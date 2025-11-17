'బంజరు భూముల్లో నదులు పారించాం' - 'వాటర్ మదర్'కి రామోజీ పురస్కారం
ఎడారి భూములను సస్యశ్యామలంగా మార్చి ‘వాటర్ మదర్ ఆఫ్ ఇండియా’గా ఖ్యాతి - నీళ్లు తోడే పని నుంచి వేల మంది బాలికలకు విముక్తి కల్పించి పాఠశాలలకు వెళ్లేలా కృషి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 17, 2025 at 7:27 PM IST
Ramoji Award Winner Amla Ashok Ruia Biography: తీవ్ర కరవుతో అల్లాడిన ప్రజల పాలిట ఆమె వరప్రదాయిని. ఆకార్ ఛారిటబుల్ ట్రస్టు ద్వారా చెక్డ్యామ్లు నిర్మించి ఎంతో మంది ప్రజల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపిన స్ఫూర్తి ప్రదాత. ఆమె ఎవరో కాదు ప్రజలు ఎంతో ఆప్యాయంగా 'వాటర్ మదర్ ఆఫ్ ఇండియా'గా పిలుచుకొనే పర్యావరణ వేత్త, ముంబయి వాసి ఆమ్లా అశోక్ రూయా. అంతేకాదు ఈమె రామోజీ గ్రూప్ సంస్థల వ్యవస్థాపకులు రామోజీరావు పేరిట ఏర్పాటు చేసిన ‘రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు’ను అందుకున్నారు. ఇంక సోషల్ ఆంత్రప్రెన్యూర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డు, గ్లోబల్ ఫెయిర్నెస్ అవార్డు, గృహశోభ ఇన్స్పైర్ అవార్డు, విశాలాక్షి అవార్డులను సైతం అందుకున్నారు.
చిన్నప్పటి నుంచే సామాజిక సమస్యలపై స్పందించే గుణం ఉన్న ఆమె 1999, 2003లో రాజస్థాన్లో వచ్చిన కరవు పరిస్థితులను చూసి చలించిపోయారు. వర్షపు నీటిని ఒడిసిపట్టి దాన్ని తెలివిగా వినియోగించేలా ప్రజల్లో చైతన్యం తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేశారు. రాజస్థాన్తో పాటు మధ్యప్రదేశ్, ఒడిశా, మహారాష్ట్ర, ఛత్తీస్గఢ్లోని దంతేవాడ వంటి ప్రాంతాల్లో స్థానిక రైతుల సహకారంతో వందల చెక్డ్యామ్లు, ఇతర నీటి వనరులను నిర్మించారు. ఆకార్ ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్ ద్వారా 11 రాష్ట్రాల్లో కరవుపై పోరాటం చేసి స్థానికులను భాగస్వాములను చేస్తూ రూ.85 కోట్లతో 1,275 చెక్డ్యాంలు, 550 చెరువులను నిర్మింతారు. నీళ్లు తోడే పని నుంచి వేల మంది బాలికలకు విముక్తి కల్పించి పాఠశాలలకు వెళ్లేలా కృషి చేశారు.
ప్రశ్న: నీటి సంరక్షణను ఉద్యమంగా చేయాలని మిమ్మల్ని ప్రేరేపించిన అంశం ఏమిటి?
జవాబు: 1998-99లో ఒక రోజు టీవీలో రాజస్థాన్లోని పాలీలో నీళ్ల కోసం పడే మహిళలు ఇబ్బందులను చూసి అక్కడ వారు ఎంతటి దుర్భర పరిస్థితులు అనుభవిస్తున్నారో చూసి మనసు చివుక్కుమంది. వెంటనే కుటుంబ సభ్యులతో చర్చించి కరవు ప్రభావిత గ్రామాలకు ఆహారం, నీటి ట్యాంకర్లను పంపించడం మొదలుపెట్టాను. అయితే ఇవి తాత్కాలికమే. దీనిపై శాశ్వత పరిష్కారం గురించి ఆలోచిస్తుండగా రాజస్థాన్లోనే నీటి సంరక్షణపై పనిచేస్తున్న వ్యక్తి ఉన్నారని తెలిసింది. అప్పుడు ఆయనతో మాట్లాడితే మన పూర్వీకులు నీటి సంరక్షణకు చేపట్టిన సంప్రదాయ విధానాలే సమస్యలకు పరిష్కారమని అర్థమైంది.
ప్రశ్న: ఆకార్ ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఏర్పాటు గురించి చెబుతారా?
జవాబు: మన పూర్వీకులు చాలా తెలివైనవారు. వ్యవసాయం చేసే ప్రతిచోటా ఎన్నో వందల బావులు నిర్మించారు. వర్షం పడినప్పుడు ఆ బావులన్నీ చెక్డ్యాంల సాయంతో రీఛార్జ్ అవుతాయి. అలానే భూగర్భ నీటి మట్టం పెరుగుతుంది. ఈ ఆలోచనను దృష్టిలో పెట్టుకుని చెక్డ్యాంలు, చెరువులు నిర్మించడానికి 2003లో ఆకార్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఏర్పాటు చేశాము. 2006లో మొదటి చెక్డ్యాం పనిని రాజస్థాన్లోని ముంద్వాడాలో చేపట్టాం.
ప్రశ్న: తొలి ప్రాజెక్టులో ఎదుర్కొన్న సవాళ్లేంటి?
జవాబు: ముంద్వాడా అప్పటికే నీరులేక జీవచ్ఛవంలా మారిపోయింది. పొలాలన్నీ ఎండిపోవడంతో అందరూ ఉపాధి కోసం వలసపోయారు. అలాంటి చోట చెక్డ్యాం నిర్మించేందుకు ఇద్దరు ట్రస్ట్ సభ్యులతో వెళ్లాను. సొంత డబ్బుతో ఆ పని చేపట్టాం. 45 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలో క్షేత్రస్థాయిలో పని చేయడం కష్టమనిపించింది. అయినా ముందుకు వెళ్లాము.
ప్రశ్న: నీటి లభ్యతతో గ్రామీణ జీవనం ఎలా మారింది?
జవాబు: చెక్డ్యాంలు, చెరువులు నిర్మించిన గ్రామాల్లో వలసపోయిన వారంతా ఏడాదిలోపే తిరిగి వచ్చేవారు. పంటలు పండించుకుని అప్పులు తీర్చుకున్నారు. ప్రతి ఇంట్లో పాడితో ఆదాయం పెరిగింది. మగపిల్లలతో సమానంగా ఆడపిల్లలు బడికి వెళ్లడం మొదలైంది. మేము పనిచేసిన ఒక్కో ఊళ్లో ప్రస్తుతం రూ.2 కోట్ల విలువైన పంటలను పండిస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు 18 లక్షల మంది జీవితాల్లో వెలుగులు తీసుకురాగలిగాం. స్థానికుల సహకారంతో బంజరు భూములు ఉన్న గ్రామాల్లో నదులను పారించాం. దీంతో వారు 2 ఎడ్లను పోషించలేని స్థితి నుంచి కొందరు పరిశ్రమలు ఏర్పాటుచేసే స్థాయికి ఎదిగారు.
స్థానికుల భాగస్వామ్యం తప్పనిసరి: మా ట్రస్ట్ చెక్ డ్యామ్ల నిర్మాణంలో స్థానికుల భాగస్వామ్యం తప్పనిసరి అని ఆమ్లా అశోక్ రూయా అన్నారు. ''దానికయ్యే ఖర్చులో ట్రస్ట్ 3వ వంతు వ్యయం మాత్రమే భరిస్తుంది. మిగిలినది అక్కడి వారే ఇవ్వాలి. కానీ కడు పేదరికంలో ఉన్నవారు డబ్బు ఇవ్వలేరు కాబట్టి పునాదులు తవ్వడం లాంటి పనులు చేస్తారు. మరికొందరు నిర్వహణ బాధ్యతను తీసుకుంటారు. వారి సంపద అంతా నీటితోనే ముడిపడి ఉంది. అందుకే ఈ ప్రాజెక్టులను సొంత బిడ్డల్లా సంరక్షించుకుంటున్నారు. మేము ఇప్పటివరకు చేసింది ఇసుక రేణువంతే. అందరికీ నీరు జీవనాధారం అనే విషయాన్ని గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉంది. వాన నీటి సంరక్షణ, భూమిపై పడే ప్రతి నీటి చుక్కను నిల్వ చేసుకోవడం ఎంతో ముఖ్యం. కర్బన ఉద్గారాల కట్టడిపై దృష్టి సారించాలి'' అని ఆమ్లా అశోక్ రూయా తెలిపారు.
