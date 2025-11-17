ఘనంగా రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం - స్ఫూర్తి ప్రదాతలకు రామోజీ అవార్డులు
రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలో ఘనంగా రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం - విభిన్న రంగాల్లో ప్రతిభచూపిన ఏడుగురికి అవార్డులు ప్రదానం - తరలివచ్చిన సినీ, రాజకీయ, ఇతర రంగాల ప్రముఖులు
Published : November 17, 2025 at 7:52 AM IST
Ramoji Excellence Awards 2025 : రామోజీ గ్రూప్ సంస్థల వ్యవస్థాపకులు రామోజీరావు పేరిట ఏర్పాటుచేసిన 'రామోజీ ఎక్స్లెన్స్' అవార్డుల ప్రదానోత్సవం ఘనంగా జరిగింది. సమాజ హితం కోసం విభిన్న రంగాల్లో విశేష కృషి చేస్తున్న ఏడుగురు వ్యక్తులకు అతిరథ మహారథుల సమక్షంలో ఈ అవార్డులను ప్రదానం చేశారు. రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలో జరిగిన ఈ వేడుకకు సినీ, రాజకీయ, ఇతర రంగాల ప్రముఖులు తరలివచ్చారు.
ఘనంగా రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం : రామోజీ గ్రూప్ సంస్థల వ్యవస్థాపకులు రామోజీరావు జయంతి సందర్భంగా వివిధ రంగాల్లో విశేష సేవలందిస్తున్న వ్యక్తులకు 'రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం వైభవంగా జరిగింది. రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో జరిగిన ఈ వేడుకలకు ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్, తెలంగాణ గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ, మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు, సుప్రీంకోర్టు మాజీ ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఎన్వీ రమణ, తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు చంద్రబాబు, రేవంత్రెడ్డి, కేంద్రమంత్రులు కిషన్రెడ్డి, రామ్మోహన్ నాయుడు హాజరయ్యారు. వారందరికీ రామోజీ గ్రూప్ సీఎండీ సీహెచ్ కిరణ్, మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్స్ ఎండీ శైలజా కిరణ్, రామోజీ ఫిల్మ్సిటీ ఎండీ విజయేశ్వరి, కుటుంబ సభ్యులు స్వాగతం పలికారు.
స్ఫూర్తి ప్రదాతలకు రామోజీ అవార్డులు : శ్రీకాంత్ బొల్లా, అమలా అశోక్ రూయాలకు ఉపరాష్ట్రపతి సి.పి.రాధాకృష్ణన్ ప్రొ.మాధవీలతకు గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్వర్మ ఆకాశ్ టాండన్, సాతుపాటి ప్రసన్నశ్రీలకు తెలంగాణ సీఎం రేవంత్రెడ్డి జయదీప్ హార్దికర్, పల్లవీ ఘోష్లకు ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎం చంద్రబాబునాయుడు పురస్కారాలను అందజేశారు. రామోజీ ఎక్స్లెన్సీ పురస్కార గ్రహీతలకు జ్ఞాపిక, ప్రశంసాపత్రంతోపాటు రూ.10లక్షల చొప్పున అందజేశారు.
రామోజీ నిఘంటువుల ఆవిష్కరణ : జాతీయ గీతాలాపనతో వేడుకలు ప్రారంభం కాగా అతిథులు, కుటుంబసభ్యులు జ్వోతి ప్రజ్వలన చేశారు. రామోజీ రావు జీవన ప్రస్థానంలో వివిధ ఘట్టాలతో రూపొందించిన వీడియోను ప్రదర్శించారు. రామోజీరావుపై రచించిన గీతాన్ని ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు కీరవాణి, ఆయన బృందం ఆహ్లాదకరంగా ఆలపించింది. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా రామోజీ పేరిట ప్రచురించిన ఇంగ్లిష్ - తెలుగు డిక్షనరీని మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు ఆవిష్కరించి ఉపరాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్కు అందజేశారు. తెలుగు-తెలుగు డిక్షనరీని మాజీ సీజేఐ జస్టిస్ ఎన్వీ రమణ ఆవిష్కరించి ఉపరాష్ట్రపతికి అందించారు.
సమాజ హితమే లక్ష్యం : వేడుకలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించిన సీహెచ్ కిరణ్ రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డుల ప్రాధాన్యాన్ని వివరించారు. వివిధ రంగాల్లో అద్భుత ప్రతిభ కనబరిచిన, సమాజ హితమే లక్ష్యంగా శ్రమిస్తున్న ఏడుగురిని ఈ పురస్కారాలకు ఎంపిక చేసినట్లు వెల్లడించారు. రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డుల కోసం మొత్తం 900 మందిని పరిశీలించి ఏడుగురిని ఎంపిక చేసినట్టు సీహెచ్ కిరణ్ తెలిపారు.
"మా ప్రియమైన ఛైర్మన్ రామోజీరావు దార్శనికత, అద్భుతమైన సంకల్పం కలిగిన మహనీయుడు. ఉద్దేశం బలీయంగా ఉండడం సహా క్రమశిక్షణ ఉంటే సాధారణ వ్యక్తులు కూడా అసాధారణ ఫలితాలు సాధిస్తారని విశ్వసించే నాయకుడు ఆయన. ఆ నిరంతర స్ఫూర్తికి రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డులు వినమ్రతతో కూడిన నివాళి. ఈ అవార్డుల ద్వారా సమాజంలో నిజమైన హీరోలను గౌరవించుకుంటున్నాం. ధైర్యం, దయార్థ హృదయం, నిబద్ధత కలిగిన వ్యక్తులు వారు. వీరిలో ప్రతిఒక్కరూ 900కుపైగా ప్రొఫైల్స్ను పరిశీలించిన తర్వాత ఎంపికయ్యారు. మా ఛైర్మన్ నిర్దేశించిన సిద్ధాంతాలకు అనుగుణంగా వారంతా ఉన్నారు. మరింత సంతోషకరమైన విషయం ఏమంటే..ఎంపికైన వారిలో నలుగురు మహిళలే ఉన్నారు"- సీహెచ్ కిరణ్, రామోజీ గ్రూప్ సీఎండీ
రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డులు చరిత్ర సృష్టించబోతున్నాయి : ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్
రామోజీరావు పాత్రికేయ రాజర్షి : మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు