రంజాన్​ వేళ ప్రత్యేకంగా 'రాత్​ బజార్' షాపింగ్ - కళకళలాడుతున్న చార్మినార్ పరిసర మార్కెట్లు

రంజాన్‌ ప్రార్థనలు, స్ట్రీట్‌ ఫుడ్‌, రాత్‌ బజార్‌ షాషింగ్‌ - నగరంలో నైట్​ బజార్​కు భారీగా తరలివస్తున్న ప్రజలు - రంజాన్​ వేళ మక్కామసీదులో ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు

Charminar Night Bazaar During Ramadan Festival
Charminar Night Bazaar During Ramadan Festival (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 28, 2026 at 11:52 AM IST

3 Min Read
Charminar Night Bazaar During Ramadan Festival : రంజాన్​ మాసం పేరు వినగానే ముందుగా మనందరికీ గుర్తుకొచ్చేది హైదరాబాద్​లోని పాతబస్తీ చార్మినార్​, శాలిబండ, పురానాపూల్​. వాటితో పాటు మక్కా మసీదు. రంజాన్​ మాసం కొనుగోళ్లతో చార్మినర్​ చుట్టున్న పరిసర మార్కెట్లలో ఉండే ఆ సందడే వేరు. ఈద్​-ఉల్​-ఫితర్​ కోసం కావాల్సిన వస్తువుల కొనుగోలుకు ముస్లింలు తరలివస్తున్నారు. ఈ రంజాన్​ మాసంలో రాత్రంతా వ్యాపారాలు కొనసాగించడానికి ప్రభుత్వం అనుమతించటంతో నైట్​​ బజార్​ నెల రోజుల పాటు ఇలాగే కొనసాగునుంది.

ఈ పండగకు కొత్త దుస్తులు ధరించే సంప్రదాయం ఉంది. వీటితో పాటు పాదరక్షలు, కాస్మొటిక్​ వస్తువులు ఖరీదు చేస్తారు. పండగ రోజున షీర్​ కుర్మా తయారీకి వినియోగించే డ్రై ఫ్రూట్స్​, పాయసానికి ఉపయోగించే పాత్రలు కొనుగోలు చేస్తారు. ఆ తర్వాత రాత్రి పూట రంజాన్​ మాసం సందడి చూసి తమకు అవసరం ఉన్న వస్తువులను కొనుగోలు చేయడానికి నగరంలోని అన్ని వర్గాల ప్రజలు నైట్​ బజార్​కు తరలి వస్తున్నారు.

మక్కా మసీదులో ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు : ముస్లింలు ఇఫ్తార్​తో రోజా దీక్ష విడిచిన అనంతరం నుంచి ఇషా, తరావీ ప్రార్థనల్లో పాల్గొనడానికి పలువురు మక్కా మసీదుకు వస్తారు. మసీదు సూపరింటెండెంట్​ సయ్యద్​ ఉమర్ ​పాషా, మేనేజర్ హఫీజ్​ వాహజ్​ అహ్మద్​ ఆధ్వర్యంలో నిత్యం ఇఫ్తార్​ వేళలో సుమారు 50 కిలోలకు పైగా ఖర్జూర ఫలాలను పంపిణీ చేస్తున్నారు. ఆ రోజు సాయంత్రం ఉపవాసదీక్ష విడిచిన అనంతరం వివిధ హోటళ్లు, ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన స్టాళ్లలో రంజాన్​ ప్రత్యేక వంటకాల విక్రయాలు క్రమంగా జోరుగా సాగుతున్నాయి.

జోరుగా పండ్ల విక్రయాలు : ముస్లింలు రోజాను విడవటానికి ఇఫ్తార్​ సమయంలో ఎక్కువగా ఖర్జూర ఫలాలను స్వీకరిస్తారు. బొప్పాయి, అరటి, ద్రాక్ష, యాపిల్​, కర్బుజా వంటి పండ్లను కూడా తీసుకుంటారు. దీంతో అన్ని రకాల ఫలాల విక్రయాలు బాగా సాగుతున్నాయి. ఇఫ్తార్​ అనంతరం పలువురు హలీంతో పాటు హోటళ్లు, ఆరుబయట ప్రత్యేకంగా విక్రయించే కబాబ్​లు వంటి వాటిని ఆరగిస్తున్నారు.

రంజాన్​ వేళలో అర్ధరాత్రి వరకు కొనుగోళ్లు : చార్మినార్​ వద్ద నైట్​ బజార్​ సందర్శకులను కనువిందు చేస్తుంది. హైదరాబాద్​ పాతబస్తీలో ఏడాది మొత్తంలో జరిగే షాపింగ్​ ఒక ఎత్తు అయితే, ఈ రంజాన్​ నెలలో జరిగే షాపింగ్​ మరో ఎత్తు అనే చెప్పవచ్చు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వివిధ ప్రాంతాల నుంచి జనం ఇక్కడికి వచ్చి షాపింగ్​ చేస్తుంటారు. ఇలా ఈ రంజాన్​ నెలంతా పాతబస్తీ ప్రాంతమంతా కిటకిటలాడుతుంది. ఈ పండగ వేళలో షాపింగ్​ అర్ధరాత్రి వరకూ కొనసాగుతుంది. ఈ నైట్​ బజారులో అలంకార వస్తువులతో సహా అన్ని వెరైటీలు లభిస్తాయి. ప్రతి సంవత్సరం కొనుగోలు కోసం సరికొత్త సరకును ప్రవేశపెడతారు. దీంతో మిరుమిట్లు గొలిపే వెలుతురులతో వేసవిలో రాత్రి వేళలో వచ్చే ఆ చల్లగాలుల మధ్య చారిత్రక ప్రదేశమైన చార్మినర్​ వద్ద రాత్రిపూట షాపింగ్​ చేస్తుంటే వచ్చే మజాయే వేరు.

షాపింగ్​ కోసం రాష్ట్రాలు, విదేశాల నుంచి : దేశవ్యాప్తంగా హైదరాబాద్​ పాతబస్తీ ఎంతో పేరు గాంచిన ప్రాంతంగా పిలుస్తారు. అక్కడ గాజుల తయారీ, అమ్మకాల్లో వివిధ ప్రాంతాల్లో రంజాన్​ పండుగను పురస్కరించుకుని షాపు యజమానులు కొత్త కొత్త డిజైన్లను ప్రవేశపెడుతున్నారు. వీటిని కొనుగోలు చేయడానికి ఇతర రాష్ట్రాలు, విదేశాల నుంచి కూడా కొనుగోలుదారులు నగరానికి వస్తున్నారు. రంజాన్​ ఉపవాస నెలలో సంప్రదాయబద్ధంగా ఉపయోగించే సుగంధ ద్రవ్యాలు, అత్తరులు, ప్రత్యేక దుస్తులు, కుర్తా పైజామా వంటి వాటికి గిరాకీలు జోరుగా సాగుతున్నాయి.

నోరూరిస్తున్న రంజాన్​ స్పెషల్స్​ : నగరంలో చార్మినర్​ పాతబస్తీలో దొరికే తినుబండారాలకు ఓ ప్రత్యేకత ఉంది. ఆ ప్రాంతమంతా వంటల సువాసనలతో వ్యాప్తి చెందుతుంది. మరీ ముఖ్యంగా మరగ్​, పాయా, పత్తర్​ కా ఘోష్​, అచార్​ కా ఘోష్​, హలీం, షిక్​ కబాబ్​, చికెన్​ మెజెస్టిక్​, చికెన్​ 65 వంటి నాన్​-వెజ్​ ఐటమ్స్​తో వంటకాలు ఈ ప్రాంతం నుంచి మనల్ని కదలకుండా చేస్తాయి. వీటితో పాటు వివిధ రకాల మిఠాయిలతో ఆహార ప్రియులను అలరిస్తున్నాయి.

