ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్ కళాశాలకు రామోజీ ఫౌండేషన్ చేయూత - రూ.1.33 కోట్లతో 140 కంప్యూటర్ల అందజేత
రూ.1.33 కోట్లతో 140 కంప్యూటర్ల ఏర్పాటు - ప్రారంభించిన ఇబ్రహీంపట్నం ఎమ్మెల్యే మల్ రెడ్డి రంగారెడ్డి - రామోజీ ఫౌండేషన్ కార్యక్రమాలు అభినందనీయమన్న రంగారెడ్డి
Published : April 23, 2026 at 9:55 AM IST
Ramoji Foundation Supports SGM Govt Polytechnic College : సమాజంపై ప్రేమ, బాధ్యతతో రామోజీ ఫౌండేషన్ పలు ప్రజాహిత, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టడం అభినందనీయమని ఇబ్రహీంపట్నం ఎమ్మెల్యే మల్రెడ్డి రంగారెడ్డి అన్నారు. అబ్దుల్లాపూర్మెట్లోని సంజయ్ గాంధీ స్మారక (ఎస్జీఎం) ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్ కాలేజీలో రామోజీ ఫౌండేషన్ రూ.1.33 కోట్లు ఖర్చు చేసి 140 అధునాతన కంప్యూటర్లతో ఏర్పాటు చేసిన సెంట్రల్ కంప్యూటర్ సెంటర్, కంప్యూటర్ ల్యాబ్ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి ఎమ్మెల్యే బుధవారం ముఖ్య అతిథిగా హాజరై వాటిని ప్రారంభించారు.
నిస్వార్థంగా సేవలు అందిస్తున్నారు : ఈ సందర్భంగా రంగారెడ్డి రామోజీ గ్రూప్ వ్యవస్థాపక ఛైర్మన్ రామోజీరావు చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి, జ్యోతి వెలిగించి నివాళి అర్పించారు. అనంతరం మాట్లాడుతూ అబ్దుల్లాపూర్మెట్ ప్రాంతంలో పలు ప్రభుత్వ కార్యాలయాలతో పాటు గ్రామాల అభివృద్ధికి రామోజీరావు చర్యలు చేపట్టారని, ఆయన కుమారుడు, రామోజీ సంస్థల సీఎండీ కిరణ్ సైతం నిస్వార్థంగా సేవలందిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు.
విద్యార్థులు కంప్యూటర్లను సద్వినియోగం చేసుకోవాలి : పాలిటెక్నిక్ కాలేజీ ఆడిటోరియం నిర్మాణానికి రూ.20 లక్షలు మంజూరు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. రామోజీ ఫిల్మ్సిటీ ఫైనాన్స్, ఎకౌంట్స్ విభాగం వైస్ ప్రెసిడెంట్ కె.రవీంద్ర రావు మాట్లాడుతూ రామోజీ ఫౌండేషన్ అందించిన అధునాతన కంప్యూటర్లను విద్యార్థులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని అన్నారు. కళాశాల ప్రిన్సిపల్ బి.నాగముని నాయక్ మాట్లాడుతూ తాము కోరిన వెంటనే విద్యార్థుల కోసం రూ.1.33 కోట్లతో కంప్యూటర్లను అందించిన రామోజీ ఫౌండేషన్ తోడ్పాటు మరువలేనిదని అన్నారు.
కోరిన వెంటనే తోడ్పాటునందించారు : పాలిటెక్నిక్ కాలేజీ అభివృద్ధికి ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపుతున్న ఎమ్మెల్యే రంగారెడ్డి, తోడ్పాటు అందించేందుకు ముందుకు వచ్చిన రామోజీ ఫౌండేషన్, సీఎండీ సీహెచ్ కిరణ్, రామోజీ ఫిల్మ్సిటీ ఎండీ సీహెచ్ విజయేశ్వరి, సర్పంచి విజయ గౌడ్, పంచాయతీ పాలకవర్గం, అధికారులకు ప్రిన్సిపల్ నాగముని నాయక్ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీడీవో శ్రీవాణి, సీఐ అశోక్ రెడ్డి, ఇన్ఛార్జి మండల పంచాయతీ ఆఫీసర్ తుల్జా ప్రసాద్, ఉప సర్పంచి సుష్మా గౌడ్, సీహెచ్ భాస్కరా చారి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
