాజహితమే జర్నలిజం అని ఆచరణలో చూపించిన మహామనిషి రామోజీరావు గారు. ఆయన పట్టుదల, స్వయం కృషి, క్రమశిక్షణ, చిత్తశుద్ధి, కార్యదీక్ష భవిష్యత్ తరాలకు స్ఫూర్తిదాయకం. సాధారణ రైతు కుటుంబం నుంచి మొదలైన ఆయన జీవితం, ఈనాడు పత్రికతోపాటు రామోజీ ఫిల్మ్సిటీ వంటి మహోన్నత వ్యవస్థల నిర్మాణం ద్వారా ప్రపంచస్థాయికి ఎదిగింది. తెలుగువారి కీర్తి పతాకాన్ని అంతర్జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్లిన ఆయన చిరునామా తెలుగు ప్రజల గుండెల్లో శాశ్వతంగా నిలుస్తుంది" అన్నారు.
వెన్నుచూపని వీరుడు : పత్రికాస్వేచ్ఛ అంటే నచ్చింది రాయడం కాదని, ప్రజలకు కచ్చితంగా తెలియాల్సిన విషయాలను నిర్భయంగా తెలియజేయడానికి ఉన్న హక్కు అని రామోజీరావుగారు నమ్మారు. ఆ హక్కును కాపాడేందుకే ఈనాడు అక్షరసైన్యాన్ని మోహరించారు. ఆ క్రమంలో ఎంతటి అధికార కేంద్రాలతో తలపడాల్సి వచ్చినా వెన్నుచూపలేదు. వ్యక్తిగత దాడులెన్ని జరిగినా చిరునవ్వును చెదరనివ్వలేదు. పాలన గాడితప్పితే- కాలమాన పరిస్థితులూ చారిత్రక అవసరాల రీత్యా తాను మద్దతునిచ్చిన రాజకీయ నాయకత్వాన్ని సైతం నిర్మొహమాటంగా ప్రశ్నించారు. ఆత్మాభిమానం, విశ్వసనీయత, అంతరాత్మలకు మించిన ఆస్తులు లేవని ఆయన నమ్మారు.
శ్రీ రామోజీ రావు గారి జయంతి విలువలతో కూడిన వ్యాపారానికి, సమాజహితమే జర్నలిజం అని ఆచరణలో చూపించిన పాత్రికేయానికి చిరునామాగా నిలిచిన మహామనీషి శ్రీ రామోజీ రావు గారి జయంతి సందర్భంగా వారి స్మృతికి నివాళులు అర్పిస్తున్నాను. వారి పట్టుదల, స్వయంకృషి, క్రమశిక్షణ, చిత్తశుద్ధి, కార్యదీక్ష భవిష్యత్ తరాలకు స్ఫూర్తిదాయకం. సాధారణ రైతు కుటుంబం నుంచి మొదలైన శ్రీ రామోజీరావు గారి జీవితం ఈనాడు పత్రికతో పాటు, రామోజీ ఫిలిం సిటీ వంటి మహోన్నత వ్యవస్థల నిర్మాణం ద్వారా ప్రపంచస్థాయికి ఎదిగింది. తెలుగు వారి కీర్తి పతాకాన్ని అంతర్జాతీయ స్థాయికి తీసుకువెళ్లిన వారి చిరునామా తెలుగు ప్రజల గుండెల్లో శాశ్వతం.— M Venkaiah Naidu (@MVenkaiahNaidu) November 16, 2026
టీవీ, సినీ రంగాల్లో చెరగని ముద్ర : తెలుగు పత్రికా రంగానికి కొత్త దిశ చూపి టీవీ, సినీ రంగాల్లోనూ చెరగని ముద్ర వేసిన పద్మవిభూషణ్ రామోజీరావు సేవలు చిరస్మరణీయమని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి, తెలుగుదేశం అధినేత చంద్రబాబు కొనియాడారు. నేడు రామోజీరావు జయంతి సందర్భంగా ఆయనకు ఘన నివాళులర్పించారు. రాజీ అన్నది ఎరుగని వ్యక్తిత్వంతో, క్రమశిక్షణ, పట్టుదల, నిజాయితీలనే ఆయుధాలుగా చేసుకుని ఎన్నో వ్యవస్థలకు ధైర్యాన్నిచ్చారని గుర్తుచేశారు. మీడియా సంస్థల ద్వారా సమాజంపై చెరగని ప్రభావం చూపిన దార్శనికుడని ప్రశంసించారు. అపజయం ఎరుగని తెలుగు వెలుగుగా నిలిచిన రామోజీరావు సేవలను ఈ సందర్భంగా స్మరించుకుందామని చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు.
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