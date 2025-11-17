విభిన్న రంగాల్లో ప్రతిభ చూపిన ఏడుగురు స్ఫూర్తి ప్రదాతలకు రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డులు
స్ఫూర్తి ప్రదాతలకు రామోజీ ఎక్సలెన్స్ అవార్డులు - విభిన్న రంగాల్లో ప్రతిభ చూపిన ఏడుగురికి ప్రదానం - జ్ఞాపిక, ప్రశంసాపత్రంతో పాటు రూ. 10లక్షల నగదు బహుమతి
Published : November 17, 2025 at 9:51 AM IST
Ramoji Excellence Awards Ceremony : రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలో రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం వైభవంగా సాగింది. అతిరథ మహారథులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. అనంతరం దేశంలోని వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో విభిన్న రంగాల్లో సమాజ హితం కోసం కృషిచేస్తున్న ఏడుగురికి రామోజీ ఎక్సలెన్స్ అవార్డులను ప్రదానం చేశారు. ఈ అవార్డు కింద రూ.10 లక్షలు చొప్పున నగదు బహుమతి అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన అతిథులను రామోజీ గ్రూపు సీఎండీ సీహెచ్ కిరణ్ సన్మానించారు. రామోజీరావు పేరుతో స్థాపించిన ఎక్స్లెన్స్ అవార్డులను ఉప రాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్, తెలంగాణ గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ, తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు ప్రదానం చేశారు.
- వాటర్ మదర్ ఆఫ్ ఇండియాగా గుర్తింపు పొందిన 1200లకు పైగా గ్రామాల్లో కరవు పారదోలడానికి కృషి చేసిన ముంబయికి చెందిన ఆమ్లా రూయాకు ఉపరాష్ట్రపతి అవార్డు ప్రదానం చేశారు. రాజస్థాన్, యూపీ సహా 11 రాష్ట్రాల్లో చెక్డ్యామ్లు, నీటి కుంటలను తన ట్రస్ట్ ద్వారా ఆమె ఏర్పాటు చేయించారు.
- భారతీయ సంస్కృతీ సంప్రదాయాలకు ప్రాణం పోస్తున్న శ్రీకాంత్ బొల్లా ఈ విభాగంలో రామోజీ పురస్కారాన్ని ఉపరాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్ చేతులమీదుగా అందుకున్నారు. మచిలీపట్నం సమీపంలోని సీతారామపురానికి చెందిన పారిశ్రామికవేత్త శ్రీకాంత్ పుట్టుకతోనే అంధత్వం ఉన్నా అద్భుత ప్రతిభతో రాణిస్తున్నారు.
- శాస్త్ర, సాంకేతిక రంగంలో విశేష సేవలు అందిస్తున్న ప్రఖ్యాత ఇంజినీర్ మాధవీ లత అవార్డును తెలంగాణ గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ చేతుల మీదుగా అందుకున్నారు. ప్రకాశం జిల్లా ఏడుగుండ్లపాడుకు చెందిన ఆమె జమ్ముకశ్మీర్లోని చినాబ్ రైలు బ్రిడ్జి నిర్మాణంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. దాదాపు 17 ఏళ్ల పాటు ఆ ప్రాజెక్టులో పని చేశారు.
- దిల్లీలో వీధిబాలల చదువుల కోసం కృషి చేయడం సహా వేలాది మంది మురికివాడల పిల్లల జీవితాల్లో అక్షరజ్యోతులను ఆకాశ్ టాండన్ వెలిగించారు. రామోజీ పురస్కారాన్ని అందుకున్నారు.
- పల్లె సీమల్లోనే భారతీయ ఆత్మ ఉంటుందని విశ్వసించే రామోజీరావు ఆలోచనలతో మారుమూల గ్రామాల్లో సమస్యలను ప్రభుత్వాల దృష్టికి తీసుకెళ్లి పరిష్కారాలు చూపిన మానవీయ జర్నలిస్టు జైదీప్ హార్దికర్కు రామోజీ పురస్కారం ప్రదానం చేశారు.
- రామోజీరావు విలువలకు తగినట్లుగా ఆయన పేరుతో ఏర్పాటైన ఉమెన్ ఎచీవర్ అవార్డును నన్నయ్య యూనివర్సిటీ తొలి గిరిజన మహిళా వైస్ఛాన్సలర్ ప్రసన్నశ్రీ అందుకున్నారు.
- ఇంపాక్ట్ అండ్ డైలాగ్ ఫౌండేషన్ ద్వారా బాలికలు, మహిళల అక్రమ రవాణాపై పోరాటం చేస్తున్న పల్లభి ఘోష్ అవార్డు స్వీకరించారు. అసోంకు చెందిన పల్లభి ఘోష్ మహిళా హక్కుల కోసం సుదీర్ఘ కాలంగా ఉద్యమిస్తున్నారు.
అతిథులకు సన్మానం : ఈ సందర్భంగా రాధాకృష్ణన్, జిష్ణుదేవ్ వర్మ, వెంకయ్య నాయుడు, జస్టిస్ ఎన్వీ రమణ, చంద్రబాబు, రేవంత్రెడ్డి, కిషన్రెడ్డి, రామ్మోహన్ నాయుడిని రామోజీ గ్రూప్ సీఎండీ కిరణ్ సన్మానించారు. వేడుకలకు హాజరైన ప్రముఖులకు సీఎండీ కిరణ్ చిన్న కుమార్తె దివిజ ధన్యవాదాలు తెలిపారు.