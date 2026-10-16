దాడుల వెనుక మిథున్రెడ్డి కుట్ర - నేనే ప్రత్యక్ష సాక్షిని: రామచంద్రయాదవ్
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు ముగిసే వరకు పెద్దిరెడ్డి, మిథున్రెడ్డిని జైల్లో పెట్టాలని బీసీవై పార్టీ అధ్యక్షుడు రామచంద్రయాదవ్ ఆరోపించారు. పెద్దిరెడ్డి కుటుంబసభ్యులను వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలని అన్నారు.
Attacks_IN_Punganur (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 4:40 PM IST
Ramachandra Yadav Comments on MP Mithun Reddy : అన్నమయ్య జిల్లా పుంగనూరులో దాడులకు వైఎస్సార్సీపీ నేత, మాజీ మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి కుటుంబమే కారణమని భారత చైతన్య యువజన (బీసీవై) పార్టీ అధ్యక్షుడు రామచంద్రయాదవ్ ఆరోపించారు. పెద్దిరెడ్డి కుటుంబసభ్యులను వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలని అన్నారు.
పుంగనూరులో దాడుల వెనుక ఎంపీ మిథున్రెడ్డి కుట్రకు నేనే ప్రత్యక్ష సాక్షినని అన్నారు. స్థానిక ఎన్నికలు ముగిసే వరకు పెద్దిరెడ్డి, మిథున్రెడ్డిని జైల్లో పెట్టాలని, దాడుల కుట్రపై విచారణ జరపాలని రామచంద్రయాదవ్ డిమాండ్ చేశారు.