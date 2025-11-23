అంగరంగ వైభవంగా రమాదేవి పబ్లిక్ స్కూల్ వార్షికోత్సవం - అలరించిన విద్యార్థులు
ముఖ్య అతిథులుగా రాచకొండ సీపీ సుధీర్బాబు, సీహెచ్ పూర్ణసుజయ్ - ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన విద్యార్థులకు జ్ఞాపికలు, ప్రశంసాపత్రాలు అందజేత - అదరగొట్టే స్టెప్పులతో వీక్షకులను అలరించిన ఆర్పీఎస్ విద్యార్థులు
Published : November 23, 2025 at 8:10 AM IST
Ramadevi Public School Anniversary Celebrations in Hyderabad : ప్రపంచ ప్రఖ్యాత రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ సమీపంలోని రమాదేవి పబ్లిక్ స్కూల్ వార్షికోత్సవం శుక్రవారం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. విద్యార్థుల కుటుంబసభ్యుల రాకతో పాఠశాల ప్రాంగణం సందడిగా మారింది. ఉడాన్ కల్చరల్ ఫెస్ట్ పేరిట నిర్వహించిన వార్షికోత్సవంలో సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు వీక్షకులను మంత్రముగ్ధుల్ని చేశాయి. దేశ ఐక్యత, భిన్నత్వంలో ఏకత్వాన్ని ప్రతిబింబించేలా ఇచ్చిన ప్రదర్శనలు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచాయి.
హైదరాబాద్ శివారులోని రమాదేవి పబ్లిక్ స్కూల్ వార్షికోత్సవం కనులపండువగా సాగింది. ఈ కార్యక్రమానికి రాచకొండ సీపీ సుధీర్బాబు, రమాదేవి ట్రస్ట్ ట్రస్టీ రావి చంద్రశేఖర్, రామోజీరావు మనవడు, రమాదేవి పబ్లిక్ స్కూల్ పూర్వ విద్యార్థి సీహెచ్ పూర్ణ సుజయ్ హాజరయ్యారు. తొలుత రామోజీగ్రూప్ సంస్థల వ్యవస్థాపకులు దివంగత రామోజీరావు చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు.
విద్యార్థులకు ఎక్స్లెన్స్ అవార్డులు : పాఠశాలలోని తమ అనుభవాలను విద్యార్థులు పంచుకున్నారు. స్కూల్ వార్షిక నివేదికను ప్రిన్సిపల్ ఖమర్ సుల్తానా వెల్లడించారు. 30 మంది విద్యార్థులు జాతీయస్థాయి క్రీడల్లో సత్తా చాటారని పేర్కొన్నారు. అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన విద్యార్థులకు ఈనాడు, రామోజీ మెడల్ ఆఫ్ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డులు అందజేశారు. పలువురు విద్యార్థులకు జ్ఞాపికలు, ప్రశంసాపత్రాలు అందజేశారు. క్రీడల్లో అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన కావేరి హౌస్ గ్రూప్నకు ఛాంపియన్షిప్ కప్ను ముఖ్య అతిథులు బహూకరించారు.
విద్యార్థులు నైతిక విలువలు పెంపొందించుకోవాలని సమాజంలో ఏదైనా తప్పు జరిగితే ప్రశ్నించే తత్వం ఉండాలని రాచకొండ పోలీసు కమిషనర్ సుధీర్బాబు తెలిపారు. మహానీయులు రామోజీరావు స్ఫూర్తితో విద్యార్థులను ఉన్నతంగా తీర్చిదిద్దేందుకు పాఠశాలలో ఏటా సరికొత్త విధానాలు తీసుకొస్తున్నట్లు రమాదేవి ట్రస్ట్ ట్రస్టీ రావి చంద్రశేఖర్ తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం వల్ల తన పాత జ్ఞాపకాలు గుర్తుకొచ్చాయని సీహెచ్ పూర్ణసుజయ్ తెలిపారు.
తెలంగాణ సంస్కృతి ప్రతిబింబించే విధంగా : రమాదేవి పబ్లిక్ స్కూల్ వార్షికోత్సవంలో డ్యాన్స్లతో విద్యార్థులు వీక్షకులను ఉర్రూతలూగించారు. తెలంగాణ సంస్కృతిని ప్రతిబింబించేలా బోనాలు ఎత్తి ఆడిపాడారు. చిన్నారులు వేసిన పార్టీ టు నైట్ డ్యాన్స్ అందరినీ మంత్రముగ్ధులను చేసింది. ఒకేసారి 187 మంది విద్యార్థులు ప్రదర్శించిన కలర్ఫుల్ ఫోక్ డ్యాన్స్ అందరి మనసు దోచింది. సైనికులకు అంకితం ఇస్తూ చేసిన ప్రదర్శన దేశభక్తిని చాటేలా ఆద్యంతం ఆకట్టుకుంది. కార్యక్రమం ఆసాంతం చప్పట్లు, ఈలలు, కేరింతలతో రమాదేవి పబ్లిక్ స్కూల్ ప్రాంగణం హోరెత్తిపోయింది. తమ పిల్లల ఆటపాటలను తల్లిందండ్రులు సెల్ఫోన్ కెమెరాల్లో బంధించి మురిసిపోయారు. టీచర్లంతా కలిసి వేసిన స్టెప్పులు ఈ కార్యక్రమానికి కొసమెరుపులా అదరహో అనిపించాయి.
"ఈ ఆహ్వానం నిజంగా నా బాల్య జ్ఞాపకాలను తిరిగి గుర్తుకు తెచ్చింది. విద్యార్థుల ముఖాల్లోని చిరునవ్వు, వారి ప్రతిభను గుర్తించేటప్పుడు కనిపించే ఉత్సాహం నా ముఖంలో కూడా చిరునవ్వును తెప్పించింది . కోరుకునే ప్రతిదాన్ని సాధించేందుకు కావాల్సిన అంతిమ రహస్యాన్ని మీరందరూ నాకు గుర్తుచేశారు. అది ఏమిటో మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? చేయండి, చేయండి, చేస్తూనే ఉండండి. అందుకు కావాల్సిన పాఠాలు మీ సొంత అనుభవమే నేర్పుతుంది. శ్రద్ధగా వినండి, ఓపెన్గా ఉండండి" -సీహెచ్ పూర్ణసుజయ్, రామోజీరావు మనవడు
