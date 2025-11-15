ETV Bharat / state

రామోజీ ఎక్సలెన్స్ అవార్డులు-2025 - హాజరుకానున్న ఉపరాష్ట్రపతి, తెలుగు రాష్ట్రాల సీఎంలు

రామోజీ గ్రూప్​ ఫౌండేషన్ సందర్భంగా రామోజీ ఎక్సలెన్స్ అవార్డులు-2025 - జర్నలిజం, గ్రామీణాభివృద్ధి, మానవత్వానికి సేవ, కళ&సంస్కృతి వంటి ఏడు రంగాల్లోని విశిష్ట వ్యక్తులకు అవార్డులు

Ramoji Group Foundation Day
RAMOJI EXCELLENCE AWARDS 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 15, 2025 at 11:00 PM IST

Ramoji Excellence Awards-2025 : రామోజీ గ్రూప్ సంస్థల​ వ్యవస్థాపకులు దివంగత రామోజీరావు జ్ఞాపకార్థం ఏర్పాటు చేసిన రామోజీ ఎక్సలెన్స్ అవార్డ్స్-2025 కార్యక్రమం ఆదివారం(నవంబర్ 16న) హైదరాబాద్‌లోని ప్రఖ్యాత రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో జరగనుంది. ఈ రోజు సాయంత్రం 5:30 ప్రారంభం కానుంది. ఈటీవీ భారత్​లో లైవ్ ద్వారా ప్రేక్షకులు ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించవచ్చు.

ముఖ్య అతిథిగా ఉపరాష్ట్రపతి : రామోజీ ఎక్సలెన్స్ అవార్డ్స్-2025కు ముఖ్య అతిథిగా భారత ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్ హాజరుకానున్నారు. అలాగే తెలంగాణ గవర్నర్ జిష్ణు దేవ్ వర్మ, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి ముప్పవరపు వెంకయ్య నాయుడు, సుప్రీంకోర్టు మాజీ ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఎన్వీ రమణ, కేంద్ర బొగ్గు గనుల శాఖ మంత్రి కిషన్ రెడ్డి, కేంద్ర పౌరవిమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు ఈ కార్యక్రమంలో గౌరవ అతిథులుగా పాల్గొననున్నారు. అనంతరం ప్రముఖుల చేతుల మీదుగా రామోజీరావు డిక్షనరీ ఆవిష్కరణ జరగనుంది.

రామోజీ ఎక్సలెన్స్ అవార్డ్స్-2025 సంవత్సరానికి వివిధ రంగాల్లో ఏడుగురు విశిష్ట వ్యక్తులను ఎంపిక చేశారు. అందులో జర్నలిజం, గ్రామీణాభివృద్ధి, మానవత్వానికి సేవ, కళ & సంస్కృతి, యూత్ ఐకాన్, సైన్స్ & టెక్నాలజీ, మహిళా సాధకుల వంటి రంగాలు ఉన్నాయి.

చాలా నిబద్ధతతో పారదర్శకంగా : రామోజీ ఎక్సలెన్స్-2025 అవార్డుల ఎంపిక ప్రక్రియ చాలా నిబద్ధతతో పారదర్శకంగా రూపొందించారు. నిపుణుల ప్యానెల్లు ప్రతి కేటగిరీలో అనేక ప్రొఫైల్‌లను మూల్యాంకనం చేసి, ఒక్కో సెగ్మెంట్‌కు మూడు పేర్లను షార్ట్‌లిస్ట్ చేశాయి. ఆ తర్వాత తుది కమిటీ ఒక్కో కేటగిరీకి ఒక అవార్డు గ్రహీతను అన్ని కోణాల్లో పరిశీలించి ఎంపిక చేసింది. అవార్డు గ్రహీతల ప్రామాణికతను నిర్ధారించడానికి అన్ని అర్హతలను క్షేత్రస్థాయిలో ఈనాడు, ఈటీవీ భారత్ నెట్‌వర్క్‌ల ద్వారా స్వతంత్రంగా తెలుసుకున్నారు.

"మా వ్యవస్థాపక ఛైర్మన్​, పద్మ విభూషణ్ గ్రహీత రామోజీరావు తన జీవితాంతం చేసిన అవిశ్రాంత కృషికి, స్ఫూర్తికి ఈ రామోజీ ఎక్సలెన్స్ అవార్డులు ఒక నివాళి. దేశ సమగ్రత, ఆలోచనలో ధైర్యం, సామాజిక శ్రేయస్సు పట్ల అచంచలమైన నిబద్ధత విలువలను కలిగి ఉన్న వ్యక్తులను మేము గుర్తించాలని సంకల్పించాం. ఆయన దార్శనికత కొత్త తరాల వారిలో స్ఫూర్తి నింపేలా చేయడం నాకు అపారమైన ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. ప్రగతిశీల భారతదేశాన్ని రూపొందించే ప్రక్రియలో రామోజీ గ్రూప్ మద్దతు ఎల్లప్పుడూ అందిస్తుందని మేము పునరుద్ఘాటిస్తున్నాం" -సీహెచ్​. కిరణ్, రామోజీ గ్రూప్ సంస్థల ఛైర్మన్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రామోజీరావు జయంతి వేడుకలు - అంజలి ఘటించిన ప్రముఖులు

తెలుగు జాతి కీర్తి శిఖరం రామోజీరావు - ఆయన విలువలూ విశ్వాసాలు మీకోసం - Ramoji Rao Success Story

