నమ్మిన సిద్ధాంతం కోసం పోరాడిన మహా మనిషి రామోజీరావు - కొనియాడిన ప్రముఖులు
రామోజీరావు నిరంతం ప్రజాస్వామ్యపరిరక్షణ కోసం కృషి చేశారన్న ప్రముఖులు - ఎలాంటి ఆటుపోట్లు ఎదురైనా రామోజీరావు భయపడలేదన్న అతిథులు
Published : November 17, 2025 at 8:49 AM IST
Ramoji Excellence Awards 2025 : సామాన్యుడిగా జీవితాన్ని ప్రారంభించి అసామాన్యుడిగా ఎదిగిన తెలుగు శిఖరం రామోజీరావు అని రామోజీ ఎక్సలెన్స్ అవార్డుల ప్రదానోత్సవంలో అతిథులు కొనియాడారు. దీక్షాదక్షతలు, కృషి-పట్టుదలతో ఏదైనా సాధించవచ్చని రామోజీరావు నిరూపించారని ప్రశంసించారు. రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డ్స్-2025 కార్యక్రమం రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలో వైభవంగా జరిగింది. రామోజీ ఎక్సలెన్స్ అవార్డు గ్రహీతలకు హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలిపిన అతిథులు వారివారి రంగాల్లో మార్గదర్శకులు కావాలని, వారు సాధించినవి ఇతరులకు స్ఫూర్తినివ్వాలని ఆకాంక్షించారు.
ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్ మాట్లాడుతూ, ఈనాడు, ఈటీవీ నెట్ వర్క్తో రామోజీరావు జర్నలిజానికి కొత్త నిర్వచనం ఇచ్చారని కొనియాడారు. రామోజీ ఓ కుగ్రామం నుంచి వచ్చి ఎంతో గొప్ప సామ్రాజ్యాన్ని సృష్టించారని తెలిపారు. దేశంలో ఎక్కడ విపత్తు వచ్చినా రామోజీరావు స్పందించే వారని అన్నారు. ఆయన స్ఫూర్తిని భావితరాలకు అందించాలని ఉపరాష్ట్రపతి పేర్కొన్నారు.
"రామోజీరావు చాలా గొప్ప వ్యక్తి. పల్లెటూళ్లో ప్రయాణం ప్రారంభించారు. ఒక పల్లె నుంచి ప్రయాణం ప్రారంభించిన ఆయన ఒక వ్యవస్థను నిర్మించారు. అదొక స్ఫూర్తి. ఆ స్ఫూర్తి ఆయన విజయగాథ. ఈనాడు నుంచి రామోజీ ఫిల్మ్సిటీ వరకు ఈటీవీ నెట్వర్క్ నుంచి ఇతర సంస్థల వరకు ఆయన పనితీరు, భారత జర్నలిజం, వినోద, వ్యాపార రంగాల స్థితిగతులను మార్చేవేసింది. ఆయన నమ్మిన నిజం, విలువలు, సమర్థత దేశవ్యాప్తంగా కొన్ని తరాలకు స్ఫూర్తిగా నిలిచాయి." - సీపీ రాధాకృష్ణన్, ఉప రాష్ట్రపతి
ప్రజాసేవ కోసం రామోజీరావు ఎంతో కృషి : ప్రజా సేవ కోసం రామోజీరావు ఎంతో కృషి చేశారని తెలంగాణ గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్వర్మ అన్నారు. రామోజీరావు పేరిట ఎక్స్లెన్స్ అవార్డులు ఇవ్వడం ప్రశంసనీయమని కొనియాడారు. రామోజీ అవార్డు విజేతలు భారత స్ఫూర్తిని ప్రతిబింబిస్తున్నారని గవర్నర్ తెలిపారు.
"రామోజీరావు నమ్మిన సిద్ధాంతాలు రెండు. జీవితం శాశ్వతం కాదు, సమాజం కోసం ఏదో ఒకటి చేయాలని నమ్మారు. ఆయన ప్రజలకు చేసిన సేవా కార్యక్రమాలు ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తిని చాటింది. ఇతరులకు చేసే సేవలోనే మిమ్మల్ని మీరు ఉత్తమంగా తీర్చిదిద్దుకో గలుగుతారని మహాత్మాగాంధీ చెప్పారు. ఈ పురస్కారాలు కూడా ప్రోత్సాహకరంగా ఉన్నాయి." - జిష్ణుదేవ్వర్మ, తెలంగాణ గవర్నర్
నమ్మిన సిద్ధాంతాల కోసం దేనినైనా వదులుకునేవారు : నమ్మిన సిద్ధాంతాల కోసం రామోజీరావు దేనినైనా వదులుకునేవారని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు శ్లాఘించారు. రామోజీరావు సేవలను ఎప్పటికీ మరిచిపోలేమని తెలిపారు. ఈనాడు పత్రిక ద్వారా ప్రజలను సమాజ సేవలో భాగస్వామ్యులను చేశారని గుర్తుచేశారు. ఎలాంటి విపత్తులు వచ్చినా సొంత డబ్బుతో సేవలు అందించారని చెప్పారు. రామోజీరావు స్ఫూర్తితో తెలుగు భాష సంరక్షణ కోసం ప్రయత్నిస్తానని పేర్కొన్నారు.
"ఏదైనా ఎక్స్లెన్స్ పేరు పెట్టుకుంటే ఆ ఎక్స్లెన్స్కు ప్రతిరూపం రామోజీరావు. ఈరోజు రామోజీరావు ఇక్కడ లేరు కానీ ఆయన నిర్మించిన వ్యవస్థలు మాత్రం చిరస్థాయిగా ఉంటాయి. శాశ్వతంగా ఉంటాయి. ఆయన జీవితంలో ఏ వ్యక్తిని ఇది నాకు చేయాలనే సందర్భం లేదు. ఆయన ఫోన్ చేస్తే ఎవరూ కాదనేవారు లేరు. ఆయన జీవితంలో నాకు తెలిసినంత వరకూ పోరాట యోధుడిగానే మిగిలిపోయాడు తప్పా, నమ్మిన సిద్ధాంతం కోసం జీవితాంతం పోరాడిన ఏకైక వ్యక్తి, నేను చూసిన వ్యక్తి రామోజీరావు. ప్రతిపక్షం బలహీనంగా ఉంటే నేను ప్రతిపక్షంగా పని చేస్తానని ప్రజల తరఫున నిలబడ్డారు. ఆయన శక్తి ఏంటో చూపించారు." - చంద్రబాబునాయుడు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి
రామోజీరావు పేరు కాదు బ్రాండ్ : రామోజీరావు పేరు కాదు. ఒక బ్రాండ్ అని సీఎం రేవంత్రెడ్డి కొనియాడారు. రామోజీ సంస్థలు తెలంగాణకు గొప్ప గౌరవమని తెలిపారు. ఆయన ఏ రంగంలో అడుగుపెట్టినా తనదైన ముద్ర వేసేవారని గుర్తు చేశారు. రామోజీ అవార్డు గొప్ప గౌరవంగా భవిష్యత్లో నిలుస్తుందన్న రేవంత్రెడ్డి, ఆయన స్ఫూర్తిని భావితరాలకు అందించాలని పేర్కొన్నారు.
"ఈనాడు పత్రిక 50 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ఉదయం నిద్ర లేవగానే ఈనాడు పత్రికను చదివే అలవాటును, నిద్రపోయే ముందు ఈటీవీ వార్తలను చూసి పడుకునే అలవాటును తెలుగు ప్రజలకు ఒక అలవాటుగా మార్చారు. ఈవేళ రాజకీయ నాయకులకు ఈ అలవాటు వ్యసనంగా మారింది. నాకు ఎన్ని పత్రికలు వచ్చినా కచ్చితంగా హెడ్లైన్ అయినా ఈనాడు పేపర్ నేను తిరగేస్తాను. ఎందుకంటే నాకార్సైన సమాచారం. మిగతా వాటిలో మసాలాలు, కలర్స్ అవీ యాడ్ అవుతాయి. వాస్తవాల కోసం తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రినైనా ఐదు పది నిమిషాలు ఈనాడు పత్రికను తిరగేస్తాను. అదే సాయంత్రం ఇంటికి వెళితే ఈటీవీ వార్తలను కచ్చితంగా చూస్తాను. ఈ నగరం, రాష్ట్రం, పక్క దేశాలకు వెళ్లినా సంపూర్ణమైన వార్తలు ఈటీవీలో ప్రసారం అవుతాయి. నాలుగు అద్భుతాల గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే మొదటి వరుసలో చార్మినార్, రెండో వరుసలో గోల్కొండ, మూడో వరుసలో హైటెక్ సిటీ, నాలుగో అద్భుతంగా రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి, హైదరాబాద్ నగరానికి ఒక గుర్తింపును తీసుకొచ్చాయి." - రేవంత్రెడ్డి, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి
మాతృభాషను కాపాడుకోవడమే రామోజీరావుకు ఘన నివాళి : మాతృభాషను కాపాడుకోవడమే రామోజీరావుకు మనం అందించే నివాళి అని మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు అన్నారు. స్వయంకృషి , క్రమశిక్షణ, చిత్తశుద్ధి రామోజీరావు ఆయుధాలు అని పేర్కొన్నారు. ఎర్నలిజమే జర్నలిజం అని కొందరు నమ్మితే జనహితమే జర్నలిజం అని నమ్మిన వ్యక్తి రామోజీరావు అని వెంకయ్య నాయుడు కొనియాడారు.
"రామోజీరావు మహోన్నత వ్యక్తి... బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి. అక్షర శక్తికి సరికొత్త నిర్వచనం ఇచ్చిన పాత్రికేయ రాజర్షి. స్వయంకృషి, క్రమశిక్షణ, పట్టుదల, చిత్తశుద్ధి, కార్యదీక్షను అయుధాలుగా చేసుకుని అనేక రంగాల్లో విజయాలు సాధించి భవిష్యత్ తరాలకు మార్గదర్శకంగా నిలిచారు. జనహితమే జర్నలిజంగా ఆచరించిన మహా మనిషి. సాధారణ రైతుబిడ్డ స్థాయి నుంచి స్వయంకృషితో ప్రపంచమంతా తెలుగువారి వైపు చూసేలా ఎదిగిన ఆయన జీవితం యువతకు స్ఫూర్తిదాయకం. మీరు ఏ పక్షమని అడిగితే.. ప్రజాపక్షమని చెప్పేవారు. తెలుగు ప్రజల గుండెల్లో ఆయన స్థానం శాశ్వతం." - వెంకయ్యనాయుడు , మాజీ ఉప రాష్ట్రపతి
ఆయన ఎప్పుడూ అధికారం కోరుకోలేదు : రామోజీరావు పత్రిక ద్వారా ప్రజల్లో చైతన్యం తెచ్చి ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణకు కృషి చేశారని సుప్రీంకోర్టు మాజీ ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఎన్.వి.రమణ కొనియాడారు. తెలుగు నిఘంటువుల రూపకల్పన కోసం రామోజీరావు తపించారని తెలిపారు. ఆయన ఎప్పుడు అధికారాన్ని కోరుకోలేదని జస్టిస్ రమణ గుర్తుచేసుకున్నారు.
"రామోజీరావు పత్రికలను స్థాపించడమే కాకుండా ప్రజల్లో చైతన్యం తీసుకువచ్చి ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణకు కృషి చేశారు. పత్రికను స్వప్రయోజనానికి, తన వ్యాపార సంస్థలకు ఆయుధంగా, రక్షణగా వాడుకోలేదు. ఆయన ఎప్పుడూ అధికారాన్ని కోరుకోలేదు. ఆయనకు అత్యంత విలువైనది పాఠకుల నమ్మకం. చివరి నిమిషం వరకు దాన్ని వమ్ము చేయలేదు. అత్యంత క్లిష్ట సమయాల్లోనూ స్వతంత్ర, వాస్తవిక జర్నలిజాన్ని వీడలేదు. ఓ దీపస్తంభంలా పత్రికను నడిపారు. ఆయన దృష్టిలో పత్రికను నడపడమన్నది పవిత్రమైన బాధ్యత." - జస్టిస్ ఎన్.వి. రమణ, భారత విశ్రాంత ప్రధాన న్యాయమూర్తి
రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ జాతీయ అవార్డులు ప్రదానం - గ్రహీతలు వీరే
రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డులు చరిత్ర సృష్టించబోతున్నాయి : ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్