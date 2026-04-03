ఐఎస్‌బీలో రామోజీ ఆడిటోరియం - కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఆవిష్కరించిన రామోజీ గ్రూప్‌ సీఎండీ కిరణ్‌

కుటుంబ సమేతంగా ఆడిటోరియం ఆవిష్కరించిన రామోజీ గ్రూప్‌ సీఎండీ కిరణ్‌ - రామోజీ రావు కుటుంబ సభ్యుల దాతృత్వాన్ని కొనియాడిన ఐఎస్‌బీ ఛైర్మన్ హరీశ్‌ - ప్రపంచ స్థాయి సౌకర్యాలతో ఆడిటోరియం నిర్మాణం

Ramoji Auditorium in Indian School of Business
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 3, 2026 at 10:26 PM IST

Updated : April 3, 2026 at 10:39 PM IST

Ramoji Auditorium in Indian School of Business : హైదరాబాద్‌లోని ప్రఖ్యాత ఇండియన్‌ స్కూల్‌ ఆఫ్‌ బిజినెస్‌- (ఐఎస్‌బీ)లో రామోజీ గ్రూప్‌ సంస్థల వ్యవస్థాపకులు, దివంగత రామోజీ రావు పేరుతో ఆడిటోరియాన్ని నిర్మించారు. రూ. 30 కోట్ల నిధులతో 450 మంది విద్యార్థులు కూర్చునే విధంగా ప్రపంచ స్థాయి సౌకర్యాలతో రామోజీ ఫౌండేషన్‌ ఆడిటోరియాన్ని తీర్చిదిద్దారు. ఐఎస్‌బీ ప్రొఫెసర్లతో కలిసి రామోజీ కుటుంబసభ్యులు ఈ ఆడిటోరియాన్ని ప్రారంభించారు. అంతర్జాతీయ సమావేశాలు, పరిశోధన సెమినార్లు, విశిష్ట ఉపన్యాసాలు, విద్యా సంబంధ కార్యక్రమాలకు ఆడిటోరియం ఉపయుక్తం కానుంది.

దార్శనికుడు, రామోజీగ్రూప్ సంస్థల వ్యవస్థాపకులు, దివంగత రామోజీరావు పేరుతో హైదరాబాద్‌లోని ప్రఖ్యాత ఇండియన్‌ స్కూల్‌ ఆఫ్‌ బిజినెస్‌-ఐఎస్‌బీలో అత్యాధునిక ఆడిటోరియం నిర్మితమైంది. 450 మంది కూర్చునేందుకు వీలుగా ప్రపంచస్థాయి సౌకర్యాలతో నిర్మించిన రామోజీ ఆడిటోరియాన్ని రామోజీ గ్రూప్‌ సంస్థల ఛైర్మన్​&మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సీహెచ్‌ కిరణ్‌ కుటుంబ సమేతంగా కలిసి ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మార్గదర్శి ఎండీ శైలజా కిరణ్, ఫిల్మ్‌సిటీ ఎండీ విజయేశ్వరి, రామోజీ మనవడు సుజయ్‌, మనువరాళ్లు సహరి, కీర్తి సోహన, బృహతి, ఈటీవీ ఎండీ బాపినీడు, ఆడిటర్ సాంబశివరావు పాల్గొన్నారు.

ఆఖరి శ్వాస వరకూ నేర్చుకుంటూనే ఉన్నారు : రామోజీరావు కుటుంబ సభ్యులను ఐఎస్​బీ ప్రతినిధులు సాదరంగా ఆహ్వానించగా తొలుత ఆడిటోరియం ప్రాంగణంలో పారిజాత మొక్కను నాటారు. అనంతరం ఐఎస్​బీలో రామోజీ ఆడిటోరియం శిలాఫలకాన్ని కుటుంబ సభ్యులు ఆవిష్కరించారు. ఐఎస్​బీలోని రామోజీ ఆడిటోరియంలో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో రామోజీ గ్రూప్‌ సంస్థల సీఎండీ సీహెచ్‌ కిరణ్‌, ఐఎస్​బీ ప్రొఫెసర్లతో కలిసి జ్యోతి ప్రజ్వలన చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఐఎస్​బీ ఛైర్మన్ హరీశ్‌ మన్వానీ, డీన్ మదన్ పిల్లుట్ల, ప్రొఫెసర్‌ రామ్‌లతో పాటు పారిశ్రామికవేత్తలు జీవీ ప్రసాద్, శ్రీనీ రాజు పాల్గొన్నారు. నిత్య విద్యార్థి అయిన రామోజీరావు పేరుతో ఐఎస్​బీలో ఆడిటోరియం ఉండటంపై సంతోషం వ్యక్తం చేసిన కిరణ్‌ ఆఖరి శ్వాస వరకూ నేర్చుకుంటూనే ఉన్న రామోజీరావే తమకు ఆదర్శమని పేర్కొన్నారు.

ప్రజల్లో చెరగని ముద్ర వేశారు : విరాళానికి, నిబద్ధతకు తేడా ఉంటుందన్న ఐఎస్​బీ ఛైర్మన్‌ హరీశ్‌ మన్వానీ సమాజం పట్ల అంకిత భావాన్ని రామోజీ కుటుబ సభ్యుల్లో చూశానని అన్నారు. తాను ఓ కార్పొరేట్ సంస్థలో పనిచేస్తున్న సమయంలో ఈనాడులో అడ్వర్టైజ్‌మెంట్‌ రాకుంటే తెలుగు ప్రజలకు చేరువకాలేమని భావించేవారమన్నారు. సమాజం పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపే రామోజీరావు ప్రజల్లో చెరగని ముద్ర వేశారని ఐఎస్​బీ ప్రొఫెసర్‌ రామ్‌ అన్నారు. కార్యక్రమం అనంతరం ఐఎస్​బీ ప్రతినిధులు రామోజీ కుటుంబ సభ్యులకు జ్ఞాపికను అందజేశారు.

ఐఎస్​బీ మౌలిక వసతుల కల్పన కోసం రామోజీ ఫౌండేషన్‌ ఇచ్చిన రూ. 30 కోట్లతో ఈ ఆడిటోరియాన్ని నిర్మించారు. అత్యాధునిక వసతులతో విద్యార్థులకు ఉపయోగపడేలా దీన్ని నిర్మించారు. డాలీ ఎనేబుల్డ్ ఇంటిలిజెంట్ లైటింగ్ సిస్టమ్‌, సమీకృత లెర్నింగ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్‌, డెడికేటెడ్ గెస్ట్ లాంజ్‌లతో పాటు ప్రపంచ స్థాయి కాన్ఫరెన్స్‌లు నిర్వహించేందుకు వీలుగా ఆడిటోరియాన్ని తీర్చిదిద్దారు. అంతర్జాతీయ సమావేశాలు, పరిశోధన సెమినార్లు, విశిష్ఠ ఉపన్యాసాలు, ఇతర విద్యాసంబంధ కార్యక్రమాల నిర్వహణకు ఈ ఆడిటోరియం ఎంతో ఉపయోగపడనుంది. ప్రపంచ మేధో నాయకత్వానికి కేంద్రంగా ఐఎస్​బీ పాత్రను బలోపేతం చేయనుంది.

"నాన్న గారు గ్రామీణ నేపథ్యం నుంచి వచ్చినప్పటికీ నిర్వహణ, ఆలోచనా విధానంలో ఆయన ఒక గొప్ప ఆవిష్కర్త. నాన్న పుస్తక ప్రేమికుడు. 1960, 70ల కాలంలోనే ఆయన డేల్‌ కార్నెగీ, పీటర్‌ డ్రక్కర్‌ వంటి పుస్తకాలను విపరీతంగా చదివేవారు. ఆయన చివరి రోజుల వరకు గొప్ప పాఠకుడిగా ఉండేవారు. అలాగే ప్రతిరోజు ఒక కొత్త పాఠం ప్రతి అనుభవం నుంచి నేర్చుకోవాలని మాకు ఎప్పుడు చెబుతుండేవారు. ఆయన సిద్ధాంతాల కంటే ఆచరణను ఎక్కువగా నమ్మేవారు. మీరు ఎన్ని చదువులైనా చదవండి, కానీ తిరిగి వచ్చాక రామోజీ యూనివర్సిటీలోనే కష్టపడి పనిచేస్తూ మీ స్థానాన్ని సంపాదించుకోవాలని చెప్పేవారు. మీ కోసం ఎటువంటి సౌకర్యాలు వేచి ఉండవని ప్రతి ఒక్కరు శ్రమించాల్సిందేనని అంటుండేవారు. కార్పొరేట్‌ స్థాయిలో వ్యక్తుల అభివృద్ధి, సమాజం పట్ల ఆయనకు ప్రత్యేక శ్రద్ధ ఉండేది. వేలాది మంది విద్యార్థులు ఈ ఆడిటోరియం ద్వారా ఆయన జ్ఞాపకాలను స్మరించుకుంటూ ముందుకు వెళ్తారని ఆశిస్తున్నాము. ఇదే హాల్‌ నుంచి నేను కూడా పట్టా పొందాలని కోరుకుంటున్నాను" - సీహెచ్‌ కిరణ్‌, సీఎండీ, రామోజీ గ్రూప్‌

