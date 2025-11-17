ఛాలెంజ్ను ఎదుర్కొన్నప్పుడే మనలోని ప్రతిభ, పట్టుదల బయటకు వస్తాయి: శ్రీకాంత్ బొల్లా
అంధుడైనా పట్టుదలతో ఉన్నత శిఖరాలకు ఎదిగిన బొల్లాంట్ ఇండస్ట్రీస్ వ్యవస్థాపకుడు శ్రీకాంత్ బొల్లా - 2017లో ఫోర్బ్స్ ఆసియాలో స్థానంతో పాటు పలు పురస్కారాలు సొంతం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 17, 2025 at 3:48 PM IST|
Updated : November 17, 2025 at 4:22 PM IST
Ramoji Excellence Award Winner Srikanth Bolla: చదువుకోవాలన్న తన తపనకు వైకల్యమే అడ్డంకిగా మారినా వెనుకడుగు వేయలేదు. ఆయన జ్ఞానానికి ప్రపంచస్థాయి కంపెనీలు ఆహ్వానం పలికినా దేశ సేవకే జైకొట్టారు. ఎంతోమందికి ఉపాధి కల్పిస్తూ స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నారు పారిశ్రామికవేత్త శ్రీకాంత్ బొల్లా. అంతేకాదు రామోజీ గ్రూప్ సంస్థల వ్యవస్థాపకులు రామోజీరావు పేరిట ఏర్పాటు చేసిన ‘రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు’ను శ్రీకాంత్ అందుకున్నారు.
ఈయన ఆంధ్రప్రదేశ్ మచిలీపట్నంలో 1992 జులై 7న జన్మించారు. వ్యవసాయ కుటుంబ నుంచి వచ్చిన శ్రీకాంత్ 11వ తరగతిలో 98 శాతం మార్కులతో అగ్రస్థానంలో నిలిచారు. ఇంజినీరింగ్ చదవాలనుకుంచే అంధుడని చెప్పి ఐఐటీ నిరాకరించింది. దీంతో అమెరికాలోని మసాచుసెట్స్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీలో బ్రెయిన్ కాగ్నిటివ్ సైన్స్లో చేరిన తొలి అంధుడిగా శ్రీకాంత్ రికార్డు సృష్టించారు.
ప్రపంచస్థాయి సంస్థల ఉద్యోగ అవకాశాల్ని వద్దనుకొని 2012లో హైదరాబాద్ కేంద్రంగా బొల్లాంట్ ఇండస్ట్రీస్ను ప్రారంభించారు. దీని ద్వారా 2,500 మంది దివ్యాంగులకు ఉపాధి కల్పించారు. మరో 3000 మంది దివ్యాంగులకు ఉచితంగా చదువు చెప్పిస్తున్నారు. పర్యావరణమే మనిషి బతుకని నమ్మే శ్రీకాంత్ తన పరిశ్రమల్ని సౌర విద్యుత్తుతో నడిపిస్తూ, జీరో వేస్ట్ కేంద్రాలుగా తీర్చిదిద్దారు. 2005లో లీడ్ ఇండియా కార్యక్రమం ద్వారా లక్షల మందిని ఉద్దేశించి స్ఫూర్తి ప్రసంగాలు చేశారు.
శ్రీకాంత్ జీవితంపై 2014లో బాలీవుడ్లో ‘శ్రీకాంత్’ పేరుతో ఓ చిత్రం తెరకెక్కింది. హీరో రాజ్కుమార్ రావ్ ‘శ్రీకాంత్ బొల్లా’గా నటించి మెప్పించారు. ఏపీ సీఎం నుంచి ప్రతిభ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డ్, ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తగా 2017లో ఫోర్బ్స్ ఆసియా 30 అండర్ 30 జాబితాలో స్థానంతో పాటు పలు పురస్కారాలు సొంతం చేసుకున్నారు.
ప్రశ్న: మీ జీవితంలో ఎదురైన ప్రతికూల పరిస్థితులను ఎలా ఎదుర్కొన్నారు?
జవాబు: నాకు చూపులేదని ఇప్పటికీ అనిపించదు. అందరూ కూడా నన్ను చూసి ఇతను ఏం చేయలేడు అన్నారు. కానీ నేను అన్నీ చేయగలనని నిరూపించాను. అంధత్వం ఒక ఛాలెంజ్ కానే కాదు. మనలో ఉండే భయమే నిజమైన వైకల్యం. నేను పుట్టిన ఊరిలో విద్యుత్తు సౌకర్యం కూడా లేదు. రామోజీరావు గారిలానే చిన్నప్పుడు 5 మైళ్లు పొదల మధ్య నుంచి నడిచి బడికి వెళ్లాను. ఆ సమయంలో తరగతిలో హేళన ఎదుర్కొన్నా పట్టుదలతో అధిగమించాను.
ప్రశ్న: అమెరికాలోని ఎంఐటీ యూనివర్శిటీలో ‘బ్రెయిన్ కాగ్నిటివ్ సైన్స్’ చదివిన మొదటి అంధ విద్యార్థి మీరు. ఈ ప్రయాణంలో ఆటంకాలు ఎలా అధిగమించారు?
జవాబు: కష్టాలు వస్తేనే దృఢ సంకల్పం, పట్టుదల పెరుగుతుంది. పుట్టినప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు ప్రతి అడుగూ నాకు ఒక సవాలే. అదే మాదిరి పాఠశాల నుంచి ఎంఐటీ వరకు నా ప్రయాణం సాగింది. ఎప్పుడైతే ఒక ఛాలెంజ్ను ఎదుర్కొంటామో అప్పుడే మనలో ఉన్న అసలైన ప్రతిభ, పట్టుదల బయటకు వస్తాయి.
ప్రశ్న: బొల్లాంట్ ఇండస్ట్రీస్ స్థాపించాలనే ఆలోచన ఎలా వచ్చింది. దారితీసిన అంశాలు, సవాళ్లు ఏంటి?
జవాబు: నేను అమెరికాలో సైన్స్ చదివాను. ఐఐటీలు నా ప్రవేశాన్ని నిరాకరించాయి. ఆ సమయంలోనే నేను సాఫ్ట్వేర్ వైపు వెళ్లాలని అనుకున్నా. నా లోపాలను కాకుండా సామర్థ్యాన్ని చూసే చోట చదువుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నా. ఆ సమయంలోనే ఉపకార వేతనంతో ప్రతిష్ఠాత్మక ఎంఐటీలో సీట్ సాధించా. నాలాంటి వారికి ఆశాకిరణంగా ఉండాలని ఆలోచించి బొల్లాంట్ స్థాపించా. ప్రకృతిని కాపాడుకోవాలని రెడ్యూస్, రీ యూజ్, రీసైక్లింగ్ అనే కాన్సెప్ట్తో మార్కెట్లోకి ఉత్పత్తులు తీసుకురావాలని సిద్ధమయ్యాను.
ప్రశ్న: మీ పరిశ్రమలో శ్రీనిరాజ్, రతన్ టాటాలాంటి వారి పెట్టుబడులు ఎలా ఉపయోగపడ్డాయి?
జవాబు: ఏ సంస్థకైనా పెట్టుబడులు మంచి ప్రోత్సాహాన్ని ఇస్తాయి. సోషల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ కాన్సెప్ట్ విని తొలుత అందరూ ఆశ్చర్యంగా చూశారు. ఆ తరుణంలో వారు పెట్టుబడి పెట్టడం నాకు చాలా బలాన్ని ఇచ్చింది. ఇప్పుడు సంస్థను ఖండాంతరాలు దాటి విస్తరిస్తున్నాం. పర్యావరణ హితమైన 1050 ఉత్పత్తులను ప్రవేశపెట్టాం. కెనడా, యూరప్ మార్కెట్లలో కూడా కార్యకలాపాలను ప్రారంభిస్తున్నాం.
ప్రశ్న: సక్సెస్కు మీరిచ్చే నిర్వచనం?
జవాబు: ఇప్పుడిప్పుడే తప్పటడుగులు వేస్తున్నా. చేయాల్సింది చాలా ఉంది. ఇప్పుడే నా కెరియర్ మొదలయింది. విజయం అనేది నిరంతర ప్రయాణం.
ప్రశ్న: మీ జీవితంపై తీసిన సినిమా చూసి ఎలాంటి అనుభూతి కలిగింది.
జవాబు: ఎంతో ఆనందం వేసింది. దర్శకుడు తుషార్ నన్ను సంప్రదిస్తే మొదట 4 ఏళ్లు ఈ సినిమా తీయడానికి నేను ఒప్పుకోలేదు. ఒకప్పుడు ఒంటరితనానికి ప్రతీకగా ఉన్న నేను ఈ రోజు ఒక తపనకు నిదర్శనంగా మారాను. ఇది నా తల్లిదండ్రుల గొప్పతనం. పార్ట్-2 సినిమా రావాలి. దానిలో తప్పకుండా కథానాయకుడిగా నటిస్తాను.
ప్రశ్న: అబ్దుల్ కలాం మిమ్మల్ని ఏ సందర్భంలో హీరో అన్నారు?
జవాబు: దివంగత మాజీ రాష్ట్రపతి అబ్దుల్ కలాం నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఆదర్శం. 2006లో రాష్ట్రపతి భవన్లో ఆయనను కలిశాను. నేను అతిథిగా వెళ్లిన ఓ కార్యక్రమంలో ఆయన ప్రసంగిస్తూ నన్ను హీరోగా సంబోధించారు. యువతను అభివృద్ధి పథంలో నడపడంలో నా తరువాత పాత్ర నీదే కదా అన్న ఆయన మాటలు నాకు ఇప్పటికీ గుర్తున్నాయి. రామోజీరావుది, నాది ఒకటే సిద్ధాంతం. నిన్నటి కన్నా రేపు ఏంటనేది గుర్తుంచుకోవడమే ముఖ్యం. నేను రేపటి మనిషిని.
అతి పెద్ద కలలు కనగలను: ప్రతి లోపాన్నీ మనం అనుకూలంగా మార్చుకోవాలి. ఇంటర్లో నాకు ఓ కళాశాల సీట్ నిరాకరించినప్పుడు అయ్యో అంటూ 4 గంటలు బాధపడ్డాను. 10 నెలలు న్యాయపోరాటం చేసి గెలిచాను. చిన్నప్పుడు సర్జన్ కావాలని అనుకున్నా. కానీ ఇప్పుడున్నట్లు అప్పుడు ఏఐ లేదు. నేను సర్జన్ కాలేకపోయినా వైద్యురాలినే వివాహం చేసుకున్నా. ప్రపంచం నన్ను చూసి ‘శ్రీకాంత్ నీకు ఇది సాధ్యం కాదు అంటే నేను ప్రపంచాన్ని చూసి ఇది కేవలం నేను మాత్రమే చేయగలను’ అంటాను. ఓ వ్యక్తి నాతో ‘నువ్వు చూడలేవు గనక పెద్దగా కలలు కనలేవు’ అని అన్నారు. కానీ ఈ రోజు రామోజీ గ్రూపు నన్ను గుర్తించి నేను అతి పెద్ద కలలు కనగలను ఆకాశాన్ని అందుకోగలను అని నిరూపించింది.
