రామోజీ జాతీయ అవార్డుల ప్రదానం - అందుకున్న గ్రహీతలు వీరే!

రామోజీ ఎక్స్‌లెన్స్‌ జాతీయ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం - 7 రంగాల్లో అద్భుత ప్రతిభ కనబరిచి అవార్డులు అందుకున్న వ్యక్తులు వీరే!

RAMOJI_AWARD_RECIPIENTS
RAMOJI_AWARD_RECIPIENTS (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 16, 2025

Updated : November 16, 2025

Ramoji Excellence National Award Recipients: రామోజీ గ్రూప్‌ సంస్థల వ్యవస్థాపకులు రామోజీరావు పేరిట ఏర్పాటు చేసిన రామోజీ ఎక్స్‌లెన్స్‌ జాతీయ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం ఘనంగా జరిగింది. వివిధ రంగాల్లో అద్భుత ప్రతిభ కనబరిచిన, సమాజహితమే లక్ష్యంగా శ్రమిస్తున్న ఏడుగురికి ఈ పురస్కారాలను ప్రదానం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో భారత ఉప రాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్‌, సీఎం చంద్రబాబు, తెలంగాణ గవర్నర్‌ జిష్ణుదేవ్‌ వర్మ, తెలంగాణ సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి, కేంద్ర మంత్రులు కిషన్‌రెడ్డి, రామ్మోహన్‌నాయుడు, మాజీ ఉప రాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు, సుప్రీంకోర్టు మాజీ ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ ఎన్‌.వి. రమణ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

అవార్డు గ్రహితలు వీరే:

RAMOJI_AWARD_RECIPIENTS
'వాటర్‌ మదర్‌' ఆమ్లా రూయా (ETV)

'వాటర్‌ మదర్‌' ఆమ్లా రూయా: తీవ్ర కరవుతో అల్లాడిన ప్రజల పాలిట ఆమె వరప్రదాయిని. ఆకార్‌ ఛారిటబుల్‌ ట్రస్టు ద్వారా చెక్‌డ్యామ్‌లు నిర్మించి ఎంతో మంది ప్రజల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపిన స్ఫూర్తి ప్రదాత. ఆమె ఎవరో కాదు ప్రజలంతా ఎంతో ఆప్యాయంగా ‘వాటర్‌ మదర్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా’గా పిలుచుకొనే పర్యావరణ వేత్త, ముంబయి వాసి ఆమ్లా అశోక్‌ రూయా. చిన్నప్పట్నుంచే సామాజిక సమస్యలపై స్పందించే గుణం ఉన్న ఆమె 1999, 2003లో రాజస్థాన్‌లో వచ్చిన తీవ్ర కరవు పరిస్థితులను చూసి చలించిపోయారు. వర్షపు నీటిని ఒడిసిపట్టి దాన్ని తెలివిగా వినియోగించేలా ప్రజల్లో చైతన్యం తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేశారు. వర్షపు నీటిని నిల్వ చేసి భూగర్భ జలాలను పెంచడం ద్వారా నీటి కొరతను అధిగమించేందుకు బాటలు వేశారు. 12000 గ్రామాల్లో 18 లక్షల ప్రజలను స్వయం సమృద్ధి సాధించడంలో ఆమె విశేష కృషిచేశారు. రాజస్థాన్‌తో పాటు మధ్యప్రదేశ్‌, ఒడిశా, మహారాష్ట్ర, ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని దంతేవాడ వంటి ప్రాంతాల్లో స్థానిక రైతుల సహకారంతో వందల చెక్‌డ్యామ్‌లు, ఇతర నీటి వనరులను నిర్మించారు.

RAMOJI_AWARD_RECIPIENTS
శ్రీకాంత్‌ బొల్లా (ETV)

పారిశ్రామికవేత్త శ్రీకాంత్‌ బొల్లా: చదువుకోవాలన్న తన తపనకు వైకల్యమే అడ్డంకిగా మారినా వెనుకడుగు వేయలేదు. ఆయన జ్ఞానానికి ప్రపంచస్థాయి కంపెనీలు ఆహ్వానం పలికినా దేశ సేవకే జైకొట్టారు. ఎంతోమందికి ఉపాధి కల్పిస్తూ స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నారు పారిశ్రామికవేత్త శ్రీకాంత్‌ బొల్లా. వ్యవసాయ కుటుంబంలో జన్మించిన ఈయన చదువుకునే సమయంలో ఎన్నో ఒడుదొడుకులను ఎదుర్కొన్నారు. పట్టుదలతో అమెరికాలోని మసాచుసెట్స్‌ ఇనిస్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ టెక్నాలజీలో బ్రెయిన్‌ కాగ్నిటివ్‌ సైన్స్‌లో చేరిన తొలి అంధుడిగా శ్రీకాంత్‌ రికార్డు సృష్టించారు. తర్వాత ప్రపంచస్థాయి సంస్థల ఉద్యోగ అవకాశాలను వద్దనుకొని 2012లో హైదరాబాద్‌ కేంద్రంగా బొల్లాంట్‌ ఇండస్ట్రీస్‌ను స్థాపించారు. దీని ద్వారా 2500 మంది దివ్యాంగులకు ఉపాధి కల్పించారు. మరో 3000 మంది దివ్యాంగులకు ఉచితంగా చదువు చెప్పిస్తున్నారు. బాలీవుడ్‌లో రాజ్‌కుమార్‌ రావ్‌ హీరోగా ‘శ్రీకాంత్‌’ బయోపిక్‌ తెరకెక్కింది.

RAMOJI_AWARD_RECIPIENTS
గాలి మాధవీలత (ETV)

గాలి మాధవీలత: భారత్‌లోని మిగతా ప్రాంతాలతో కశ్మీర్‌ను అనుసంధానించేందుకు చినాబ్‌ నదిపై నిర్మించిన ఇంజినీరింగ్‌ అద్భుతం రైల్వే ఆర్చ్‌ వంతెన. ఇటీవల ప్రారంభమైన ఈ ప్రాజెక్ట్‌కు గాలి మాధవీలత కన్సల్టెంట్‌గా వ్యవహరించారు. ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులను దాటుకుని తన బృందంతో కలిసి 17 ఏళ్ల పాటు ఈ ప్రాజెక్ట్‌ కోసం కష్టపడ్డారు. ప్రకాశం జిల్లా ఏడుగుండ్లపాడుకు చెందిన మాధవీలత ఇంటర్‌ వరకూ ప్రభుత్వ స్కూలు, కాలేజీల్లోనే చదివారు. జేఎన్‌టీయూ కాకినాడలో ఇంజినీరింగ్‌, వరంగల్‌ నిట్‌లో ఎంటెక్‌, మద్రాస్‌ ఐఐటీలో పీహెచ్‌డీ, ఇండియన్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ సైన్స్‌లో రాక్‌ మెకానిక్స్‌లో పోస్ట్‌ డాక్టొరల్‌ ఫెలోషిప్‌ చేశారు. గువాహటి ఐఐటీలో ఏడాదిపాటు అసిస్టెంట్‌ ప్రొఫెసర్‌గా చేశాక బెంగళూరు ఐఐఎస్‌సీలో చేరారు. ఈ వంతెన నిర్మాణ బాధ్యతను నార్తర్న్‌ రైల్వే ఆఫ్కాన్స్‌ సంస్థకు ఇచ్చింది. ఆ సంస్థకు జియో టెక్నికల్‌ కన్సల్టెంట్‌గా ఉన్న మాధవీలతకు ప్రాజెక్టులో పనిచేసే అవకాశం వచ్చింది. ప్రాజెక్ట్‌ పూర్తి చేసే క్రమంలో కుటుంబానికి సైతం దూరంగా ఉన్నారు.

RAMOJI_AWARD_RECIPIENTS
ఆకాశ్‌ టాండన్‌ (ETV)

ఆకాశ్‌ టాండన్‌: తను పడిన కష్టం ఇంకొకరు పడకూడదని కోరుకొనే గొప్ప మనసు ఆకాశ్‌ టాండన్‌ది. ఆర్థిక ఇబ్బందుల కారణంగా చిన్నప్పుడు చదువు విషయంలో ఎన్నో కష్టాలు పడ్డారు. దీంతో తనలాంటి పరిస్థితి మరెవరికీ రాకూడదని వీధి బాలల కోసం ‘పెహచాన్‌ - ది స్ట్రీట్‌ స్కూల్‌’ అనే వినూత్న పాఠశాలను స్థాపించి ఓ నిశ్శబ్ద విప్లవాన్నే తీసుకొచ్చారు. దిల్లీ ఫుట్‌పాత్‌పై కేవలం ఐదుగురు వాలంటీర్లతో మొదలైన ఈ స్ట్రీట్‌ స్కూల్‌లో ప్రస్తుతం 10 సెంటర్లలో 1600 మంది చిన్నారులు ఉన్నారు. దాదాపు 5000 మందికి పైగా వీధిబాలల జీవితాల్లో అక్షరజ్యోతులు వెలిగించిందీ ‘పెహచాన్‌’ సంస్థ. బీటెక్‌ గ్రాడ్యుయేట్‌ అయిన ఆకాశ్ వృత్తిరీత్యా డిజిటల్‌ మార్కెటర్‌ కాగా ప్రవృత్తిపరంగా సామాజిక కార్యకర్త. ‘పెహచాన్‌’ ద్వారా విద్య, సాధికారత కల్పించే లక్ష్యంతో ఐఐటీ, ఐఐఎం వంటి ప్రఖ్యాత విద్యాసంస్థల నుంచి వచ్చిన వాళ్లతో పాఠాలు చెప్పిస్తున్నారు. పిల్లలకు కంప్యూటర్‌ కోర్సులూ, వెర్బల్‌ ఇంగ్లిష్, పాటలూ, వాయిద్య సంగీతమూ, చిత్ర లేఖనాలూ, యోగా ఇవన్నీ ఉచితంగా నేర్పిస్తున్నారు.

RAMOJI_AWARD_RECIPIENTS
సాతుపాటి ప్రసన్న శ్రీ (ETV)

సాతుపాటి ప్రసన్న శ్రీ: ఆదివాసీ కుటుంబంలో పుట్టి ఆదికవి నన్నయ్య వర్సిటీకి వైస్‌ ఛాన్స్‌లర్‌ స్థాయికి ఎదిగారు సాతుపాటి ప్రసన్న శ్రీ. బాపట్ల జిల్లా స్టూవర్టుపురంలో జన్మించిన ఈమె కుటుంబం ఉద్యోగరీత్యా విజయవాడలో స్థిరపడింది. ఉన్నత విద్య పూర్తయిన తర్వాత తిరుపతి పద్మావతి మహిళా విశ్వ విద్యాలయంలో సహాయ ఆచార్యురాలుగా తన ఉద్యోగ ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించారు. ఆ తర్వాత అంచలంచెలుగా ఆచార్యురాలిగా ఎదిగారు. విశాఖ ఆంధ్రా విశ్వవిద్యాలయంలో ఆచార్యురాలిగా 2 దశాబ్దాలకు పైగా పని చేశారు. గిరిజనుల జీవన స్థితిగతులు, భాషలపై చేసిన పరిశోధనలకు గుర్తింపుగా 2022లో అప్పటి రాష్ట్రపతి రామ్‌నాథ్‌ కోవింద్‌ చేతుల మీదుగా నారీశక్తి పురస్కారాన్ని అందుకున్నారు. 19 ఆదివాసీ భాషలకు అక్షరాలు రాసి అమెరికాలో ప్రతిష్ఠాత ఎన్‌డేంజరెడ్‌ పురస్కారాన్ని స్వీకరించారు.

RAMOJI_AWARD_RECIPIENTS
జయదీప్‌ హార్దికర్‌ (ETV)

జయదీప్‌ హార్దికర్‌: గ్రామీణ భారతావనికి అద్దంపట్టిన అక్షర యోధుడు, వ్యవసాయ రంగ సంక్షోభంపై కలమెత్తిన వీరుడు ఆయనే జయదీప్‌ హార్దికర్‌. మహారాష్ట్రలోని నాగ్‌పుర్‌లో జన్మించిన ఆయన విదర్భలోని రైతుల ఆత్మహత్యలు, వ్యవసాయ సంక్షోభంపై విస్తృతంగా రిపోర్టింగ్‌ చేసి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. దాదాపు 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ పాత్రికేయ జీవితంలో ఆయన అనేక వార్తాపత్రికల్లో పనిచేశారు. రైతుల సమస్యల పరిష్కారానికి ఎంతో కృషి చేశారు. ప్రభుత్వాల నుంచి రైతులకు సాయం అందేందుకు కృషిచేశారు. ప్రఖ్యాత జర్నలిస్టు పి.సాయినాథ్‌ స్థాపించిన పీపుల్‌ ఆర్కైవ్‌ ఆఫ్‌ రూరల్‌ ఇండియా (PARI)లో కీలక సభ్యుడిగా ఉన్నారు. రామ్‌రావ్‌: ది స్టోరీ ఆఫ్ ఇండియాస్ ఫార్మ్ క్రైసిస్, ఎ విలేజ్ అవైట్స్ డూమ్స్‌డే అనే పుస్తకాలను హార్దికర్ రచించారు.

RAMOJI_AWARD_RECIPIENTS
పల్లభి ఘోష్‌ (ETV)

పల్లభి ఘోష్‌: ఆపదలో ఉన్న ఆడపిల్ల గొంతు వినిపిస్తే చాలు ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి రక్షిస్తారు పల్లభి ఘోష్‌. ఈ క్రమంలో ఎన్నో బెదిరింపులు ఎదురైనా తన మార్గం నుంచి వెనుకడుగు వేయలేదు. పశ్చిమ బెంగాల్‌కు చెందిన పల్లభి ఉన్నత చదువుల కోసం దిల్లీ వెళ్లారు. అక్కడే డిగ్రీ చేశాక, చెన్నైలో ‘జెండర్‌ ఇష్యూస్‌’ అనే అంశంపై పీజీ చేశారు. ఆపై హ్యూమన్‌ ట్రాఫికింగ్‌ నిరోధానికి పనిచేసే ‘శక్తివాహిని’ అనే ఎన్జీవోలో వాలంటీరుగా చేరారు. 2020లో సొంతంగా ‘ఇంపాక్ట్‌ అండ్‌ డైలాగ్‌’ అనే ఎన్జీవో స్థాపించి మానవ అక్రమ రవాణాకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం ప్రారంభించారు. అలా ఇప్పటి దాగా వేలమంది అమ్మాయిలను కాపాడారు. తప్పిపోయిన పిల్లల ఆచూకీ తెలుసుకోవడం, ప్రభుత్వాధికారుల సాయంతో అక్రమ రవాణాదారుల ఆటకట్టించడం, బయటపడిన వారికి కౌన్సెలింగ్‌ ఇవ్వడం ఆమె దినచర్య.

నాకు ఏ కష్టం వచ్చినా రామోజీని తలచుకుంటే అదే తొలగిపోతుంది: సీఎం చంద్రబాబు

తెలుగు కీర్తిని నలుచెరగులా వ్యాపింపజేసిన చైతన్యదీప్తి రామోజీరావు: వెంకయ్యనాయుడు

November 16, 2025

