ఇది పల్లెటూరి కోడింగ్ - గ్రామీణ యువతకు సాఫ్ట్వేర్ మెలకువలు బోధిస్తున్న ఐఐటీయన్
గ్రామీణ ప్రాంత యువతకు ఉచితంగా కోడింగ్ పాఠాలు- ఇప్పటివరకు 500 మంది ఉద్యోగాల సాధనలో కీలకపాత్ర - గూగుల్, అమెజాన్, అడోబ్ తదితర కంపెనీల్లో భారీ ప్యాకేజీలతో ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన విద్యార్థులు
Published : December 28, 2025 at 4:11 PM IST
Ramanji Reddy free teaching software skills for rural youth : మారుతున్న కాలంతో పాటు వినూత్న సేవలు అందించేందుకు పెద్దఎత్తున కంపెనీలు రావడంతో పాటు, యువతకు పెద్దఎత్తున ఉద్యోగావకాశాలు కల్పిస్తున్నాయి. అయితే ఆ కొలువులకు సరైన నైపుణ్యాల్ని మాత్రం విద్యాసంస్థలు అందించలేకపోతున్నాయి. ఐఐటీ బాంబేలో ఎంటెక్, మంచి ప్యాకేజీతో సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం, అమెరికాలో పని చేసిన అనుభవం. ఇలాంటి నేపథ్యం ఉన్న వారు తమ స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చాక ఏం చేస్తారు? వారు సాధారణంగా బెంగళూరులోనో, హైదరాబాద్లోనో ఇంకా భారీ ప్యాకేజీతో ఉద్యోగంలో స్థిరపడాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంటారు. కానీ, పల్నాడు జిల్లా వినుకొండ మండలం విఠంరాజుపల్లి గ్రామానికి చెందిన రామాంజిరెడ్డి అందరిలా ఆలోచించ లేదు.
భారీ ప్యాకేజీలతో ఉద్యోగాలు : యువత గ్రాడ్యుయేట్లు, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్లు నిరుద్యోగులుగానే మిగిలి పోతుండటంపై మధనపడ్డారు. ‘విద్య ఇతరులకు కూడా ప్రయోజనం చేకూర్చాలి’ అనే తన తల్లిదండ్రులు ఇచ్చిన సలహాతో ప్రేరణ పొందిన ఆయన గురువుగా మారారు. తాను వర్క్ ఫ్రం హోం చేస్తూనే ఖాళీ సమయంలో గ్రామీణ ప్రాంత యువతకు ఉచితంగా కోడింగ్ పాఠాలు బోధిస్తున్నారు. వాటిలోని మెలకువలు నేర్పిస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు 500 మందికి పైగా విద్యార్థులు గూగుల్, అమెజాన్, అడోబ్ వంటి కంపెనీల్లో భారీ ప్యాకేజీలతో ఉద్యోగాలకు ఎంపిక అయ్యేలా కృషి చేశాడు. వారి జీవితాల్లో వెలుగు నింపుతున్నాడు.
కోడింగ్లోనూ ప్రావీణ్యం : 39 ఏళ్ల రామాంజిరెడ్డి విద్యా పరంగా ప్రతిభావంతులు. అతను ఎలక్ట్రానిక్స్లో బీటెక్ పూర్తి చేశారు. ఆ తర్వాత ఐఐటీ బాంబే నుంచి ఎంటెక్ చదివారు. 2006లో అమెరికాకు వెళ్లి అక్కడ ఐటీ రంగంలో పని చేశారు. 2 ఏళ్ల తర్వాత బెంగళూరుకు తిరిగి వచ్చారు. ప్రస్తుతం ఇంటెల్లో సీనియర్ ఆర్కిటెక్ట్గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు.
కరోనా సమయంలో వర్క్ ఫ్రం హోం కావడంతో స్వగ్రామానికి తిరిగి చేరుకున్నారు. నేటి పోటీ ప్రపంచంలో ఎలక్ట్రానిక్స్, మెకానికల్, లేదా ఆర్ట్స్ వంటి ఏ బ్రాంచ్ విద్యార్థులకైనా కోడింగ్ ఒక ప్రాథమిక నైపుణ్యంగా మారిన విషయాన్ని ఆయన గుర్తించారు. దీంతో ఆయన ఎలక్ట్రానిక్స్ చదివినప్పటికీ కోడింగ్లోను కూడా ప్రావీణ్యం సంపాదించారు.
సాంకేతిక విద్యలో పాఠాలు : స్థానికంగా బీటెక్, ఎంటెక్, ఎంబీఏ, ఎంసీఏ డిగ్రీలు ఉన్న వారు అవసరమైన నైపుణ్యాలు లేక ఉద్యోగాలు పొందడం లేదని గమనించారు. ఓ వైపు ఉదయం ఉద్యోగం చేస్తూనే తనకు తెలిసిన విద్యను ఇతరులకు నేర్పిస్తున్నారు. ఈ ఉద్దేశ్యంతోనే 2021లో ఇంటి దగ్గర ప్రతిరోజూ సాయంత్రం 5 నుంచి 8 గంటల వరకు విద్యార్థులకు సాంకేతిక విద్యలో పాఠాలు బోధించడం మొదలు పెట్టారు.
ఏఐలో మెలకువలు నేర్పిస్తూ : తన తండ్రి ఇందూరి పుల్లారెడ్డి పేరిట ఐపీఆర్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ నెలకొల్పారు. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్, సిస్టమ్ డిజైన్, కోడింగ్(డేటా స్ట్రక్చర్స్, ఆల్గరిథమ్స్), ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ)లో మెలకువలు నేర్పిస్తున్నారు. సాంకేతిక ఉద్యోగాలు పొందడంలో కీలకమైన ఆచరణాత్మక నైపుణ్యాలపై ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు. దీంతో బీటెక్తో పాటు డిగ్రీ విద్యార్థులు ఇక్కడికి వచ్చి కోడింగ్ నేర్చుకుంటున్నారు. ఇప్పటివరకు ఎంతోమందిని ఉద్యోగార్థులుగా తీర్చిదిద్దారు. వారి కలలు సాకారం చేస్తున్నారు.
‘అమెరికా, చైనా వంటి దేశాల్లో 8వ తరగతి నుంచే పిల్లలకు కోడింగ్ నేర్పిస్తారు. అందుకే వారు ఉద్యోగాలు సాధించడంలో ముందుంటారు. నా కుమారుడికి 7వ తరగతిలోనే కోడింగ్ నేర్పించాను. ప్రస్తుతం 10వ తరగతి, ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులకు సైతం శిక్షణ ఇస్తున్నాను’ అని రామాంజిరెడ్డి చెబుతున్నారు.
