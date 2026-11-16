రక్షణ, అంతరిక్ష ఉత్పత్తుల తయారీలో ఏపీ సత్తా - కీలక భాగస్వామిగా ఎదిగిన RAPS
Ramesh Aerospace Products and Services : ఇస్రో, డీఆర్డీవోలకు రక్షణ ఉత్పత్తులను RAPS సంస్థ అందిస్తోంది. ఎమ్ఎస్ఎమ్ఈగా మొదలై కీలక భాగస్వామిగా ఎదిగింది. మేడిన్ ఆంధ్ర ఉత్పత్తులకు ప్రపంచ గుర్తింపు తెస్తోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 2:16 PM IST
అత్యాధునిక రక్షణ, అంతరిక్ష ఉత్పత్తుల తయారీలో ఆంధ్రప్రదేశ్ సత్తా చాటుతోంది. ప్రపంచ దేశాలు ఆసక్తిగా చూస్తున్న అధునాతన కాంపోజిట్ టెక్నాలజీ ఇప్పుడు విజయవాడ సమీపంలో రూపుదిద్దుకుంటోంది. ఇస్రో, DRDOలకు ఉత్పత్తులను అందిస్తున్న ఈ తెలుగు సంస్థ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు దిశగా దూసుకెళ్తోంది. చిన్న MSMEగా మొదలై దేశ రక్షణ, అంతరిక్ష రంగాల్లో కీలక భాగస్వామిగా ఎదిగింది.
సీఐఐ సదస్సులో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా : ఏపీలో తయారైన అధునాత రక్షణ, అంతరిక్ష ఉత్పత్తులు విశాఖ పెట్టబుడల సదస్సులో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. విజయవాడ సమీపంలోని వీరపనేనిగూడెం పారిశ్రామికవాడలో రమేశ్ ఏరోస్పేస్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ సర్వీసెస్ (RAPS) ప్రస్థానం 2019లో ప్రారంభమైంది. MSMEగా మొదలైన ఈ సంస్థ కొద్దికాలంలోనే దేశీయ రక్షణ, అంతరిక్ష తయారీ రంగాలకు అవసరమైన కీలక ఉప వ్యవస్థలను రూపొందించే స్థాయికి చేరింది.
కార్బన్ ఫైబర్, గ్లాస్ ఫైబర్, కెవ్లార్ వంటి అధునాతన పదార్థాలతో సంక్లిష్టమైన కాంపోజిట్ ఉత్పత్తులను RAPS తయారు చేస్తోంది. కాంపోజిట్ మోటార్ కేసింగ్స్, థర్మల్ ఇన్సులేషన్ వ్యవస్థలు, క్షిపణి నాజిల్ వ్యవస్థలు, కాంపోజిట్ క్యానిస్టర్లు, జెట్ డిఫ్లెక్టర్లు, రీ-ఎంట్రీ వెహికల్ సెక్షన్లు వీటిలో ఉన్నాయి. 5 కిలోమీటర్ల నుంచి 5 వేల కిలోమీటర్ల పరిధి కలిగిన వివిధ క్షిపణి కార్యక్రమాలకు అవసరమైన ఉపవ్యవస్థల తయారీలోనూ సంస్థ భాగస్వామ్యం కలిగి ఉంది.
మేడిన్ ఆంధ్ర ఉత్పత్తులు : ఇస్రోకు చెందిన SSLV, PSLV, GSLV ప్రయోగ వాహకనౌకలకు అవసరమైన థర్మల్ ఇన్సులేషన్ వ్యవస్థలను RAPS (Ramesh Aerospace Products and Services) సరఫరా చేస్తోంది. ప్రయోగ కార్యక్రమాల్లో సంస్థ ఉత్పత్తులు కీలకంగా ఉపయోగపడుతున్నాయి. DRDO, BDL బ్రహ్మోస్ ఏరోస్పేస్ వంటి ప్రతిష్ఠాత్మక సంస్థల రక్షణ ప్రాజెక్టులకు అవసరమైన ఉత్పత్తులను ఇదే సంస్థ అందిస్తోంది. ప్రభుత్వ రంగ రక్షణ, అంతరిక్ష సంస్థలకే పరిమితం కాకుండా ప్రైవేటు అంతరిక్ష రంగంలోనూ RAPS తన ముద్ర వేస్తోంది. హైదరాబాద్కు చెందిన స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్ నిర్వహించిన రాకెట్ ప్రయోగ కార్యక్రమానికి అవసరమైన కీలక నాజిల్ వ్యవస్థల తయారీ, సరఫరాలో సాంకేతిక సహకారం అందించింది.
స్వదేశీ పరిజ్ఞానం, అత్యాధునిక సాంకేతికత, అంతర్జాతీయ నాణ్యతా ప్రమాణాలతో ముందుకు సాగుతున్న ఈ సంస్థ మేడిన్ ఆంధ్రా ఉత్పత్తులకు ప్రపంచస్థాయిలో గుర్తింపు తీసుకొచ్చే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది.
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