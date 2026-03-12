ఏఐ టూల్స్తో నోట్ తయారీ - గ్రూప్-1లో మున్సిపల్ కమిషనర్గా ఎంపిక
సివిల్స్లో విఫలం - గ్రూప్-1 విజయం - మున్సిపల్ కమిషనర్గా నల్లా రామకృష్ణ - ఏఐ, జెమిని, చాట్జీపీటీ ఉపయోగించుకుని పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధమైన రామకృష్ణ
Using AI for Preparation Ramakrishna Became Municipal Commissioner: రామకృష్ణకు పోటీతత్వం కాస్త ఎక్కువే. ఏ పరీక్ష రాసినా ఫస్ట్ వచ్చేవాడు. అప్పుడే అనుకున్నాడు పెద్దయ్యాక కలెక్టర్ అయి ప్రజా సమస్యల్ని పరిష్కరించాలి అని. అందుకు తగ్గట్టుగా ప్రణాళికలు వేసుకుని చదివాడు. కానీ ర్యాంక్ రాలేదు. అక్కడితో ఆగకుండా పట్టుదలతో పోటీ పరీక్షలు రాసి తొలుత రిజర్వ్ బ్యాంక్ మేనేజర్ అయ్యాడు. కానీ తన అసలు ఆశయాన్ని మరవలేదు. ఈ సారి ఏఐ టెక్నాలజీని అందిపుచ్చుకుంటూ ప్రిపరేషన్ కొనసాగించాడు. ఇటీవల విడుదలైన ఏపీ గ్రూప్-1 ఫలితాల్లో మున్సిపల్ కమిషనర్గా ఎంపికయ్యాడు పల్నాడు జిల్లాకు చెందిన రామకృష్ణ.
ఇప్పుడు గ్రూప్-1 ఆఫీసర్: వెనకబడిన ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన యువకుడు సమాజంలోని వెనుకబాటుతనాన్ని, పేదరికాన్ని రూపుమాపేందుకు తనవంతు ప్రయత్నం చేయాలనుకున్నాడు. సాధారణ వ్యవసాయ కుటుంబం అయినప్పటికీ సివిల్స్ ద్వారా ప్రజలకు సేవ చేయాలని తపించాడు. పలుమార్లు సివిల్స్ మెయిన్స్ పూర్తి చేసి, ఇంటర్వ్యూ వరకు వెళ్లినా అదృష్టం వరించలేదు. కానీ నిరుత్సాహపడలేదు. పట్టుదలతో పోటీ పరీక్షలు రాసి తొలుత రిజర్వ్ బ్యాంక్ మేనేజర్, ఇప్పుడు గ్రూప్-1 ఆఫీసర్ అయ్యాడు.
ఏఐ టూల్స్ను ఉపయోగించుకుని నోట్స్: నల్లా రామకృష్ణది పల్నాడు జిల్లా దాచేపల్లి స్వస్థలం. తల్లిదండ్రులు వ్యవసాయదారులు. పదో తరగతి వరకు తెలుగు మీడియంలో చదువుకున్న రామకృష్ణ ఎక్కడ క్విజ్ పోటీలు జరిగినా పాల్గొని బహుమతులు గెలుచుకునేవాడు. కష్టపడి చదివి కేఎల్ యూనివర్సిటీలో స్కాలర్షిప్తో ఇంజినీరింగ్, దిల్లీలో ఎంబీఏ పూర్తి చేశాడు. కన్నవారిపై ఆధారపడకుండా ప్రైవేట్ ఉద్యోగాలు చేస్తూనే ప్రభుత్వ కొలువుల వేట సాగించాడు. ఒకవైపు బాధ్యతాయుతమైన ఉద్యోగం, మరోవైపు కుటుంబం వీటన్నింటి మధ్య గ్రూప్-1 లక్ష్యంగా సాగాడు రామకృష్ణ. ఆఫీసు నుంచి ఇంటికి వెళ్లే రెండు గంటల ప్రయాణ సమయాన్ని తన ప్రిపరేషన్కు మలుచుకున్నాడు. అంతేకాదు, ఆధునిక సాంకేతికతను అందిపుచ్చుకోవడంలో ఆయన ముందే ఉన్నాడు. చాట్ జీపీటీ, జెమిని వంటి ఏఐ టూల్స్ను ఉపయోగించుకుని నోట్స్ తయారు చేసుకున్నాడు.
'ఏదైనా నేర్చుకోవాలంటే దాని మీద పూర్తి ఏకాగ్రత పెట్టాలి. నేను ప్రతీ శని, ఆదివారాల్లో పబ్లిక్ లైబ్రరీలలో ఉండేవాడ్ని. ఆఫీస్ నుంచి ఇంటికి రాగానే కాసేపు పిల్లలతో గడిపి ఒత్తిడి తగ్గించుకుంటాను. ఆ తర్వాత మళ్లీ గంట, రెండు గంటలపాటు చదువుకునేవాడ్ని. సబ్జెక్ట్ కోసం వేరే వేరే పుస్తకాలు చదవడం కంటే సమగ్ర సమాచారం ఉన్న దానిని పదే పదే చదువుకుంటే చాలా మంచిది.' - రామకృష్ణ
చదువులో మెరిక: భార్య అనూష సహకారంతో వీకెండ్స్ అంతా లైబ్రరీలోనే గడిపి సబ్జెక్టుపై పట్టు సాధించాడు రామకృష్ణ. ఈ సన్నద్ధతే మెుదట తెలంగాణ గ్రూప్-1 ఫలితాల్లో జిల్లా పంచాయతీ అధికారి పోస్టుకు ఎంపికయ్యాడు. అయితే సొంత రాష్ట్రంలో ప్రజలకు సేవ చేయాలనే తలంపుతో ఆ ఉద్యోగాన్ని వదులుకున్న రామకృష్ణ తాజాగా విడుదలైన ఏపీ గ్రూప్-1 ఫలితాల్లో మెరిశాడు. మున్సిపల్ కమిషనర్ అయ్యాడు. రామకృష్ణ చిన్నప్పటి నుంచి చదువులో చురుగ్గా ఉండేవాడని, తన కష్టానికి తగిన ఫలితం వచ్చినందుకు హర్షం వ్యక్తం చేశాడు తండ్రి లక్ష్మయ్య. లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకుని అందుకు నిరంతరం శ్రమించాడని అంటున్నారు రామకృష్ణ బావ. సమయాన్ని, సాంకేతికతను సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకుంటే విజయం తథ్యమని అంటున్నాడు రామకృష్ణ.
