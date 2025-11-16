ETV Bharat / state

తెలుగు కీర్తిని నలుచెరగులా వ్యాపింపజేసిన చైతన్యదీప్తి రామోజీరావు: వెంకయ్యనాయుడు

ప్రజాస్వామ్యపరిరక్షణ కోసం రామోజీరావు ప్రజల్లో చైతన్యం రగిల్చారు - తెలుగు మీడియా చరిత్రలో ఈనాడు పత్రిక కొత్త ఒరవడి సృష్టించింది - రామోజీ ఎక్స్‌లెన్స్‌ జాతీయ అవార్డుల కార్యక్రమంలో వెంకయ్యనాయుడు

Ramoji Excellence Awards 2025 Cermony in Hyderabad : మాతృభాషను కాపాడుకోవడమే దివంగత రామోజీరావుకు మనం అందించే నివాళి అని మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు అన్నారు. రామోజీరావు పాత్రికేయ రాజర్షి అని ఆయన పేర్కొన్నారు. స్వయంకృషి, క్రమశిక్షణ, చిత్తశుద్ధి రామోజీరావు ఆయుధాలని, ఆయన లేని సంస్థలను ఊహించుకోలేకపోతున్నట్లు తెలిపారు.

రామోజీరావులా ప్రజా జీవితంపై ముద్ర వేసిన వ్యక్తి ఇటీవలి కాలంలో మరొకరు లేరని వెంకయ్యనాయుడు తెలిపారు. జనహితమే జర్నలిజం అని నమ్మిన వ్యక్తి అని కొనియాడారు. ప్రస్తుతం కొందరు ఎర్నలిజమే జర్నలిజం అని నమ్ముతున్నారని అన్నారు. రామోజీరావు జీవితం యువతకు ఎంతో స్ఫూర్తిదాయకమని, ఎన్నో రంగాల్లో ఆయన చేసిన కృషి చిరస్మరణీయం అని తలుచుకున్నారు. తెలుగు కీర్తిని నలుచెరగులా వ్యాపింపజేసిన చైతన్యదీప్తి, మీదేపక్షం అని అడిగితే నాది ప్రజాపక్షం అని రామోజీ చెప్పేవారని వెంకయ్యనాయుడు గుర్తు చేశారు.

ఈనాడు పత్రిక ధర్మయుద్ధానికే : విభిన్న వ్యాపారాలను రామోజీ ఒకే గొడుగు కింద నడపగలిగారని, తెలుగు మీడియా చరిత్రలో ఈనాడు పత్రిక కొత్త ఒరవడి సృష్టించిందని వెంకయ్యనాయుడు తెలిపారు. రామోజీరావు పత్రికను ధర్మయుద్ధానికి ఉపయోగించారని అన్నారు. ఎన్నో ఆటుపోట్లను ఆయన ధైర్యంగా ఎదుర్కొన్నారని, రామ్‌నాథ్‌ గోయెంకా స్థాయిలో రామోజీరావు నిలబడ్డారని తెలిపారు. ప్రాంతీయ భాషా ప్రసారాల్లో ఈటీవీ విప్లవం సృష్టించిందని పేర్కొన్నారు.

నాకు ఆయనతో ఎంతో అనుబంధం ఉంది : తెలుగు సృజనాత్మకతను రామోజీ ఫిల్మ్‌సిటీ అంతర్జాతీయస్థాయికి తీసుకెళ్లిందని వెంకయ్యనాయుడు అభినందించారు. కొందరు రామోజీరావును ఇబ్బందిపెట్టాలని ఎంతో ప్రయత్నించారని, ఎలాంటి ఆటుపోట్లు ఎదురైనా ఆయన భయపడలేదన్నారు. తనకు రామోజీరావుతో ఎంతో అనుబంధం ఉందని, ఆయనే స్వయంగా ఒక నిఘంటువు అని తెలిపారు. తన రాజకీయ ప్రస్థానంలో రామోజీ సలహాలు ఎంతో ఉపయోగపడ్డాయని గుర్తు చేసుకున్నారు. ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ కోసం రామోజీరావు ప్రజల్లో చైతన్యం రగిల్చారని, తుదిశ్వాస వరకూ ప్రజల కోసం పని చేశారని అన్నారు.

"ఎలాంటి ఆటుపోట్లు ఎదురైనా రామోజీరావు భయపడలేదు. నాకు రామోజీరావుతో ఎంతో అనుబంధం ఉంది. రామోజీరావే స్వయంగా ఒక నిఘంటువు. నా రాజకీయ ప్రస్థానంలో రామోజీ సలహాలు ఎంతో ఉపయోగపడ్డాయి" - మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు

సీఎంలు తెలుగును ప్రోత్సహించాలి : జర్నలిజంలో ఇటీవల పెడధోరణులు పెరుగుతున్నాయన్న వెంకయ్యనాయుడు, తప్పుడు హెడ్డింగులతో కొందరు ప్రజలను తప్పుదోవపట్టిస్తున్నారని అన్నారు. రామోజీరావు అందించిన క్రమశిక్షణ, జవాబుదారీతనాన్ని వారసులు కొనసాగించాలని కోరారు. మంచిపని చేసేందుకు వారసత్వం అడ్డుకాకూడదని, మహా నిఘంటువు రూపకల్పనకు రామోజీ దశాబ్దాలుగా కృషి చేశారని అన్నారు. పాలనలో తెలుగును ప్రోత్సహించాలని ఇద్దరు సీఎంలను కోరుతున్నట్లు తెలిపారు. అన్ని ఆదేశాలు తెలుగులో వచ్చేలా ఇద్దరు తెలుగు రాష్ట్రాల సీఎంలు చొరవ తీసుకోవాలని వెంకయ్యనాయుడు సూచించారు. ఇక్కడ ఉన్న ఇద్దరు సీఎంలు రామోజీరావు అభిమానులే అని పేర్కొన్నారు. భాష పోతే మన శ్వాసపోయినట్టే, తెలుగు పోతే మన వెలుగు పోయినట్టే అని ఆయన భావోద్వేగానికి గురయ్యారు.

ఎప్పుడూ అధికారాన్ని కోరుకోలేదు : ఈనాడు పత్రిక ద్వారా దేశాభివృద్ధికి రామోజీరావు విశేష కృషి చేశారని సుప్రీంకోర్టు మాజీ ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ ఎన్‌.వి.రమణ అన్నారు. ఆయన నిబద్ధత కలిగిన వ్యక్తి అని, ఎప్పుడూ అధికారాన్ని కోరుకోలేదని తెలిపారు. "రామోజీరావు నైతిక నిబద్ధత కలిగిన వ్యక్తి. పత్రిక ద్వారా ప్రజల్లో చైతన్యం తెచ్చి ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణకు కృషి చేశారు. రామోజీరావు ఎప్పుడూ తన పత్రికను స్వప్రయోజనాలకు వాడుకోలేదు. పత్రిక ద్వారా దేశాభివృద్ధికి రామోజీరావు కృషిచేశారు" అని కొనియాడారు.

