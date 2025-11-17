ETV Bharat / state

విభిన్న రంగాల్లో ప్రతిభ చూపిన ఏడుగురు స్ఫూర్తి ప్రదాతలకు రామోజీ ఎక్స్​లెన్స్​ అవార్డులు

స్ఫూర్తి ప్రదాతలకు రామోజీ ఎక్సలెన్స్‌ అవార్డులు - విభిన్న రంగాల్లో ప్రతిభ చూపిన ఏడుగురికి ప్రదానం - జ్ఞాపిక, ప్రశంసాపత్రంతో పాటు రూ. 10లక్షల నగదు బహుమతి

Ramoji Excellence Awards Ceremony
Ramoji Excellence Awards Ceremony (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 17, 2025 at 9:51 AM IST

2 Min Read
Ramoji Excellence Awards Ceremony : రామోజీ ఫిల్మ్​సిటీలో రామోజీ ఎక్స్​లెన్స్​ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం వైభవంగా సాగింది. అతిరథ మహారథులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. అనంతరం దేశంలోని వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో విభిన్న రంగాల్లో సమాజ హితం కోసం కృషిచేస్తున్న ఏడుగురికి రామోజీ ఎక్సలెన్స్‌ అవార్డులను ప్రదానం చేశారు. ఈ అవార్డు కింద రూ.10 లక్షలు చొప్పున నగదు బహుమతి అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన అతిథులను రామోజీ గ్రూపు సీఎండీ సీహెచ్​ కిరణ్​ సన్మానించారు. రామోజీరావు పేరుతో స్థాపించిన ఎక్స్‌లెన్స్‌ అవార్డులను ఉప రాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్‌, తెలంగాణ గవర్నర్‌ జిష్ణుదేవ్‌ వర్మ, తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు ప్రదానం చేశారు.

విభిన్న రంగాల్లో ప్రతిభ చూపిన ఏడుగురికి రామోజీ ఎక్స్​లెన్స్​ అవార్డులు - జ్ఞాపిక, ప్రశంసాపత్రంతో పాటు రూ.లక్షల నగదు బహుమతి (ETV)
  • వాటర్ మదర్​ ఆఫ్​ ఇండియాగా గుర్తింపు పొందిన 1200లకు పైగా గ్రామాల్లో కరవు పారదోలడానికి కృషి చేసిన ముంబయికి చెందిన ఆమ్లా రూయాకు ఉపరాష్ట్రపతి అవార్డు ప్రదానం చేశారు. రాజస్థాన్​, యూపీ సహా 11 రాష్ట్రాల్లో చెక్​డ్యామ్​లు, నీటి కుంటలను తన ట్రస్ట్​ ద్వారా ఆమె ఏర్పాటు చేయించారు.
  • భారతీయ సంస్కృతీ సంప్రదాయాలకు ప్రాణం పోస్తున్న శ్రీకాంత్​ బొల్లా ఈ విభాగంలో రామోజీ పురస్కారాన్ని ఉపరాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్‌ చేతులమీదుగా అందుకున్నారు. మచిలీపట్నం సమీపంలోని సీతారామపురానికి చెందిన పారిశ్రామికవేత్త శ్రీకాంత్​ పుట్టుకతోనే అంధత్వం ఉన్నా అద్భుత ప్రతిభతో రాణిస్తున్నారు.
  • శాస్త్ర, సాంకేతిక రంగంలో విశేష సేవలు అందిస్తున్న ప్రఖ్యాత ఇంజినీర్​ మాధవీ లత అవార్డును తెలంగాణ గవర్నర్​ జిష్ణుదేవ్​ వర్మ చేతుల మీదుగా అందుకున్నారు. ప్రకాశం జిల్లా ఏడుగుండ్లపాడుకు చెందిన ఆమె జమ్ముకశ్మీర్​లోని చినాబ్​ రైలు బ్రిడ్జి నిర్మాణంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. దాదాపు 17 ఏళ్ల పాటు ఆ ప్రాజెక్టులో పని చేశారు.
  • దిల్లీలో వీధిబాలల చదువుల కోసం కృషి చేయడం సహా వేలాది మంది మురికివాడల పిల్లల జీవితాల్లో అక్షరజ్యోతులను ఆకాశ్​ టాండన్​ వెలిగించారు. రామోజీ పురస్కారాన్ని అందుకున్నారు.
  • పల్లె సీమల్లోనే భారతీయ ఆత్మ ఉంటుందని విశ్వసించే రామోజీరావు ఆలోచనలతో మారుమూల గ్రామాల్లో సమస్యలను ప్రభుత్వాల దృష్టికి తీసుకెళ్లి పరిష్కారాలు చూపిన మానవీయ జర్నలిస్టు జైదీప్‌ హార్దికర్‌కు రామోజీ పురస్కారం ప్రదానం చేశారు.
  • రామోజీరావు విలువలకు తగినట్లుగా ఆయన పేరుతో ఏర్పాటైన ఉమెన్‌ ఎచీవర్‌ అవార్డును నన్నయ్య యూనివర్సిటీ తొలి గిరిజన మహిళా వైస్​ఛాన్సలర్​ ప్రసన్నశ్రీ అందుకున్నారు.
  • ఇంపాక్ట్​ అండ్​ డైలాగ్​ ఫౌండేషన్​ ద్వారా బాలికలు, మహిళల అక్రమ రవాణాపై పోరాటం చేస్తున్న పల్లభి ఘోష్​ అవార్డు స్వీకరించారు. అసోంకు చెందిన పల్లభి ఘోష్​ మహిళా హక్కుల కోసం సుదీర్ఘ కాలంగా ఉద్యమిస్తున్నారు.

అతిథులకు సన్మానం : ఈ సందర్భంగా రాధాకృష్ణన్​, జిష్ణుదేవ్​ వర్మ, వెంకయ్య నాయుడు, జస్టిస్​ ఎన్వీ రమణ, చంద్రబాబు, రేవంత్​రెడ్డి, కిషన్​రెడ్డి, రామ్మోహన్​ నాయుడిని రామోజీ గ్రూప్​ సీఎండీ కిరణ్​ సన్మానించారు. వేడుకలకు హాజరైన ప్రముఖులకు సీఎండీ కిరణ్​ చిన్న కుమార్తె దివిజ ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

