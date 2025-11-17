'నడిచే చరిత్ర రామోజీ ప్రజలకు అంకితం ప్రతి పేజీ' - రామోజీపై కీరవాణి అద్భుత గీతం
రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం - ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు ఎంఎం కీరవాణి ప్రత్యేక గీతం, కీరవాణి బృందం ఆలాపన
Published : November 17, 2025 at 8:49 AM IST
MM Keeravani Special Song at Ramoji Excellence Awards : అతడి కీర్తి అజరామరం రామోజీ.. రామోజీ.. నడిచే చరిత్ర రామోజీ ప్రజలకు అంకితం ప్రతి పేజీ అంటూ రామోజీ గ్రూపు సంస్థల వ్యవస్థాపక ఛైర్మన్ దివంగత రామోజీరావు జీవిత చరిత్రపై ఆలపించిన ప్రత్యేక గీతం ఆకట్టుకుంది. రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డుల ప్రదానోత్సవంలో భాగంగా ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు ఎంఎం కీరవాణి స్వరపరిచిన గీతాన్ని ఆయన, గాయకుడు విజయ్ ప్రకాశ్ల బృందం ఆలపించింది. రామోజీరావు జీవితంలో ముఖ్య ఘట్టాలు ఇతివృత్తంగా ఆద్యంతం హృద్యంగా సాగిన ఈ గీత ప్రదర్శన ఆహుతులను అలరించింది.
అయన పాట ముగియగానే చప్పట్లతో ప్రాంగణం మారుమోగింది. ఈ వేడుకలో నిర్వహించిన ఇతర సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు సైతం ఆకట్టుకున్నాయి. హైదరాబాద్కు చెందిన లిటిల్ మ్యుజీషియన్స్ అకాడమీ ఆధ్వర్యంలో చిన్నారులు పలు స్ఫూర్తిమంతమైన గీతాలను ఆలపించారు. ముఖ్యంగా 'కృషి ఉంటే మనుషులు రుషులవుతారు.. మహాపురుషులవుతారు. 'మౌనంగానే ఎదగమని మొక్క నీకు చెబుతుంది.. ఎదిగినకొద్దీ ఒదగమనీ అర్థమందులో ఉంది. 'నేను సైతం ప్రపంచాగ్నికి సమిధనొక్కటి ఆహుతిచ్చాను ప్రేమించు ప్రేమపంచు ప్రేమగా జీవించు వంటి గీతాలు రామోజీ జీవన ప్రస్థానానికి ప్రతీకగా భాసిల్లాయి.
ఏఐతో జీవిత ఘట్టాలు ఆవిష్కరణ : ఏఐ సాయంతో ప్రదర్శించిన రామోజీరావు జీవితంలోని కీలక ఘట్టాలు ఆకట్టుకున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆయన జననం, బాల్యం, విద్యాభ్యాసం, మార్గదర్శి సంస్థ, అన్నదాత పత్రిక, ప్రియా ఫుడ్స్, డాల్ఫిన్ హోటల్స్, ఈనాడు పత్రిక, కళాంజలి, ఉషాకిరణ్ మూవీస్, టీవీ ఛానెళ్ల ప్రారంభం లాంటి ముఖ్యమైన సందర్భాలను అప్పటి వీడియోలు, చిత్రాలను ఏఐతో మిళితం చేసి ప్రదర్శించారు.
అలరించిన స్పిరిట్ ఆఫ్ ఇండియా : అవార్డుల కార్యక్రమానికి ముందు 'స్పిరిట్ ఆఫ్ ఇండియా' పేరుతో దేశంలో దాదాపు 14 రాష్ట్రాలకు చెందిన కళాకారులు ప్రదర్శించిన నృత్యరూపకాలు అలరించాయి. అస్సాం, పశ్చిమబెంగాల్, తెలంగాణ, ఏపీ, ఒడిశా, కేరళ, తమిళనాడు, ఉత్తర్ప్రదేశ్, రాజస్థాన్, పంజాబ్, మహారాష్ట్ర తదితర ప్రాంతాలకు చెందిన సంప్రదాయ నృత్యాలతో కళాకారులు ఆకట్టుకున్నారు. చివరగా వందేమాతరం గీతానికి చేసిన నృత్యం జాతీయ భావాన్ని ఉప్పొంగేలా చేసింది.
ప్రముఖులకు స్వాగతం పలికిన కుటుంబ సభ్యులు : రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో జరిగిన ఈ వేడుకలకు ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్, తెలంగాణ గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ, మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు, సుప్రీంకోర్టు మాజీ ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఎన్వీ రమణ, తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు చంద్రబాబు, రేవంత్రెడ్డి, కేంద్రమంత్రులు కిషన్రెడ్డి, రామ్మోహన్ నాయుడు హాజరయ్యారు. వారందరికీ రామోజీ గ్రూప్ సీఎండీ సీహెచ్ కిరణ్, మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్స్ ఎండీ శైలజా కిరణ్, రామోజీ ఫిల్మ్సిటీ ఎండీ విజయేశ్వరి, కుటుంబ సభ్యులు స్వాగతం పలికారు.
