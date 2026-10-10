రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలో పండుగ సంబరాలు - దసరా, దీపావళికి ప్రత్యేక వేడుకలు
Ramoji Festive Celebrations 2026 : రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలో పండుగ వేడుకలు ప్రారంభమయ్యాయి. రామోజీ ఫెస్టివ్ సెలబ్రేషన్స్-2026 పేరిట దసరా, దీపావళి పండుగల సంబరాలు జరగనున్నాయి.
Published : October 10, 2026 at 9:13 AM IST
Ramoji Festive Celebrations 2026 : చలనచిత్ర నిర్మాణ కేంద్రం, పర్యాటకుల స్వర్గధామం, ప్రపంచ ప్రఖ్యాత రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలో పండుగ వేడుకలు ప్రారంభమయ్యాయి. రామోజీ ఫెస్టివ్ సెలబ్రేషన్స్-2026 పేరిట దసరా, దీపావళి పండుగల సంబరాల్లో పర్యాటకులను మంత్రముగ్ధుల్ని చేసేందుకు ప్రత్యేకంగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ నెల 8న (గురువారం) ప్రారంభమైన ఈ వేడుకలు నవంబర్ 15వ తేదీ వరకు కొనసాగుతాయి.
వినోదం, విహారం కలగలిసిన ఈ వేడుకల్లో ఉదయం 9 నుంచి రాత్రి 9 గంటల వరకు పాల్గొనేందుకు పర్యాటకులకు వీలు కల్పిస్తున్నారు. సినిమా ప్రపంచంలోని అద్భుతాలు, కార్నివాల్ సంబురాలు, విద్యుద్దీపాల అలంకరణలతో ఫిల్మ్సిటీ అందాలు పర్యాటకులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
ఎన్నెన్నో విశేషాలు
రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలోని విశేషాలు పర్యాటకులను ముగ్ధులను చేస్తున్నాయి. మ్యూజికల్ గ్లో గార్డెన్, సినిమాటిక్ కార్నివాల్ పరేడ్, విద్యుద్దీపాల ధగధగలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి. మోషన్ క్యాప్చర్, మాయాలోక్, ప్రముఖ చలన చిత్రాలను చిత్రీకరించిన సెట్లు, కృత్రిమ మేధతో ఫొటోలు తీసుకొనే సదుపాయాలు పర్యాటకులకు సరికొత్త అనుభూతి పంచుతున్నాయి. జపనీస్, రాజస్థానీ నృత్యాలు, వివిధ ప్రదర్శనలు అలరిస్తున్నాయి. సాహస్ అడ్వెంచర్ పార్కులో సాహసికులను ఆకట్టుకునే ఏర్పాట్లు చేశారు.
సినిమా ప్రపంచాన్ని చేరువ చేసేలా
దీనిలో భాగంగా మూవీ మ్యాజిక్లో ప్రత్యేక కళా ప్రదర్శనలు, ఫ్లాష్ మాబ్స్, ఏఐ ఫొటో బూత్, కార్నివాల్ సందడి, వివిధ కార్యక్రమాలు రామోజీ ఫిల్మ్సిటీ సందర్శకులకు మరచిపోలేని మధుర జ్ఞాపకంగా మలుస్తున్నాయి. చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఈ పండుగ సెలవుల్లో రామోజీ ఫెస్టివ్ సెలబ్రేషన్స్లో పాల్గొని సందడి చేయవచ్చు. డే ప్యాకేజీలతో పాటు ఆకర్షణీయమైన ఈవినింగ్ ప్యాకేజీలూ అందుబాటులో ఉన్నాయి. మరెందుకు ఆలస్యం ఇప్పుడే మీ కుటుంబ సభ్యులు, బంధుమిత్రులతో కలిసి పండుగ సంబురాల్లో పాల్గొనేందుకు విచ్చేయండి.
విడిదికి అవకాశం
రామోజీ ఫెస్టివ్ సెలబ్రేషన్స్ను ఆస్వాదించాలనుకునే వారికి ప్రత్యేక ప్యాకేజీలతో పాటు ఫిల్మ్సిటీలో విడిది చేసి వేడుకలను మరింతగా ఆనందించేందుుకు అవకాశం ఉంటుంది. బడ్జెట్ మొదలు విలాసవంతమైన వసతి సదుపాయాలతో హోటళ్లు, ప్రత్యేక థీమ్ రెస్టారెంట్లు పర్యాటకులకు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
మరిన్ని వివరాలకు
రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలో పండుగ సంబురాల్లో పాల్గొనాలనుకునే వారు టికెట్లు, ఇతర వివరాలకు www.ramojifilmcity.com వెబ్సైట్ను సందర్శించవచ్చు. లేదా 73598 73598 నంబరుకు ఫోన్ చేయవచ్చు.
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