తెలంగాణ రైజింగ్ సమ్మిట్లో ఆకట్టుకుంటున్న రామోజీ ఫిల్మ్సిటీ స్టాల్
ఆర్ఎఫ్సీలో నిర్మితమైన ప్రధాన చిత్రాలపై వీడియోప్రదర్శన - ఫిల్మ్సిటీ స్టాల్ను సందర్శించిన రామోజీ గ్రూపు సీఎండీ సీహెచ్ కిరణ్, ఎండీ విజయేశ్వరీ
Published : December 8, 2025 at 7:54 PM IST
Ramoji Film City Stall in Telangana Rising Global Summit : తెలంగాణ రైజింగ్-2047 గ్లోబల్ సమ్మిట్లో రామోజీ ఫిలిం సిటీ ఏర్పాటు చేసిన స్టాల్ అందర్నీ ఆకట్టుకుంది. పర్యాటక శాఖ స్టాల్స్ విభాగంలో రామోజీ ఫిల్మ్సిటీకి కూడా చోటు కల్పించారు. ప్రపంచంలోనే అతి పెద్దదైన రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలో పర్యాటకం, చిత్రనిర్మాణాలకు ఉన్న అవకాశాలను వివరిస్తూ స్టాల్లో ప్రత్యేక వీడియోను ప్రదర్శించారు.
ప్రత్యేక వీడియో ప్రదర్శన : రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలో ఇప్పటి వరకు నిర్మితమైన ప్రధాన చిత్రాలు, దిగ్గజ ప్రముఖులు ఫిల్మ్సిటీ పర్యాటక ప్రదేశాలను సందర్శంచిన అంశాలను ఇందులో ప్రదర్శించారు. చిత్ర నిర్మాణాలు, నటీనటులకు అవసరమైన ఆతిథ్యం కూడా ఫిల్మ్సిటీలో లభిస్తుందన్న సమాచారాన్ని స్టాల్ సందర్శనకు వచ్చిన ప్రముఖులకు వివరించారు. ఫిల్మ్సిటీ స్టాల్ను రామోజీ గ్రూపు ఛైర్మన్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సీహెచ్ కిరణ్, ఫిల్మ్సిటీ ఎండీ విజయేశ్వరీ, గ్రూపు సలహాదారు సాంబశివరావు, తదితరులు సందర్శించారు.
ఘనంగా ప్రారంభమైన గ్లోబల్ సమిట్ : తెలంగాణ రైజింగ్ పేరిట రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన గ్లోబల్ సమిట్ ఈరోజు ఘనంగా ప్రారంభమైంది. సదస్సును గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ చేతుల మీదుగా ప్రారంభమైంది. ఈ సమిట్కు సీఎం రేవంత్రెడ్డి, కేంద్రమంత్రి కిషన్రెడ్డి, డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, పలువురు మంత్రులు, ప్రజాప్రతినిధులతో పాటు సినీ నటుడు నాగార్జున, వివిధ సంస్థల ప్రతినిధులు ఉత్సాహంగా హాజరయ్యారు. రంగారెడ్డి జిల్లా కందుకూరులోని భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో 100 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఈ సదస్సు జరుగుతోంది. 44 దేశాల నుంచి 154 మంది ప్రతినిధులు ఈ గ్లోబల్ సమిట్ సదస్సుకు హాజరయ్యారు.
