రామోజీ గ్లాంపింగ్ : ప్రకృతిలో సేదతీరాలనుకుంటున్నారా? - అయితే ఛలో ఫిల్మ్సిటీ
రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలో ప్రత్యేక సౌకర్యాలతో 'రామోజీ గ్లాంపింగ్' - ప్రకృతి ప్రేమికులను మైమరపించేలా గ్లాంపింగ్ ఏర్పాటు - ఎప్పటికప్పుడు సరికొత్త థీమ్లతో పర్యాటకులకు సరికొత్త అనుభూతి
Published : November 28, 2025 at 8:13 AM IST
Ramoji Glamping in RFC : రామోజీ ఫిల్మ్సిటీ అంటేనే భూతల స్వర్గంగా పేరు. ప్రపంచంలో అతి పెద్ద ఫిల్మ్సిటీని సందర్శించడానికి ఏటా లక్షల మంది పర్యాటకులు వస్తుంటారు. వారందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తూ సరికొత్త ఏర్పాట్లను రామోజీ ఫిల్మ్సిటీ యాజమాన్యం చేస్తోంది. ఒక్కసారి ఫిల్మ్సిటీ లోపలికి వెళితే మళ్లీ బయటకు వచ్చేటప్పుడు బోలెడన్ని అనుభూతులను వారి వెంట మోసుకెళ్తారు. మూడు కాలాల్లో సరికొత్త థీమ్స్తో పర్యాటకులను ఆర్ఎఫ్సీ ఆకర్షిస్తుంది. ప్రస్తుతం శీతాకాలం నేపథ్యంలో మరో సరికొత్త థీమ్తో పర్యాటకుల ముందుకు వచ్చింది. అదే రామోజీ 'గ్లాంపింగ్'.
నిత్యం తీరిక లేని జీవన శైలితో గడుపుతున్న ప్రతి ఒక్కరు ప్రశాంతమైన వాతావరణం, ప్రకృతి ఒడిలో విశ్రాంతి, సౌకర్యవంతమైన విడిది కోరుకుంటున్నారు. ఇలాంటి వారి అభిరుచిని గ్రహించి వారి అభిరుచులకు అనుగుణంగా రామోజీ ఫిల్మ్సిటీ ప్రత్యేక సౌకర్యాలతో ఈ రామోజీ గ్లాంపింగ్ను సిద్ధం చేసింది. విహారాన్ని ఇష్టపడుతూ, ప్రకృతిలో గడపాలనుకునే వారికి ఇది స్వర్గధామంగా అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది.
ప్రశాంత వాతావరణంలో బస : పర్యాటకుల్లో ఉత్సాహం నింపేలా ఆకర్షణీయ, ఆధునిక సౌకర్యాలతో రామోజీ గ్లాంపింగ్ విడిది ప్రకృతి ప్రేమికులకు సరికొత్త అనుభూతిని పంచనుందని చెప్పడంలో అతిశయోక్తి లేదు. అవుట్ డోర్ క్యాంపింగ్తో అతిథులను ప్రకృతికి అనుసంధానం చేస్తోంది. కుటుంబాలు, జంటలు, సమూహాల కోసం రూపొందించిన ఈ గ్లాంపింగ్, ఆనందంగా విశ్రాంతి పొందేందుకు ఉపయోగపడనుంది. ప్రశాంత వాతావరణంలో బసతో మర్చిపోలేని అనుభూతిని కలిగించనుంది.
ఎప్పుడూ బిజీ జీవితంలో ఉంటున్న వారు విరామం తీసుకోవడానికి, డిజిటల్ ప్రపంచం నుంచి దూరంగా, ప్రకృతిని ఆస్వాదించే అవకాశం కల్పిస్తుంది. ఏకాంత సమయంలో రిఫ్రెష్మెంట్కు, రొమాంటిక్ రీట్రీట్కు గ్లాంపింగ్ను వేదికగా చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ బాలీవుడ్ టెంట్, హాలీవుడ్ టెంట్ అని రెండు రకాల సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. రెండు రాత్రుళ్లు బస చేయడానికి హాలీవుడ్ టెంట్లో రూ.9,499 తీసుకోగా, బాలీవుడ్ టెంట్లో రూ.7,499 వసూలు చేస్తారు.
మనసును హత్తుకొనేలా ఏర్పాట్లు :
- పర్యాటకులు ఒక రాత్రి, రెండు రాత్రుల బస ఎంచుకోవచ్చు.
- మనసుకు హత్తుకొనే సుందర ప్రపంచంలో సరికొత్తగా రోజును ప్రారంభించాలనుకొనే వారికి గ్లాంపింగ్ మంచి ఎంపిక అవ్వనుంది.
- ట్రెక్కింగ్, ప్రకృతి నడక, యోగా చేయవచ్చు.
- సంప్రదాయ ఆటలతో బాల్య అనుభూతులు, పుస్తకాలతో ఊయలలో మానసిక ప్రశాంతత సొంతం చేసుకోవచ్చు.
- సాయంత్రం వేళ సంగీతం వింటూ, నక్షత్రాలను చూస్తూ కథలు చెప్పుకోవచ్చు.
- చలికాచుకుంటూ ఆనందాల విహారాన్ని గుర్తుండిపోయేలా మలచుకోవచ్చు.
ఆకర్షణీయ ప్యాకేజీలు : రామోజీ గ్లాంపింగ్ను ఆస్వాదించాలనుకొనే సమూహాలు, కుటుంబాలకు ఆకర్షణీయమైన ప్యాకేజీలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలకు www.ramojifilmcity.com సందర్శించండి. లేదా 7659876598కు ఫోన్ చేయండి. మీరు సంప్రదిస్తే మీకు కావాల్సిన పూర్తి సమాచారం వారు అందిస్తారు.