నాడు మహిళలతో ప్రతి నెలా రూ.20 పొదుపు చేసేందుకు శ్రీకారం - నేడు పద్మశ్రీతో రామారెడ్డికి సత్కారం

సీడీఎఫ్​ సంస్థకు స్వకృషి బ్రాండ్ తీసుకువచ్చిన రామిరెడ్డి - నాడు పొదుపు చేయాలని పిలుపునిచ్చి నేడు 585 సంఘాలకు విస్తరించేలా కృషి - 2001లో 10వేల లీటర్ల సామర్థ్యంతో మహిళా సహకార డెయిరీ ఏర్పాటు

Padma Shri Award Winner Ramareddy
Padma Shri Award Winner Ramareddy (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 26, 2026 at 10:45 AM IST

3 Min Read
Padma Shri Award Winner Ramareddy : కేవలం వ్యావసాయంపైనా ఆధారపడుతూ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకోవడం ఎంతో కష్టమైన పని. ఈ నేపథ్యంలో ఇలాంటి ప్రాంతాల్లోనూ ప్రజలను చైతన్యపరచి పశువుల పెంపకంతో పాల ఉత్పత్తిని పెంచి వారి జీవితాల్లో వెలుగు నింపిన మహనీయుడు మామిడి రామారెడ్డి. కుటుంబ అవసరాలు, భవిష్యత్తును ఉద్దేశించి ప్రతి ఒక్కరూ తమ సంపాదనలో కొంతమొత్తాన్ని పొదుపు చేయాలని పిలుపునిచ్చి ఊరూరా పొదుపు సంఘాలను ఏర్పాటు చేయించారు. పాడితోనే మహిళల ప్రగతి సాధ్యమని ఆయన నమ్మారు. దీంతో పాల సహకార సంఘాలు ఏర్పాటు చేసి విజయం సాధించడంలో ప్రధాన భూమిక పోషించిన మామిడి రామారెడ్డి విశేష కృతి చేశారు. ఆయన చేసిన సేవలకుగానూ కేంద్ర ప్రభుత్వం పద్మశ్రీ ప్రకటించింది. వివరాల్లోకి వెళితే,

ఈ​ సహకార గ్రామీణ పరపతి సంఘాన్ని పరిశీలించేందుకు ములకనూర్​కు వచ్చిన రామారెడ్డి ఈ ప్రాంతంలోని ప్రజలకు మరింతగా చేరువయ్యారు. మరిన్ని సేవలందించేందుకు నడుం బిగంచారు. ఈ సహకార వికాస సంస్థను హనుమకొండలో ఏర్పాటు చేశారు. సీడీఎఫ్​ సంస్థకు స్వకృషి బ్రాండ్ తీసుకువచ్చిన ఆయనకు ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాతో ఎంతో అనుబంధం ఉంది. మామిడి రామారెడ్డి 1970లో ములుకనూర్​ సహకార గ్రామీణ పరపతి సంఘాన్ని సందర్శించారు. సంస్థ రైతులకు అందిస్తున్న సేవల గురించి సంఘం వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు అల్గిరెడ్డి విశ్వనాథరెడ్డిని అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈ ప్రాంత ప్రజలకు మరిన్ని సేవలు అందించాలనే తన లక్ష్యన్ని విశ్వనాథరెడ్డికి వివరించగా మొదటగా మల్టీపర్పస్​ సహకార సంస్థను ఏర్పాటు చేసి సేవలందించారు.

1990లో సీడీఎఫ్​ ఏర్పాటు : ములుకనూర్​లో 1990లో సహకార వికాస సంస్థ (సీడీఎఫ్​)ను ఏర్పాటు చేసి విశ్వనాథరెడ్డిని అధ్యక్షునిగా, రామారెడ్డిని కార్యదర్శిగా ఎన్నుకున్నారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మహిళలను ఆర్థికంగా బలోపేతం చేసేందుకు ఆయన పొదుపు సంఘాలను ఏర్పాటు చేశారు. దీంతో మహిళలతో ప్రతి నెలా రూ.20 పొదుపు చేసేందుకు శ్రీకారం చుట్టారు. తరువాత ఇదే మాదిరి పురుషుల పొదుపు సంఘాలు కూడా ఏర్పాటు చేశారు. కరీంనగర్​, హనుమకొండ, సిద్దిపేట, వరంగల్, జనగామ జిల్లాల్లో 585 సంఘాలకు విస్తరించారు. సీడీఎఫ్​ సంస్థకు బ్రాండ్​గా గుర్తింపు వచ్చేందుకు కృషి చేశారు.

సహకార చట్టంలోని లోపాలపై, సహకార సంఘాలపై ప్రభుత్వ పెత్తనాన్ని ఆయన వ్యతిరేకిస్తూ విస్తృతంగా సభలు, సమావేశాలు నిర్వహించారు. వాటికి ప్రజల్లో మంచి ఆదరణ లభించింది. 2002లో వేసిన రామ్​నివాస్​ మీర్ధా కమిటీతో పాటు 8 రాష్ట్రాల్లో మాక్స్​ చట్ట రూపకల్పన కమిటీల్లో సభ్యునిగా చేర్చగా ఆయా ప్రభుత్వాలకు సూచనలందించారు. తెలంగాణలో ఆయన ఏర్పాటు చేయించిన సంఘాల్లో 2.69 లక్షలమంది సభ్యులుండగా రూ.570 కోట్ల వాటాధనంతో నడుస్తున్నాయి.

మహిళా సహకార డెయిరీ : పాడిని ప్రోత్సహించేందుకు 2001లో 10 వేల లీటర్ల సామర్థ్యంతో మహిళా సహకార డెయిరీని ఏర్పాటు చేశారు. స్వకృషి బ్రాండ్​తో పాలు, పాల పదార్థాలు తయారు చేసి అమ్మకాలు సాగించేవారు. అదే పాల డెయిరీ నేడు రూ. 200 కోట్ల ఆర్థికాభివృద్ధి సాధించడం గమనార్హం. గత సంవత్సరం హనుమకొండలో జగతి గార్డెన్​లో సహకార వికాస సంస్థ గోల్డెన్​ జూబ్లీ ఉత్సవాల్లో భాగంగా రామారెడ్డి సంస్థ ప్రగతిని పుస్తక రూపంలో తీసుకువచ్చి సీడీపీఎఫ్​ ప్రస్తుత అధ్యక్షురాలు జయప్రదతో కలిసి ఆవిష్కరించారు. హైదరాబాద్​లో నివసిస్తున్న రామారెడ్డి గత సంవత్సరం అక్టోబరు 26న తుదిశ్వాస విడిచారు. ఆయనకు పద్మశ్రీ ప్రకటించడంపై ములుకనూర్ సహకార సంఘం అధ్యక్షుడు ప్రవీణ్​రెడ్డి హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

తెలుగువారికి పట్టం : ఈయనతో పాటు విభిన్న రంగాల్లో విశేష కృషిచేసిన తెలుగువారికి కేంద్ర ప్రభుత్వం పట్టం కట్టింది. వివిధ రంగాల్లో దేశానికి ఎనలేని సేవచేసిన ప్రముఖులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం పద్మశ్రీ అవార్డులను ప్రకటించింది. వీటిలో తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన పలువురు ప్రముఖులు ఉన్నారు. పైగా తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచే ఏడుగురిని పద్మశ్రీ అవార్డులతో కేంద్ర సర్కార్​ సత్కరించింది.

