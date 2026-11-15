రేపు విజయవాడలో రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం - గ్రహీతలకు జ్ఞాపికతో పాటు రూ.10 లక్షల నగదు
Ramoji Excellence Awards Ceremony : రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డుల ప్రదానోత్సవానికి కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా ముఖ్యఅతిథిగా హాజరవుతున్నారు. సమాజహితమే లక్ష్యంగా విశేష ప్రతిభ కనబరుస్తున్న వారిని ఈ అవార్డులు వరించనున్నాయి.
Published : November 15, 2026 at 8:12 AM IST
రామోజీ గ్రూప్ సంస్థల వ్యవస్థాపకుడు దివంగత రామోజీరావు పేరిట ఏర్పాటు చేసిన ప్రతిష్ఠాత్మక 'రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు'ల ప్రదానోత్సవం రేపు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విజయవాడలో జరగనుంది. సమాజ హితమే లక్ష్యంగా వివిధ రంగాల్లో విశేష ప్రతిభ కనబరుస్తున్న విశిష్ఠ వ్యక్తులకు గత సంవత్సరం నుంచి రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డులను రామోజీ గ్రూప్ ప్రదానం చేస్తోంది. రామోజీరావు జయంతి సందర్భంగా ఏటా నవంబర్ 16న ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారు.
తొలి ఏడాది (గత సంవత్సరం) అవార్డుల ప్రదానోత్సవం రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలో వేడుకగా నిర్వహించారు. రెండో ఏడాది (ఈ నెల 16న) అవార్డుల ప్రదానోత్సవాన్ని సోమవారం సాయంత్రం 5.30 గంటల నుంచి విజయవాడలోని డా.బి.ఆర్.అంబేడ్కర్ కళా వేదికలో నిర్వహించనున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా ముఖ్య అతిథిగా హాజరవుతారు. ఏపీ గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్, ఆ రాష్ట్ర సీఎం చంద్రబాబు, ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ గౌరవ అతిథులుగా హాజరు కానున్నారు. పలువురు కేంద్రమంత్రులతో పాటు వివిధ రంగాల ప్రముఖులను ఈ కార్యక్రమానికి నిర్వాహకులు ఆహ్వానించారు.
జ్ఞాపికతో పాటు రూ.10 లక్షల నగదు
గత సంవత్సరం వివిధ రంగాల్లో ఏడుగురు సేవా మూర్తులకు రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డులు ప్రదానం చేశారు. ఈసారి ఆ సంఖ్య తొమ్మిదికి పెరిగింది. పాత్రికేయం, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, సామాజిక సేవ, మహిళా సాధికారత, కళలు-సంస్కృతి, గ్రామీణాభివృద్ధి-వ్యవసాయం, యూత్ ఐకాన్ విభాగాలతో పాటు ఈసారి అదనంగా విద్య, వైద్య-ఆరోగ్య విభాగాల్లోనూ అవార్డులు ప్రదానం చేస్తున్నారు.
వివిధ రంగాల్లో అత్యుత్తమ సేవలందిస్తున్న వందల మందిలో నుంచి తొమ్మిది మంది విశేష వ్యక్తులను రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డులకు ఎంపిక చేశారు. పురస్కార గ్రహీతలకు జ్ఞాపిక, ప్రశంసా పత్రంతో పాటు రూ.10 లక్షల చొప్పున నగదు బహుమతిని అందజేస్తారు. గత సంవత్సరం అవార్డుల ప్రదానోత్సవానికి వైస్ ప్రెసిడెంట్ సీపీ రాధాకృష్ణన్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు రేవంత్ రెడ్డి, చంద్రబాబు సహా వివిధ రంగాల ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు.
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