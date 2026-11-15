రేపు విజయవాడలో రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం - హాజరుకానున్న కేంద్ర హోంమంత్రి
Ramoji Excellence Awards Ceremony 2026 : రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం రెండో ఎడిషన్ విజయవాడ వేదికగా సోమవారం జరగనుంది. రామోజీ గ్రూప్ 9మంది సేవామూర్తులను అవార్డులతో సత్కరించనుంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 7:25 AM IST
రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం రెండో ఎడిషన్ విజయవాడ వేదికగా రేపు(సోమవారం) జరగనుంది. రామోజీ గ్రూప్ 9మంది సేవామూర్తులను అవార్డులతో సత్కరించనుంది. ఈ వేడుకకు కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్షా ముఖ్యఅతిథిగా హాజరుకానున్నారు. గౌరవ అతిథులుగా గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్, సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ విచ్చేయనున్నారు.
రామోజీ గ్రూప్ సంస్థల వ్యవస్థాపకుడు రామోజీరావు పేరిట ఏర్పాటు చేసిన ప్రతిష్ఠాత్మక ‘రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు’ల ప్రదానోత్సవం సోమవారం విజయవాడలో వేడుకగా జరగనుంది. సమాజహితమే లక్ష్యంగా వివిధ రంగాల్లో విశేష ప్రతిభ, సేవానిరతి కనబరుస్తున్న విశిష్ట వ్యక్తులకు గత సంవత్సరం నుంచి రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డులను రామోజీ గ్రూప్ ప్రదానం చేస్తోంది. రామోజీరావు జయంతిని పురస్కరించుకుని ఏటా నవంబరు 16న కార్యక్రమం నిర్వహిస్తోంది.
ముఖ్య అతిథిగా కేంద్ర హోం మంత్రి : తొలి ఎడిషన్ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం గతేడాది రామోజీ ఫిలింసిటీలో అత్యంత వేడుకగా నిర్వహించారు. సెకండ్ ఎడిషన్ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం సోమవారం సాయంత్రం ఐదున్నర గంటల నుంచి విజయవాడలోని డాక్టర్ బి.ఆర్.అంబేడ్కర్ కళావేదికలో నిర్వహించనున్నారు. కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్షా ముఖ్య అతిథిగా హాజరవుతారు. గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ గౌరవ అతిథులుగా హాజరుకానున్నారు. పలువురు కేంద్ర మంత్రులతోపాటు వివిధ రంగాల ప్రముఖులను ఈ కార్యక్రమానికి రామోజీ గ్రూప్ ఆహ్వానించింది.
తొమ్మిదికి పెరిగిన ప్రతిభామూర్తులు : గత సంవత్సరం ఏడుగురు ప్రతిభామూర్తులకు రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డులు ప్రదానం చేయగా, ఈ ఏడాది ఆ సంఖ్య తొమ్మిదికి పెరిగింది. పాత్రికేయం, కళలు- సంస్కృతి, గ్రామీణాభివృద్ధి-వ్యవసాయం, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, సామాజిక సేవ, మహిళా సాధికారత, యూత్ ఐకాన్ విభాగాలతోపాటు ఈసారి అదనంగా విద్య, వైద్య- ఆరోగ్య విభాగాల్లోనూ అవార్డులు ప్రదానం చేస్తున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రంగాల్లో ప్రతిభ కనబరిచిన వందల మందిలో నుంచి 9 మంది విశేష వ్యక్తుల్ని పురస్కారాలకు ఎంపిక చేశారు. అవార్డు గ్రహీతలకు జ్ఞాపిక, ప్రశంసాపత్రంతోపాటు రూ.10 లక్షల చొప్పున నగదు బహుమతి అందజేస్తారు.
గత ఏడాది పురస్కారాలు అందుకున్న వారు : రామోజీరావు 89వ జయంతి సందర్భంగా గత ఏడాది ఏడుగురికి ఈ పురస్కారాలను ప్రదానం చేశారు. పురస్కారాలు అందుకొన్న వారిలో అమలా రూయియా (గ్రామీణాభివృద్ధి విభాగం), శ్రీకాంత్ బొల్లా (యూత్ ఐకాన్), గాలి మాధవీలత (సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ), ఆకాశ్ టాండన్ (మానవసేవ), సాతుపాటి ప్రసన్న శ్రీ (కళ- సంస్కృతి), జైదీప్ హార్దికర్ (జర్నలిజం), పల్లవి ఘోష్ (మహిళా సాధికారత) ఉన్నారు.
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