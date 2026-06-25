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బాబాయ్‌ ఆఫీసులో అబ్బాయి ముచ్చట్లు - పవన్‌ కల్యాణ్‌ను కలిసిన రామ్‌చరణ్‌

ఆంధ్ర ప్రీమియర్ లీగ్ చివరి దశ ప్రారంభ వేడుకల్లో రామ్‌చరణ్‌ సందడి - ఏపీఎల్‌ ట్రోఫీ, జెర్సీలను ఆవిష్కరించిన చరణ్‌ - మట్టిలోని మాణిక్యాల వెలికితీతకు ఏపీఎల్‌ అద్భుత వేదకన్న రామ్‌చరణ్‌

Ram Charan Unveils APL Trophy and Jersey
Ram Charan Unveils APL Trophy and Jersey (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 25, 2026 at 7:37 AM IST

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Ram Charan Meets Pawan Kalyan: ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌ కల్యాణ్‌ను సినీ నటుడు రామ్‌చరణ్‌ గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరిలోని జనసేన పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో బుధవారం మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. అమరావతిలోని ఆంధ్రా క్రికెట్‌ అసోసియేషన్‌కు చెందిన అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌ స్టేడియంలో జరుగుతున్న ఆంధ్ర ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ కార్యక్రమానికి రామ్‌చరణ్‌ వచ్చారు. ఈ సందర్భంగా జనసేన కార్యాలయానికి వచ్చి దాదాపు 20 నిమిషాల పాటు బాబాయ్​తో చరణ్ సమయం గడిపారు. ఇద్దరూ కార్యాలయం ప్రాంగణంలో తిరుగుతూ మాట్లాడుకున్నారు. పార్టీ కొత్త కార్యాలయ భవనాన్ని చూశారు.

ఏపీఎల్​కు ముఖ్య అతిథిగా గ్లోబల్​స్టార్: ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న ఆంధ్ర ప్రీమియర్ లీగ్ (APL) చివరి దశ మ్యాచ్​ల ప్రారంభ వేడుకల్లో ముఖ్య అతిథిగా రామ్​ చరణ్​ పాల్గొన్నారు. రాజధాని అమరావతిలో మంగళగిరి వేదికగా రూపుదిద్దుకున్న క్రికెట్ స్టేడియం అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో ఉందని రామ్​చరణ్ అన్నారు. అంతకుముందు భీమవరం బుల్స్, క్యాపిటల్ అమరావతి రాయల్స్ జట్ల మధ్య మ్యాచ్​కు సంబంధించి టాస్ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.

ఈ సందర్భంగా రామ్​చరణ్ మాట్లాడుతూ మంగళగిరిలోని ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ (ACA) స్టేడియం అద్భుతంగా ఉందని కొనియాడారు. ఇక్కడి వసతి సౌకర్యాలు అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉన్నాయన్నారు. మంగళగిరి ప్రాంతం భవిష్యత్తులో క్రికెట్ హబ్​గా మారాలని ఆకాంక్షించారు. గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల్లోని యువ క్రికెటర్లలో దాగున్న ప్రతిభను వెలికి తీసేందుకు ఏపీఎల్ అద్భుతమైన వేదికగా ఉపకరిస్తోందని చరణ్ అన్నారు.

ఏపీఎల్ ట్రోఫీ, జెర్సీలను ఆవిష్కరించిన చరణ్: యువ క్రికెటర్లు తమ నైపుణ్యాలను నిరూపించుకుని ఉన్నతస్థాయికి ఎదగడానికి ఈ లీగ్ అద్భుతమైన అవకాశమని అభిప్రాయపడ్డారు. టోర్నీలో పాల్గొంటున్న జట్లకు, క్రికెటర్లను రామ్‌చరణ్ అభినందించారు. ఏపీఎల్ ట్రోఫీ, జెర్సీలను రామ్‌చరణ్ ఆవిష్కరించారు. తర్వాత స్టేడియంలో కలియతిరుగుతూ అందరికీ అభివాదం చేశారు. ఒకవైపు రామ్‌చరణ్‌ అభిమానులు, క్రీడాభిమానులతో మంగళగిరి క్రికెట్‌ స్టేడియం కిక్కిరిసింది. కార్యక్రమంలో కేంద్రమంత్రి భూపతిరాజు శ్రీనివాసవర్మ, ఏసీఏ అధ్యక్షుడు కేశినేని శివనాథ్ (చిన్ని), కార్యదర్శి సానా సతీశ్‌, ఎమ్మెల్యే వెనిగండ్ల రాము తదితరులు పాల్గొన్నారు.

సందడి చేసిన ‘పెద్ది’: మంగళగిరిలో రెండో మ్యాచ్‌ను ప్రారంభించేందుకు రామ్‌చరణ్‌ మైదానం వద్దకు చేరుకున్నప్పటి నుంచి అభిమానులు ఉత్సాహంతో ఉర్రూతలూగారు. ఆయన్ని చూడటానికి జనం తరలిరావడంతో రద్దీ నెలకొంది. పోలీసులు పటిష్ఠ బందోబస్తు కల్పించారు. ఏసీఏ అధ్యక్షుడు కేశినేని శివనాథ్‌ (చిన్ని), కార్యదర్శి సానా సతీష్‌బాబు రామ్‌చరణ్‌కు ఘన స్వాగతం పలికారు. దీంతో పాటు మ్యాచ్‌లను దగ్గరుండి ఆయన పర్యవేక్షించారు. మైదానంలో చీతా వేషధారణ అందర్నీ ఆకట్టుకుంది. సాయంత్రం మ్యాచ్‌లో అనూహ్యంగా ఓ శునకం మైదానంలో పరుగులు పెట్టగా దానిని బయటకు తరిమేందుకు స్డేడియం సిబ్బంది అవస్థలు పడ్డారు.

అగ్రస్థానంలో భీమవరం బుల్స్: మంగళగిరి స్టేడియంలో ఈనెల 24 నుంచి నాలుగు రోజుల పాటు మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం మ్యాచ్‌లు ఉంటాయి. ఈనెల 27న లీగ్‌ దశ ముగుస్తుంది. తర్వాతి రోజు నుంచి ప్లేఆఫ్స్‌ మొదలవుతాయి. ఈనెల 30న ఫైనల్‌ జరుగుతుంది. టోర్నీలో పోటీ పడుతున్న 7 జట్లలో ప్రస్తుతం భీమవరం బుల్స్‌ 6 మ్యాచ్‌ల్లో 8 పాయింట్లతో అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతోంది. లీగ్‌ దశలో టాప్‌ 4 జట్లు ప్లేఆఫ్స్‌కు అర్హత సాధిస్తాయి.

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