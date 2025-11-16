సమాజ హితులకు ‘దార్శనికుడి’ పురస్కారాలు - నేడు రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డుల ప్రదానం
రామోజీరావు జయంతి వేళ వివిధ రంగాల్లో సేవలందించిన వ్యక్తులకు పురస్కారం - రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో నేడు అవార్డుల ప్రదానోత్సవం - హాజరు కానున్న ఉపరాష్ట్రపతి, గవర్నర్, తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు
Ramoji Excellence National Awards Program : సమాజంలో ఎంతో మంది పుడుతుంటారు, గిడుతుంటారు. కానీ కొందరు మాత్రమే బహుముఖ ప్రజ్ఞతో చరిత్రలో చెరగని ముద్ర వేస్తారు. అలాంటి వారిలో రామోజీరావు ఒకరు. తన అక్షరాలతో ప్రజల్లో చైతన్య స్ఫూర్తిని రగిల్చి ఎనలేని ఖ్యాతిని గడించారు. అలాంటి చైతన్య మూర్తిని స్మరించుకుంటూ ఆయన జయంతిని పురస్కరించుకొని వివిధ విభాగాల్లో సేవలందించిన విశిష్ట వ్యక్తులకు రామోజీగ్రూప్ ఈ ఏడాది నుంచి రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ జాతీయ అవార్డులు ప్రదానం చేస్తోంది. ఈ కార్యక్రమం నేడు రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో జరగనుంది. అతిరథ మహారథులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొననున్నారు.
దేశ ప్రగతి, ప్రజల ఉన్నతికి తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన మహనీయుడు రామోజీరావు. సమాజానికి తిరిగి ఇవ్వడమే నిజమైన విజయమని ఆయన బలంగా నమ్మారు. ఇతరుల్లో స్ఫూర్తి నింపడం, అవకాశాలు సృష్టించడం, ప్రతి రంగంలో శ్రేష్ఠతను ప్రోత్సహించడం ఆయన ఆదర్శాలు. క్రమశిక్షణ, సంకల్పం, దేశ సేవ ఈ మూడు మంత్రాలు తరతరాలకు మార్గనిర్దేశం చేస్తూనే ఉంటాయి. అదే స్ఫూర్తిని సార్థకం చేస్తూ రామోజీ గ్రూప్ సంస్థల వ్యవస్థాపకులు రామోజీరావు పేరిట ఏర్పాటు చేసిన రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ జాతీయ అవార్డులు ప్రదానోత్సవ కార్యక్రమం సాయంత్రం రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో జరగనుంది.
వివిధ రంగాల్లో అద్భుత ప్రతిభ కనబరిచిన, సమాజహితమే లక్ష్యంగా శ్రమిస్తున్న ఏడుగురికి ఈ పురస్కారాలను ప్రదానం చేయాలని రామోజీ గ్రూప్ నిర్ణయించింది. జర్నలిజం, గ్రామీణాభివృద్ధి, మానవ సేవ, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, కళ-సంస్కృతి, మహిళా సాధికారత, యూత్ ఐకాన్ ఈ ఏడు విభాగాల్లో సేవలందించిన విశిష్ట వ్యక్తులకు వీటిని అందజేయనున్నారు.
రామోజీరావు పేరుతో తొలి మీడియా అవార్డు : రామోజీరావు పేరుతో స్థాపించిన తొలి మీడియా అవార్డును ఆయన లక్షణాలనే పుణికిపుచ్చుకున్న ఆణిముత్యం లాంటి ఒక జర్నలిస్టు నేడు అందుకోనున్నారు. గ్రామీణాభివృద్ధి రామోజీరావుకు అత్యంత ప్రీతిపాత్రం. ఆ కేటగిరీలో విశేష కృషి చేస్తున్న వ్యక్తి రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు స్వీకరించనున్నారు. రామోజీరావు విలువలకు తగినట్లుగా, ఆయన పేరుతో ఏర్పాటైన ‘ఉమెన్ ఎచీవర్ అవార్డు’ను ఒక సాహస మహిళా మూర్తి నేడు అందుకోనున్నారు.
యువ శాస్త్రవేత్తకు రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు : మానవ సేవే మాధవ సేవగా భావిస్తున్న వ్యక్తి, ఈ విభాగంలో ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు స్వీకరించనున్నారు. భారతీయ సంస్కృతీ సంప్రదాయాలకు ప్రాణం పోస్తున్న వ్యక్తి ఈ రంగంలో రామోజీ అవార్డు స్వీకరించనున్నారు. యువ శాస్త్రవేత్త ఒకరికి రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు లభించడం దేశానికే గర్వకారణం. విశేష కృషి చేసిన ఆ శాస్త్రవేత్త ఈ పురస్కారాన్ని స్వీకరించనున్నారు. ఆయన ఆదర్శాలకు నిదర్శనంగాప్రారంభమైన ‘యూత్ ఐకాన్’ అవార్డును భవిష్యత్తు భారతానికి వెలుగు దీపంలా వెలిగే ఒక యువకిరణానికి అందించనున్నారు.
"మా వ్యవస్థాపక ఛైర్మన్, పద్మ విభూషణ్ గ్రహీత రామోజీరావు తన జీవితాంతం చేసిన అవిశ్రాంత కృషికి, స్ఫూర్తికి ఈ రామోజీ ఎక్స్ లెన్స్ అవార్డులు ఒక నివాళి. దేశ సమగ్రత, ఆలోచనలో ధైర్యం, సామాజిక శ్రేయస్సు పట్ల అచంచలమైన నిబద్ధత, విలువలను కలిగి ఉన్న వ్యక్తులను మేము గుర్తించాలని సంకల్పించాం. ఆయన దార్శనికత కొత్త తరాల వారిలో స్ఫూర్తి నింపేలా చేయడం నాకు అపారమైన ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. ప్రగతిశీల భారతదేశాన్ని రూపొందించే ప్రక్రియలో రామోజీ గ్రూప్ మద్దతు ఎల్లప్పుడూ అందిస్తుందని మేము పునరుద్ఘాటిస్తున్నాం." - సీహెచ్. కిరణ్, రామోజీ గ్రూప్ సంస్థల ఛైర్మన్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్
రామోజీఫిల్మ్ సిటీలో అవార్డుల ప్రదానోత్సవం : సాయంత్రం ఐదున్నర గంటలకు రామోజీఫిల్మ్ సిటీలో జరుగనున్న ఈ పురస్కారాల ప్రదానోత్సవ కార్యక్రమానికి భారత ఉప రాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరుకానున్నారు. గౌరవ అతిథులుగా తెలంగాణ గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ, తెలంగాణ సీఎం రేవంత్రెడ్డి, ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, కేంద్ర మంత్రులు కిషన్రెడ్డి, రామ్మోహన్నాయుడు, మాజీ ఉప రాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు, సుప్రీంకోర్టు మాజీ ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఎన్వీ రమణ తదితరులు పాల్గొననున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా రామోజీ నిఘంటువులను విడుదల చేయనున్నారు.
