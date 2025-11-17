'గిరిజన దుస్తులు ధరించి వారి భాషలను నేర్చుకున్నా' - రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు గ్రహీత ప్రసన్నశ్రీ
ప్రతిష్టాత్మక రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ పురస్కారం అందుకున్న ఆచార్య సాతుపాటి ప్రసన్నశ్రీ - గిరిజన జాతుల జీవనశైలిపై సమగ్ర ఆధ్యయనం చేసిన ప్రసన్నశ్రీ - ఆదికవి నన్నయ విశ్వవిద్యాలయం వైస్ ఛాన్స్లర్గా విధులు
Published : November 17, 2025 at 12:58 PM IST
Ramohi Excellence Award Winner Prasanna Sri Interview : ఆదికవి నన్నయ యూనివర్సిటీ వైస్ఛాన్సలర్ సాతుపాటి ప్రసన్నశ్రీ గిరిజన చరిత్ర, సంస్కృతి, సంప్రదాయాల పరిరక్షణకు చర్యలు చేపట్టారు. ఆరు పదులకు దగ్గరగా ఉన్న ప్రసన్నశ్రీ నిత్య విద్యార్థినే. ఓ వైపు ఆంగ్ల ప్రొఫెసర్గా విద్యార్థులను తీర్చిదిద్దుతూనే మరోవైపు ఆంధ్రప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్, ఒడిశా రాష్ట్రాల్లోని కొండదొర, కోయ, సవర, సుగాలి వంటి గిరిజన జాతుల జీవనశైలిని సమగ్రంగా ఆధ్యయనం చేశారు.
34 ఏళ్ల పాటు శ్రమించి సుమారు 19 గిరిజన భాషలకు వర్ణమాల రూపొందించారు. ఆదివాసీలకు సంబంధించిన అరుదైన సమాచారాన్ని లిఖిత రూపంలో నిక్షిప్తం చేసి భావితరాలకు అందించే మహత్తర కార్యానికి శ్రీకారం చుట్టారు. 30 కంటే ఎక్కువ దేశాలలో విజిటింగ్ ప్రొఫెసర్గా ఉన్న ప్రసన్నశ్రీ నారీశక్తి పురస్కార్, పద్మశ్రీలను అందుకున్నారు. తాజాగా రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ పురస్కారం అందుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఈటీవీ భారత్తో తన అనుభవాలను ప్రసన్నశ్రీ పంచుకున్నారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ తొలి గిరిజన మహిళా వైస్ఛాన్స్లర్గా చరిత్ర సృష్టించారు. మీ ప్రయాణాన్ని వివరించండి. ?
చిన్నప్పటి నుంచి చదువుకోవడమన్నా, చెప్పడమన్నా ఇష్టం. అందుకే అధ్యాపక వృత్తి కోసం డిప్యూటీ కలెక్టరు ఉద్యోగాన్ని సైతం వద్దనుకున్నా. ఆంధ్రా యూనివర్సిటీలో ఎంఏ ఇంగ్లీష్ పూర్తి చేశా. తిరుపతిలోని పద్మావతి మహిళా విశ్వవిద్యాలయంలో అధ్యాపక వృత్తి చేపట్టా. ఆపై 2000వ సంవత్సరంలో ఏయూ ఆంగ్ల విభాగంలో అసోసియేట్ ఆచార్యురాలిగా, ఆపై ప్రొఫెసర్గా పని చేశాను. ఆ తర్వాత ఏయూలో బోర్డ్ ఆఫ్ స్టడీస్ ఛైర్పర్సన్గానూ పనిచేశా. గతేడాది ఆదికవి నన్నయ యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్స్లర్గా ఎంపికయ్యాను.
అంతరించిపోతున్న భాషలను రక్షించాలనే ఆలోచన ఎలా మొదలైంది?
దొంగల ఊరుగా పేరు మోసిన స్టూవర్టుపురం గురించి అందరికీ తెలిసిందే కదా! ఆ మరకను చెరిపేందుకు చేసిన ఉద్యమాల్లో మా తాతయ్య కీలకంగా పని చేశారు. ఆయన హేమలతా లవణం వంటి సామాజిక ఉద్యమకారులతో కలిసి నడిచారు. అక్షరాస్యతను పెంచేందుకు ఏర్పాటు చేసిన సాల్వేషన్ ఆర్మీ పాఠశాలకు హెడ్మాస్టార్గా ఉండేవారు.
నాన్న రైల్వేలో హెల్త్ ఆఫీసర్ కావడంతో కొన్నాళ్లు కోల్కతా, బిహార్, ఒడిశా వంటి చోట్ల నా బాల్యం గడిచింది. అయితే ఎక్కడ ఉన్నా సెలవుల్లో నానమ్మ ఇంటికి వెళ్లే వాళ్లం. అప్పుడే గిరిజనులు పడుతున్న వెతల్నీ, ఏళ్ల తరబడి దోపిడికి గురవుతున్న వైనాన్నీ, చాలా గిరిజన భాషలకు అక్షరాలు లేవనే విషయాన్నీ తెలుసుకున్నా. దాంతో వర్ణమాలను రూపొందించాలని నిర్ణయించుకున్నా.
ఇబ్బందుల్ని ఎలా అధిగమించారు?
మొదట్లో గిరిజనుల సంస్కృతిని అర్థం చేసుకోగలిగితేనే అది సాధ్యం అని గుర్తించా. అందుకే వాళ్ల దుస్తులు ధరించి, వారి భాషల్ని నేర్చుకుని మాట్లాడేదాన్ని. అయితే వాళ్ల దగ్గరకు వెళ్లినప్పుడు ఆహారానికి చాలా ఇబ్బందిపడేదాన్ని. ఎలాగో సర్దుకొని, వాళ్లతో మమేకమై భగత, గదబ, ధ్రువ, కోయ, గోండు, జాతావు, కమ్మర, కొలామి, కొటియా, కొండదొర, మాలి, కుపియా (వాల్మీకి), మూకదొర, పోర్జ, రణ, సుగాలీ, సవర, ఎరుకల వంటి భాషలకు లిపి తయారు చేశా. వీటన్నిటినీ డిజిటల్గానూ పొందుపరిచా.
మీ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి ఎన్నాళ్లు పట్టింది. నిధులు ఎలా?
పద్మావతి విశ్వవిద్యాలయంలో ఉన్నప్పుడే గిరిజనులపై అధ్యయనానికి వారాంతాల్లో, సెలవుల్లో తిరుపతి నుంచి అరకు వెళ్లేదాన్ని. ఏయూ ఆంగ్ల విభాగంలో అసోసియేట్ ఆచార్యురాలిగా ఎంపిక కావడంతో పని కాస్త సులువైంది. ఈ ప్రయాణంలో నిధుల కొరత, ఇతరత్రా సవాళ్లతో మధ్యలో చాలాసార్లు విరామం తీసుకున్నా. ఎలాగైతేనేం, 19 గిరిజన భాషా లిపులను సృష్టించడానికి 34 సంవత్సరాలు పట్టింది.
మీ కృషి గిరిజన యువతలో ఎలాంటి ప్రభావాన్ని చూపిస్తోంది?
గిరిజన భాషలకు లిపి కనుగొనడం, సంస్కృతిని కాపాడుకోవడంలోని ప్రాధాన్యాన్ని నేటి తరం అర్థం చేసుకుంటోంది. ఆదివాసీలు, గిరిజనులు తమ గుర్తింపుకోసం పోరాడుతున్నారు. భాషను బతికించుకోవాలి అనుకుంటున్నారు. ఈ మధ్య వాల్మీకి తెగకు చెందిన రుద్రపతి అనే అబ్బాయి, వాళ్లు మాట్లాడే కుపియా భాషలో 200 పెళ్లి పత్రికలు ముద్రించారు. ఈ లిపిని ఆ వివాహ వేదికగా పరిచయం చేశారు. మరి కొందరు పిల్లలకు కానుకలుగా ఇవ్వడానికీ గ్రీటింగ్ కార్డుల్లా తయారు చేస్తున్నారు. ఇవన్నీ నాకెంతో సంతోషాన్నిస్తున్నాయి.
రానున్న దశాబ్దంలో భారతదేశంలో గిరిజన విద్యల్లో ఎలాంటి మార్పును ఆశిస్తున్నారు?
సంబంధం లేని భాషలో చదువుకోవాల్సి రావడంతో గిరిజనులలో అక్షరాస్యత నేటికీ తక్కువగా ఉంది. మాతృభాషలో కొంతవరకు చదవగలిగితే డ్రాపవుట్ల సంఖ్యను తగ్గించొచ్చు. దీని మీద రాజకీయ నాయకులూ పని చేయాలి.
భాషలేని లిపులు పదిహేను రోజులకొకటి చొప్పున కనుమరుగవుతున్నాయి. దాంతోపాటే సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, ఆటలు, పాటలు, సామెతలు అన్నీ పోతాయి. ఏ రోజైతే మన ఉనికిని మర్చిపోతామో మన గుర్తింపునీ కోల్పోతాం. అందుకే వాటిని నిక్షిప్తం చేయాలనుకున్నా. కానీ అది నిజంగా క్లిష్టమైన విషయమని ఆచరణలో అర్థమైంది. ఒకే గిరిజన తెగలో ఒక ప్రాంతానికి మరో ప్రాంతానికి ఉచ్చారణ, పదాలు మారిపోతాయి. అందుకే ఆయా తెగల సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, వారు వాడే ఉపకరణాలు, కొలిచే దేవుళ్లు, వస్త్రధారణ, కట్టుబాట్లు, అలవాట్లు ప్రతిఫలించేలా అక్షరాలను రూపొందించాను.
పద్మవిభూషణ్ రామోజీరావు జ్ఞాపకార్థం ఏర్పాటు చేసిన ఈ అవార్డును అందుకోవడం నా జీవితంలో నేను పొందిన అత్యున్నత గౌరవం. ఈ పురస్కారం నాకు దక్కడం గొప్పగా భావిస్తున్నాను. గిరిజన విద్యార్థుల అక్షరాస్యత కోసం నేను చేసిన పోరాటానికి ఈ పురస్కారం నాకు లభించినందుకు ఆనందంగా ఉంది. సినిమా, టీవీ పరిశ్రమలకు రామోజీరావు అందించిన విలువైన సేవలకు సాటిలేదు.
