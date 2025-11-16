ETV Bharat / state

సామాన్యుడు కూడా అసామాన్యుడిగా ఎదగొచ్చని నమ్మిన వ్యక్తి రామోజీరావు: సీహెచ్‌ కిరణ్‌

రామోజీ ఫిల్మ్‌సిటీలో రామోజీ ఎక్స్‌లెన్స్‌ పురస్కారాల ప్రదాన కార్యక్రమం - 7 రంగాల్లో అద్భుత ప్రతిభ కనబరిచిన వారికి రామోజీ ఎక్స్‌లెన్స్‌ అవార్డులు - ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన ఉప రాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్

Ramoji Excellence Awards Ceremony at Ramoji Film City : రామోజీ గ్రూప్ సంస్థల వ్యవస్థాపకులు రామోజీరావు పేరిట ఏర్పాటు చేసిన 'రామోజీ ఎక్స్‌లెన్స్‌' జాతీయ అవార్డుల ప్రదానోత్సవ కార్యక్రమం ఆర్​ఎఫ్​సీలో అట్టహాసంగా జరిగింది. 7 రంగాల్లో అద్భుత ప్రతిభ కనబరిచిన వారికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన ఉప రాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్ చేతుల మీదుగా పురస్కారాలు అందజేశారు. కార్యక్రమంలో గౌరవ అతిథులుగా తెలంగాణ గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్​ వర్మ, సీఎం చంద్రబాబు, తెలంగాణ సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి, కేంద్రమంత్రులు కిషన్‌రెడ్డి, రామ్మోహన్‌ నాయుడు, బండి సంజయ్​, మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు, మాజీ సీజేఐ జస్టిస్‌ ఎన్‌.వి.రమణ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

900 మందిని పరిశీలించి ఏడుగురికి ఎక్స్‌లెన్స్‌ అవార్డులు : కార్యక్రమంలో ప్రారంభోపన్యాసం చేసిన రామోజీ గ్రూపు సీఎండీ అండ్​ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సీహెచ్‌ కిరణ్‌ సామాన్యుడు కూడా అసామాన్యుడిగా ఎదగొచ్చని నమ్మిన వ్యక్తి రామోజీరావు అని పేర్కొన్నారు. క్రమశిక్షణ, అంకితభావంతో ఎంత ఎత్తుకైనా ఎదగొచ్చని రామోజీరావు నమ్మేవారని గుర్తు చేశారు. వివిధ రంగాల్లో విశిష్ట సేవలందించిన వారికి రామోజీ ఎక్స్‌లెన్స్‌ అవార్డులు ఇవ్వాలని నిర్ణయించామని, 900 మందిని పరిశీలించి ఏడుగురికి రామోజీ ఎక్స్‌లెన్స్‌ అవార్డులు ఇస్తున్నామని తెలిపారు. ఏడుగురిలో నలుగురు మహిళలు కావడం విశేషమని, మహిళా భాగస్వామ్యం ఎంతో అవసరమని రామోజీ గ్రూపు నమ్ముతుందని వెల్లడించారు.

రామోజీ నిఘంటువుల ఆవిష్కరణ : రామోజీ ఎక్స్‌లెన్స్‌ అవార్డుల కార్యక్రమంలో రెండు నిఘంటువులను ఆవిష్కరించారు. ఇంగ్లీష్‌ నుంచి తెలుగు, తెలుగు నుంచి తెలుగు నిఘంటువుల ఆవిష్కరణ జరగగా, ఇంగ్లీష్‌ నుంచి తెలుగు నిఘంటువును మాజీ ఉప రాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు, తెలుగు నుంచి తెలుగు నిఘంటువును మాజీ సీజేఐ జస్టిస్‌ ఎన్‌.వి.రమణ ఆవిష్కరించారు. నిఘంటువుల ప్రతులను ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్‌కు బహూకరించారు.

పత్రిక ద్వారా దేశాభివృద్ధికి కృషి : రామోజీరావు నైతిక నిబద్ధత కలిగిన వ్యక్తి అని మాజీ సీజేఐ జస్టిస్‌ ఎన్‌.వి.రమణ పేర్కొన్నారు. పత్రిక ద్వారా ప్రజల్లో చైతన్యం తెచ్చి ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణకు కృషి చేశారని కొనియాడారు. రామోజీరావు ఎప్పుడూ తన పత్రికను స్వప్రయోజనాలకు వాడుకోలేదని, పత్రిక ద్వారా దేశాభివృద్ధికి కృషి చేశారని గుర్తు చేశారు. 'రామోజీరావు ఎప్పుడూ అధికారాన్ని కోరుకోలేదు. పత్రికారంగంలో ఒక దీపస్తంభంగా నిలిచారు. ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ ఉద్యమంలో రామోజీరావు కీలక పాత్ర పోషించారు. రామోజీరావు వారసులు ఆయన వారసత్వాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు.రామోజీరావు పేరిట నిఘంటువులు ఆవిష్కరించుకోవడం హర్షణీయం' అని ఎన్‌.వి.రమణ అన్నారు.

నిష్పక్షపాత జర్నలిజానికి నూతన ప్రమాణాలు ఏర్పరచిన వ్యక్తి రామోజీరావు: సీఎం చంద్రబాబు

