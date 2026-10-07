రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలో ఘనంగా వనమహోత్సవం - 'లక్ష మెుక్కలు నాటడమే లక్ష్యం'
Vana Mahotsavam at RFC : భవిష్యత్ తరాలకు స్వచ్ఛమైన వాతావరణాన్ని అందించాలనే సంకల్పంతో రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలో ఘనంగా వనమహోత్సవం నిర్వహించారు. లక్ష మెుక్కలు నాటడమే తమ లక్ష్యమని నిర్వాహకులు తెలిపారు.
Published : October 7, 2026 at 8:59 AM IST
Vana Mahotsavam at Ramoji Film City : పచ్చదనం పెంచాలి, పర్యావరణాన్ని కాపాడాలి, భవిష్యత్ తరాలకు స్వచ్ఛమైన వాతావరణాన్ని అందించాలనే సంకల్పంతో రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలో ఘనంగా వనమహోత్సవం నిర్వహించారు. ముఖ్య అతిథులుగా రామోజీ ఫిల్మ్సిటీ ఎండీ విజయేశ్వరి, ఈటీవీ డైరెక్టర్ సీహెచ్.పూర్ణ సుజయ్ పాల్గొన్నారు. వనమహోత్సవంలో భాగంగా రమాదేవి పబ్లిక్ స్కూల్లోని 200 మంది పదో తరగతి విద్యార్థులు ప్లాంటేషన్ సైట్ వరకు ర్యాలీ నిర్వహించారు. 'చెట్లను రక్షిద్దాం-పర్యావరణాన్ని కాపాడుదాం', 'వృక్షో రక్షతి రక్షితః' అంటూ నినాదాలు చేశారు. విద్యార్థులతో కలిసి విజయేశ్వరి, సుజయ్ మొక్కలు నాటారు. రామోజీ ఫిల్మ్సిటీ ప్రాంగణంలో లక్ష మెుక్కలు నాటడమే తమ లక్ష్యమని పూర్ణ సుజయ్ వెల్లడించారు.
"పచ్చని చెట్లు ప్రగతికి మెట్లు. పర్యావరణాన్ని మన పూర్వీకులు ఎంతో శ్రద్ధగా కాపాడుతూ మన చేతుల్లో పెట్టడం వల్లే ప్రస్తుతం ఆహ్లాదకరమైన జీవనం గడుపుతున్నాం. రోజు వారీ ఒత్తిళ్లకు లోనై పర్యావరణాన్ని చిన్నచూపు చూస్తూ ఏముందిలే అనే ధోరణితో ముందుకు వెళితే, అధ్వానమైన స్థితిలో మన తర్వాత తరాలకు పర్యావరణాన్ని అప్పగించాల్సి ఉంటుంది. రమాదేవి పబ్లిక్ స్కూల్ విద్యార్థుల చేత వనమహోత్సవ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాం. ఈ సానుకూల భావనలను, పర్యావరణం పట్ల బాధ్యతలను చిన్న వయసులోనే ప్రేరేపించి, రాబోయే తరానికి ఆరోగ్యకర పర్యావరణాన్ని సృష్టించడానికి రోజువారీ జీవితంలో చేయగలిగే చిన్న మార్పులను వారికి తెలియజేయడం ద్వారా మనం పర్యావరణాన్ని కాపాడుకుంటూ, ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని ప్రసాదించిన వాళ్లమవుతాం. ఇది మన బాధ్యత. పర్యావరణ పరిరక్షణలో భాగంగా రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలో లక్షచెట్ల నాటే దిశగా వేగంగా అడుగులు వేస్తున్నాం" - సీహెచ్.పూర్ణసుజయ్, ఈటీవీ డైరెక్టర్
ప్రతి ఒక్కరు మొక్కలు నాటాలి, పెంచాలి వాటి ఫలాలు పొందాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ కార్యక్రమం చేపట్టామని రమాదేవి ట్రస్ట్ ట్రస్టీ రావి చంద్రశేఖర్ తెలిపారు. రమాదేవి పబ్లిక్ స్కూల్ విద్యార్థులను ఈ కార్యక్రమంలో భాగం చేశామన్నారు. మొక్కలు నాటడం వల్ల పర్యావరణ పరిరక్షణకు తోడ్పతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఉషాకిరణ్ మూవీస్ డైరెక్టర్ శివరామకృష్ణ, రమాదేవి పబ్లిక్ స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ ఖమర్ సుల్తానా, ఫిల్మ్సిటీ ఉన్నతోద్యోగులు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
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