ETV Bharat / state

'నడిచే చరిత్ర రామోజీ ప్రజలకు అంకితం ప్రతి పేజీ' - రామోజీపై కీరవాణి అద్భుత గీతం

రామోజీ ఎక్స్‌లెన్స్‌ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం - ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు ఎంఎం కీరవాణి ప్రత్యేక గీతం, కీరవాణి బృందం ఆలాపన

MM Keeravani Special Song at Ramoji Excellence Awards
MM Keeravani Special Song at Ramoji Excellence Awards (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 17, 2025 at 8:49 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

MM Keeravani Special Song at Ramoji Excellence Awards : అతడి కీర్తి అజరామరం రామోజీ.. రామోజీ.. నడిచే చరిత్ర రామోజీ ప్రజలకు అంకితం ప్రతి పేజీ అంటూ రామోజీ గ్రూపు సంస్థల వ్యవస్థాపక ఛైర్మన్​ దివంగత రామోజీరావు జీవిత చరిత్రపై ఆలపించిన ప్రత్యేక గీతం ఆకట్టుకుంది. రామోజీ ఎక్స్​లెన్స్ అవార్డుల ప్రదానోత్సవంలో భాగంగా ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు ఎంఎం కీరవాణి స్వరపరిచిన గీతాన్ని ఆయన, గాయకుడు విజయ్​ ప్రకాశ్​ల బృందం ఆలపించింది. రామోజీరావు జీవితంలో ముఖ్య ఘట్టాలు ఇతివృత్తంగా ఆద్యంతం హృద్యంగా సాగిన ఈ గీత ప్రదర్శన ఆహుతులను అలరించింది.

అయన పాట ముగియగానే చప్పట్లతో ప్రాంగణం మారుమోగింది. ఈ వేడుకలో నిర్వహించిన ఇతర సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు సైతం ఆకట్టుకున్నాయి. హైదరాబాద్​కు చెందిన లిటిల్​ మ్యుజీషియన్స్​ అకాడమీ ఆధ్వర్యంలో చిన్నారులు పలు స్ఫూర్తిమంతమైన గీతాలను ఆలపించారు. ముఖ్యంగా 'కృషి ఉంటే మనుషులు రుషులవుతారు.. మహాపురుషులవుతారు. 'మౌనంగానే ఎదగమని మొక్క నీకు చెబుతుంది.. ఎదిగినకొద్దీ ఒదగమనీ అర్థమందులో ఉంది. 'నేను సైతం ప్రపంచాగ్నికి సమిధనొక్కటి ఆహుతిచ్చాను ప్రేమించు ప్రేమపంచు ప్రేమగా జీవించు వంటి గీతాలు రామోజీ జీవన ప్రస్థానానికి ప్రతీకగా భాసిల్లాయి.

ఏఐతో జీవిత ఘట్టాలు ఆవిష్కరణ : ఏఐ సాయంతో ప్రదర్శించిన రామోజీరావు జీవితంలోని కీలక ఘట్టాలు ఆకట్టుకున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆయన జననం, బాల్యం, విద్యాభ్యాసం, మార్గదర్శి సంస్థ, అన్నదాత పత్రిక, ప్రియా ఫుడ్స్​, డాల్ఫిన్​ హోటల్స్​, ఈనాడు పత్రిక, కళాంజలి, ఉషాకిరణ్​ మూవీస్​, టీవీ ఛానెళ్ల ప్రారంభం లాంటి ముఖ్యమైన సందర్భాలను అప్పటి వీడియోలు, చిత్రాలను ఏఐతో మిళితం చేసి ప్రదర్శించారు.

అలరించిన స్పిరిట్​ ఆఫ్​ ఇండియా : అవార్డుల కార్యక్రమానికి ముందు 'స్పిరిట్​ ఆఫ్​ ఇండియా' పేరుతో దేశంలో దాదాపు 14 రాష్ట్రాలకు చెందిన కళాకారులు ప్రదర్శించిన నృత్యరూపకాలు అలరించాయి. అస్సాం, పశ్చిమబెంగాల్​, తెలంగాణ, ఏపీ, ఒడిశా, కేరళ, తమిళనాడు, ఉత్తర్​ప్రదేశ్​, రాజస్థాన్​, పంజాబ్​, మహారాష్ట్ర తదితర ప్రాంతాలకు చెందిన సంప్రదాయ నృత్యాలతో కళాకారులు ఆకట్టుకున్నారు. చివరగా వందేమాతరం గీతానికి చేసిన నృత్యం జాతీయ భావాన్ని ఉప్పొంగేలా చేసింది.

రామోజీ గ్రూప్‌ సంస్థల వ్యవస్థాపకులు రామోజీరావు పేరిట ఏర్పాటు చేసిన 'రామోజీ ఎక్స్‌లెన్స్‌' అవార్డుల ప్రదానోత్సవం ఘనంగా జరిగింది. సమాజ హితం కోసం విభిన్న రంగాల్లో విశేష కృషి చేస్తున్న ఏడుగురు వ్యక్తులకు అతిరథ మహారథుల సమక్షంలో ఈ అవార్డులను ప్రదానం చేశారు. రామోజీ ఫిల్మ్‌సిటీలో జరిగిన ఈ వేడుకకు సినీ, రాజకీయ, ఇతర రంగాల ప్రముఖులు తరలివచ్చారు.

ప్రముఖులకు స్వాగతం పలికిన కుటుంబ సభ్యులు : రామోజీ ఫిల్మ్‌ సిటీలో జరిగిన ఈ వేడుకలకు ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్, తెలంగాణ గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్‌ వర్మ, మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు, సుప్రీంకోర్టు మాజీ ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ ఎన్వీ రమణ, తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు చంద్రబాబు, రేవంత్‌రెడ్డి, కేంద్రమంత్రులు కిషన్‌రెడ్డి, రామ్మోహన్‌ నాయుడు హాజరయ్యారు. వారందరికీ రామోజీ గ్రూప్‌ సీఎండీ సీహెచ్‌ కిరణ్‌, మార్గదర్శి చిట్‌ ఫండ్స్‌ ఎండీ శైలజా కిరణ్, రామోజీ ఫిల్మ్‌సిటీ ఎండీ విజయేశ్వరి, కుటుంబ సభ్యులు స్వాగతం పలికారు.

ఘనంగా రామోజీ ఎక్స్‌లెన్స్‌ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం - స్ఫూర్తి ప్రదాతలకు రామోజీ అవార్డులు

రామోజీ ఎక్స్‌లెన్స్‌ జాతీయ అవార్డులు ప్రదానం - గ్రహీతలు వీరే

TAGGED:

RAMOJI EXCELLENCE AWARDS 2025
MM KEERAVANI RAMOJI SPECIAL SONG
KEERAVANI TEAM SONG RAMOJI AWARDS
రామోజీరావుపై కీరవాణి పాట
KEERAVANI SONG ON RAMOJI RAO

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విమానాశ్రయాన్ని తలపించేలా సికింద్రాబాద్​ రైల్వే స్టేషన్​ - మరో 13 నెలల్లో నిర్మాణం పూర్తి!

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.