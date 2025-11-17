రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు నాకో పెద్ద ప్రోత్సాహం - జయదీప్ హార్దికర్
Ramoji Excellence Award Winner Jaideep Hardikar: విదర్భ రైతుల కష్టాలు చూసి చలించిన మానవీయ జర్నలిస్ట్ జయదీప్ హార్దికర్. కరవు, కాటకాలు, వ్యవసాయ సంక్షోభం, రైతుల ఆత్మహత్యలతో చలించిపోయారు. నిస్సహాయులైన అన్నదాతల ఆక్రందనలకు గొంతుకయ్యారు. అరణ్యంలో ఆదివాసీ జీవితాల సామూహిక విధ్వంసాల్ని వెలుగులోకి తెచ్చారు. తాడోబా అటవీ గ్రామాల్లో క్రూరమృగాల దాడులకు కకావికలమైన కుటుంబాల కన్నీటి గాథలను అక్షరబద్ధం సినీ రచయిత. దయనీయ పరిస్థితుల్లో చిక్కిన సామాన్యులకు జయదీప్ ఒక గుండె ధైర్యం. అనామకులైన వ్యక్తులు - ప్రభుత్వ వ్యవస్థల మధ్య సంధానకర్త. సామాజిక చైతన్యానికి ఆచరణరూపం. నేటితరం జర్నలిస్టులకు దిక్సూచి.
జర్నలిస్ట్గా కెరీర్ ప్రారంభం: మహారాష్ట్ర విదర్భలో పుట్టి పెరిగిన జయదీప్ హార్దికర్ 1997లో ఉన్నత చదువులు పూర్తయ్యాక లోక్మత్ టైమ్స్తో జర్నలిస్ట్గా కెరీర్ ప్రారంభించారు. కొన్నేళ్ల తర్వాత "ఇండియా టుగెదర్" పత్రికలో పనిచేస్తుండగా గ్రామీణ ప్రాంతాలతో అనుబంధం పెరిగింది. నాగ్పూర్ కేంద్రంగా సామాజిక అధ్యయనాలు చేశారు.
జర్నలిస్ట్, పరిశోధకుడు, రచయిత, విద్యావేత్తగా బహుముఖ రూపాల్లో ప్రజలతో మమేకమయ్యారు. అటవీ సమీప గ్రామాలపై పులుల పంజాకు కారణాలేంటని అధ్యయనం చేశారు. క్రూరమృగాల దాడుల్లో మరణించిన, గాయపడిన కుటుంబాల వెతలను ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. వన్యప్రాణుల సంరక్షణ విధానాల్లో తేవాల్సిన మార్పులు, పరిష్కారాలపై విస్తృతంగా చర్చించారు.
రైతుల సమస్యలపై ప్రత్యేక కథనాలు: నష్టాల సాగు చేయలేక, అప్పులు తీర్చలేక ప్రాణాలు తీసుకుంటున్న రైతుల బాధలకు పరిష్కారం చూపాలనుకున్నారు. సామూహిక వలసలకు కారణమవుతున్న భారీ ఆనకట్టల నిర్మాణంపై పరిశోధన చేశారు. రైతులకు గుదిబండగా మారిన సమస్యలను విశ్లేషించారు. విదర్భలో పత్తి పంటల సంక్షోభంపై ప్రభుత్వానికి నివేదికలు అందించారు. 70 మంది రైతుల విషాద గాథలను పతాక శీర్షికలకు ఎక్కించారు. 15 ఏళ్లకుపైగా వ్యవసాయ సంక్షోభం, రైతుల ఆత్మహత్యలతో ఛిద్రమైన బాలల జీవితాలను పరిశీలించారు.
ఎన్నో పుస్తక రచనలు: పాశ్చాత్య దేశాల్లో వ్యవసాయ పద్ధతులు, రైతుల స్థితిగతులు, ప్రభుత్వ సబ్సిడీలను జయదీప్ పరిశీలించారు. భారత వ్యవసాయ విధానాలతో పోల్చుతూ విస్తృత పరిశోధనలు చేశారు. విదర్భ రైతుల వెతలు, బలవన్మరణాలపై రాసిన "రామ్రావ్: ది స్టోరీ ఆఫ్ ఇండియాస్ ఫామ్ క్రైసిస్" మానవీయ కోణంలో సాగు సంక్షోభాన్ని చర్చించిన పుస్తకంగా మన్ననలు పొందింది. గ్రామీణ చరిత్ర, స్థితిగతులను భద్రపరిచే "పీపుల్స్ ఆర్కైవ్ ఆఫ్ రూరల్ ఇండియా"- పారీ కోర్ టీమ్ సభ్యుడిగానూ జయదీప్ ఉన్నారు.
రైతులను విషాదం నుంచి వికాసం వైపు నడిపించాలని జయదీప్ నిశ్చయించుకున్నారు. సరిగ్గా ఆ సమయంలోనే వ్యవసాయ సంక్షోభంపై ఉద్యమిస్తున్న జర్నలిస్ట్ పాలగుమ్మి సాయినాథ్తో పరిచయం ఏర్పడింది. సాయినాథ్తో కలిసి నాటి యూపీఏ ప్రభుత్వానికి విలువైన సూచనలు చేశారు. నిలువ నీడ కోల్పోయిన ప్రజల పోరాటాలను రికార్డు చేశారు. నిజాయితీ, చిత్తశుద్ధి కలిగిన ఈ జర్నలిస్ట్ ద్వయం ఆలోచనలను అప్పటి సర్కార్ స్వీకరించింది.
రైతులకు ప్రత్యేక ప్యాకేజీ ప్రకటించింది. కొడిగట్టిపోతున్న రైతుల జీవితాల్లో ఆశాదీపం వెలిగించారు. పాత్రికేయుడిగా, పరిశోధకుడిగా, రచయితగా పాతికేళ్లకు పైబడిన జయదీప్ కృషిని ఎన్నో సంస్థలు, మరెన్నో దేశాలు గుర్తించాయి. అవార్డులు, ఫెలోషిప్లతో గౌరవించాయి. ఆ కలం యోధుడి సేవలను అభినందిస్తూ రామోజీ గ్రూప్ ఎక్సలెన్స్ అవార్డుతో సత్కరిస్తోంది.
