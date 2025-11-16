ETV Bharat / state

రామోజీరావు జయంతిని ‘ఫౌండేషన్‌ డే’గా నిర్వహణ - ప్రతిభామూర్తులకు రామోజీ పట్టం

సేవ, త్యాగం, ధైర్యం, సృజన ఇవి ఒక మనిషిని సమూహం నుంచి వేరు చేసి చరితార్థుడిని చేసేవి - రామోజీరావు ఈ లక్షణాలన్నీ పుణికిపుచ్చుకున్న వ్యక్తి - సమకాలీన భారతదేశంలో ఆయనలాంటి మహనీయుడు అరుదు

Ramoji Excellence Awards Ceremony Today
Ramoji Excellence Awards Ceremony Today (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 16, 2025 at 9:47 AM IST

6 Min Read
Ramoji Excellence Awards : నేడు రామోజీరావు జయంతి. నవంబరు 16 రామోజీ సంస్థలకు ఒక ఆధ్యాత్మిక పర్వదినం. ఒక మహనీయుని ఆలోచనలకు, విలువలకు నూతన జీవం లభించే రోజు. రామోజీ గ్రూప్‌ సంస్థలు ఆయన విలువలవారసత్వాన్ని కొనసాగించేందుకు రామోజీరావు జయంతిని ‘ఫౌండేషన్‌ డే’గా నిర్వహిస్తున్నాయి. ఇది స్ఫూర్తి, స్మృతి, సంకల్పాల సమ్మేళనం. ధైర్యం, క్రమశిక్షణ, సృజనాత్మకత, ముందుచూపు ఆయన వ్యక్తిత్వ స్తంభాలు. ఆ దార్శనికతను సజీవంగా కొనసాగించేందుకు రామోజీ గ్రూప్‌ ఇక నుంచి ప్రతి ఏటా రామోజీ ఎక్సలెన్స్‌ అవార్డ్స్‌ ఇవ్వాలని తలపెట్టింది.

దేశం కోసం, మానవత కోసం, విలువల కోసం నిశ్శబ్దంగా సేవ చేస్తున్న స్ఫూర్తిప్రదాతలను గుర్తించి గౌరవించడం దీని ఉద్దేశం. ఈ సంవత్సరం మొదటిసారిగా ఏడు విభాగాల్లో ఏడుగురు ప్రతిభావంతులు ఎంపికయ్యారు. జర్నలిజం, గ్రామీణాభివృద్ధి, మానవ సేవ, శాస్త్ర సాంకేతికం, కళలు-సంస్కృతి, మహిళా సాధికారత, యువతకు స్ఫూర్తి ఇవన్నీ రామోజీరావు గారికి హృదయానికి అత్యంత దగ్గరైన విషయాలు.

రామోజీరావు తెలుగునాట ఇంటింటికీ తెలిసిన పేరే అయినా, మీడియా రారాజుగా అత్యంత ప్రముఖుడైనా ఆయన విజయాల వెనుక ఉన్న నిర్విరామ కృషి చాలా మందికి తెలియదు. ఆయన పట్టిందల్లా బంగారం అంటారు కానీ ఆ విజయాల వెనుక ఉండే శ్రమ, తపన అద్వితీయం. ఇంటర్వ్యూలు ఇవ్వడం తక్కువ. ఒక వ్యక్తి స్వశక్తితో ఎంత ఎత్తుకు ఎదగగలరో, ఎదగవచ్చో ఆయన నిరూపించారు. ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఒకదానికొకటి సంబంధం లేని అనేక రంగాల్లో ప్రవేశించి అత్యున్నత శిఖరాలను అధిరోహించారు. నడిచే దారి సరైనదైతే విజయం తప్పక నీదవుతుందనే బలమైన నమ్మకమే ఇందుకు కారణం.

సరిహద్దుల్లో సైనికుడు, సమాజంలో పాత్రికేయుడు : జర్నలిజం అంటే ప్రజాసేవ అన్నారు గాంధీజీ. దేశానికి సైనికుడు ఎలాగో, సమాజానికి పాత్రికేయుడు అలాగే. రామోజీరావుకు ఎన్ని సంస్థలున్నా ఈనాడు మీడియా అంటే ప్రాణం. మిగతావన్నీ వ్యాపారాలు. ఈనాడు మాత్రం కాదనేవారు. రోజులో 80 శాతం సమయం పత్రిక, టీవీలకే వినియోగించేవారు. రామోజీరావు నికార్సైన పాత్రికేయుడు. ఆయనకు ఎన్ని వ్యాపకాలున్నా ఎడిటర్‌ హోదా నప్పినంతగా మరేదీ నప్పదు. ప్రింట్, టెలివిజన్, డిజిటల్, రేడియో మాధ్యమాలు అన్నింటిలోనూ ఆయనది బలమైన ముద్ర.

హైదరాబాద్‌ నుంచే ఆయన జాతీయ స్థాయిలో ప్రభావం చూపించారు. రామోజీ ఫిల్మ్‌ సిటీలో మీడియా భవనాల సముదాయాన్ని చూస్తే ఒక మినీ పార్లమెంట్‌ని తలపిస్తుంది. విశ్వసనీయతే మీడియాకు ప్రాణవాయువు అని నమ్మారు. ప్రభుత్వాలు అనేక పర్యాయాలు కక్ష గట్టి తీవ్ర అణచివేత చర్యలకు పాల్పడినా వెరవకుండా ఢీకొట్టి నిలిచారు. యాదృచ్ఛికమైనా ఆయన పుట్టినరోజు జాతీయ పత్రికా దినోత్సవం కావడం ఒక విశేషం.

"రామోజీరావు పేరుతో స్థాపించిన తొలి మీడియా అవార్డును ఆయన లక్షణాలనే పుణికిపుచ్చుకున్న ఆణిముత్యం లాంటి ఒక జర్నలిస్టు నేడు అందుకోనున్నారు."

గ్రామ సీమల్లోనే భారతీయ ఆత్మ : గ్రామీణ భారతం అభివృద్ధి చెందకపోతే దేశానికి ప్రగతి లేదు. పల్లెటూర్లో జన్మించి, బాల్యం పూర్తిగా గ్రామీణ వాతావరణంలో గడిపిన రామోజీరావుకు గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ గురించి బాగా తెలుసు. గ్రామీణుల జీవనశైలి, కష్టాలు, సమస్యలు ఆయనను ప్రభావితం చేశాయి. గ్రామీణాభివృద్ధికి ఉపయోగపడాలన్న సంకల్పంతో ఐదున్నర దశాబ్దాలకు క్రితమే అన్నదాత పత్రికను, ఈనాడు దినపత్రికలో రైతేరాజు శీర్షికను ప్రారంభించారు.

ఈనాడు జిల్లా సంచికలు గ్రామీణ సమస్యలను వెలుగులోకి తీసుకువచ్చి ప్రజా చైతన్యాన్ని కలిగించాయి. మీడియా ద్వారా రైతన్నల గొంతుకను బలపరచాలన్న దృష్టితో ఈటీవీలో అన్నదాత, జైకిసాన్‌ కార్యక్రమాలను ప్రారంభించారు. గ్రామాభివృద్ధి కోసం సుజలాం-సుఫలాం, శ్రమైవ జయతే వంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టి దేశవ్యాప్తంగా ఆదర్శంగా నిలిచారు. గ్రామీణ ఉత్పత్తులను ప్రపంచానికి పరిచయం చేస్తూ పచ్చళ్ల తయారీతో ‘ప్రియ’ అనే అంతర్జాతీయ బ్రాండ్‌ను నిర్మించారు.

"గ్రామీణాభివృద్ధి ఆయనకు అత్యంత ప్రీతిపాత్రం. ఆ కేటగిరీలో విశేష కృషి చేస్తున్న వ్యక్తి ఈరోజు రామోజీ ఎక్స్‌లెన్స్‌ అవార్డు స్వీకరిస్తున్నారు."

మహిళా సాధికారతకు కృషి : ఈనాడు పత్రికలో 1992లో మహిళల కోసం ప్రత్యేకంగా ‘వసుంధర’ పేజీ ప్రారంభం, ప్రతిఘటన, మౌన పోరాటం, మయూరి, అశ్విని వంటి స్ఫూర్తిదాయక చిత్రాల నిర్మాణం స్త్రీశక్తి పట్ల ఆయనకున్న విశ్వాసానికి అద్దం పట్టాయి. దేశంలోని అతి పెద్ద చిట్‌ఫండ్‌ సంస్థకూ, ప్రపంచంలోని అతి పెద్ద ఫిల్మ్‌ స్టూడియోకూ మహిళల్ని సారథులుగా నిలపడం స్త్రీల సామర్థ్యం పట్ల ఆయనకున్న నమ్మకానికి నిలువెత్తు నిదర్శనం.

"రామోజీరావు విలువలకు తగినట్లుగా, ఆయన పేరుతో ఏర్పాటైన ‘ఉమెన్‌ ఎచీవర్‌ అవార్డు’ను ఒక సాహస మహిళా మూర్తి నేడు అందుకోనున్నారు."

ఆపన్నహస్తం : ప్రజల కోసమే పత్రిక అన్న ఉదాత్త భావంతో ‘ఈనాడు సహాయనిధి’ని స్థాపించారు రామోజీరావు. 1976లో రూ.10 వేలతో ప్రారంభమైన ఈ నిధి, కాలక్రమేణా కోట్లాది రూపాయలతో, లక్షల మంది సహకారంతో మహత్తర సేవాఉద్యమంగా మారింది. దివిసీమ ఉప్పెన నుంచి గోదావరి వరదలు, హుద్‌హుద్‌ తుపాను, సునామీ, గుజరాత్‌ భూకంపం వరకు ప్రతి విపత్తులో శాశ్వత పునరావాస గృహాలు, స్కూల్‌ భవనాలు, తుపాను షెల్టర్లు వంటి వందలాది నిర్మాణాలను ఏర్పాటుచేశారు. వరదలు, తుపానులు, మహమ్మారుల సమయంలో లక్షలాది ఆహారపొట్లాలు, వైద్యసాయం, పాఠశాల భవనాలు, కంప్యూటర్‌ ల్యాబ్‌లు, వృద్ధాశ్రమాలు, అనాథాశ్రమాలు నిర్మించారు.

ఇటీవలి సంవత్సరాల్లో అమరావతికి రూ.10 కోట్లు, ఇండియన్‌ స్కూల్‌ ఆఫ్‌ బిజినెస్‌కు రూ.30 కోట్లు, మానసిక దివ్యాంగుల భవనానికి రూ.70 లక్షలు, వృద్ధాశ్రమాలు, పాఠశాలలు, క్రీడాకారులకు తోడ్పాటు, బసవతారకం, ఎల్వీప్రసాద్‌ ఆసుపత్రులకు కోట్ల రూపాయల సాయం అందించారు. పత్రిక ప్రజల కోసం ఉన్నదనే విలువకు రామోజీ రావుగారు నిలువెత్తు నిదర్శనం.

"మానవ సేవే మాధవ సేవగా భావిస్తున్న వ్యక్తి, ఈ విభాగంలో నేడు ఎక్స్‌లెన్స్‌ అవార్డు స్వీకరిస్తున్నారు."

భారతీయ సంస్కృతికి పట్టం : రామోజీరావుకు భారతీయ సంస్కృతి, మాతృభాషలంటే ఎనలేని మమకారం. తెలుగు భాష పరిరక్షణకు చివరి వరకూ కృషి చేస్తూనే ఉన్నారు. ఆయన కలలు గన్న మహా నిఘంటువులు కూడా ఈరోజే ఆవిష్కరణ అవుతున్నాయి. ఈటీవీ యాంకర్ల వేషధారణ, అలంకరణ భారతీయత ఉట్టి పడేలా ఉండడానికి ఆయన సంకల్పమే కారణం. రామాయణ, మహాభారతాలంటే ఎంతో ఇష్టం. ఇంటి గోడలపై విఖ్యాత చిత్రకారుడు బాపుతో బొమ్మలు వేయించుకున్నారు. రామోజీ ఫిల్మ్‌సిటీ, కళాంజలి ఆయనలోని కళాత్మక దృష్టికి ప్రతిబింబాలు. ఫిల్మ్‌సిటీ ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద చిత్ర నిర్మాణ కేంద్రంగా, భారతీయ సృజనాత్మకతకు ప్రతీక. కళాంజలి హస్తకళలు, సంస్కృతి పట్ల ఆయన ప్రేమకు సజీవచిహ్నం.

"భారతీయ సంస్కృతీ సంప్రదాయాలకు ప్రాణం పోస్తున్న వ్యక్తి నేడు ఈ రంగంలో రామోజీ అవార్డు స్వీకరించనుండడం సంతోషకర విషయం."

విజ్ఞాన గవాక్షం! : రామోజీరావు చిన్ననాటి నుంచే శాస్త్రీయ దృక్పథం కలిగిన వ్యక్తి. తెలియని విషయాన్ని ప్రశ్నించి తెలుసుకోవడం, కొత్త విషయాన్ని పరిశీలించి అర్థం చేసుకోవడం ఆయన స్వభావం. ఈనాడు పత్రిక ప్రారంభ దశల్లోనే విజ్ఞానాన్ని ప్రజలకు చేరవేయాలన్న సంకల్పంతో సైన్స్‌-సైన్స్, జ్ఞాననేత్రం వంటి శీర్షికల ద్వారా ప్రజల్లో శాస్త్రీయ విషయాలపై ఆసక్తికని రేకెత్తించారు.

రెండు దశాబ్దాలుగా ఈనాడు పత్రికలో ప్రత్యేక సైన్స్‌ అండ్‌ టెక్నాలజీ పేజీ ద్వారా ప్రపంచ విజ్ఞాన ప్రవాహాన్ని తెలుగు పాఠకులకు అందిస్తున్నారు. శాస్త్రీయ ఆలోచనా విధానాన్ని సమాజంలో వ్యాప్తి చేయడం తన బాధ్యతగా భావించిన ఆయన అనేక కార్యక్రమాకు ప్రోత్సాహమిచ్చారు.

"ఇప్పుడొక యువ శాస్త్రవేత్తకు రామోజీ ఎక్స్‌లెన్స్‌ అవార్డు లభించడం దేశానికే గర్వకారణం. విశేష కృషి చేసిన ఆ శాస్త్రవేత్త ఈ పురస్కారాన్ని స్వీకరించనుండడం ఈ వేడుకకు ప్రత్యేకతను అందిస్తోంది."

యువకిరణం : వృద్ధాప్యం అంటే వయసు పైబడడం కాదు నేర్చుకోవడం ఆగిపోవడం అంటారు హెన్రీఫోర్డ్‌. ఈ లెక్కన రామోజీరావు ఎప్పుడూ నవ యువకుడే. 80 ఏళ్లు దాటినా ఆయనలోని అన్వేషణ ఎప్పుడూ తగ్గలేదు. యువతకు ఉండే పటుత్వం, తాజాదనం, దూకుడు ఆయన ప్రత్యేకతలు. ఈనాడు పత్రిక గురించీ ఆయన తరచూ చెప్పేవారు: మనకు వయసు రావచ్చు, కానీ పత్రిక మాత్రం ఎప్పుడూ నవయవ్వనంలో ఉండాలి అని.

యువతను అర్థం చేసుకునే ఆయన దృష్టి, భవిష్యత్తును ముందుగానే చదివే ఆయన దూరదృష్టి అన్ని సంస్థల్లోనూ ఇన్నోవేషన్‌కు దారితీశాయి. 88 ఏళ్ల వయసులో కూడా ఆయన ఆలోచనలు 28 ఏళ్ల యువకుడిలానే ఉండేవి.

"ఆయన ఆదర్శాలకు నిదర్శనంగా ప్రారంభమైన ‘యూత్‌ ఐకాన్‌’ అవార్డును భవిష్యత్తు భారతానికి వెలుగు దీపంలా వెలిగే ఒక యువకిరణం అందుకోనుండడం యువతకు గర్వకారణం."

సమాజ హితులకు ‘రామోజీ ఎక్స్​లెన్స్​’ పురస్కారాలు - హాజరుకానున్న ఉపరాష్ట్రపతి, తెలుగు రాష్ట్రాల సీఎంలు

రామోజీరావు ఆశయాలకు అనుగుణంగా ముందుకు : విజయేశ్వరి

