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మహిళలకు భరోసాగా రాఖీ తయారీ పరిశ్రమ - విభిన్నమైన డిజైన్లతో నిత్యనూతనం

ఏడాది పొడవునా ఉపాధి కల్పిస్తున్న రాఖీ పరిశ్రమ - పెద్దఎత్తున ఎగుమతి అవుతున్న రాఖీలు - 400 కుటుంబాలకు బాసటగా నిలిచి మహిళలకు ఆర్థిక భరోసానిస్తున్న తీరు

Peddapalli Rakhi industry
ఎస్​ఆర్​ఆర్​ రాఖీ దుకాణం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 25, 2026 at 2:04 PM IST

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Rakhi Manufacturing Industry in Peddapalli : రంగుదారాలు, అందమైన పూసలు, విభిన్నమైన డిజైన్లతో నిత్యనూతనంగా సుమారు 400 కుటుంబాలకు భరోసాగా నిలిచి మహిళలకు ఏడాది పొడవునా పెద్దపల్లిలోని రాఖీ పరిశ్రమ ఉపాధి కల్పిస్తోంది. సంవత్సరంలో ఒక్కరోజు మాత్రమే జరుపుకొనే రాఖీ పండుగ కోసం వినియోగించే రాఖీలు కావాలంటే నిరంతరాయంగా పనిచేయాల్సిందే. ముడిసరుకుల సేకరణ, వాటి విభజనతో మారుతున్న డిజైన్లకు అనుగుణంగా తయారుచేసే విధానాన్ని నేర్చుకోవడం, తయారీలో క్రియేటివిటీని జోడించి తయారు చేసిన రాఖీలు మరింత అందంగా కనిపించేందుకు ప్యాకింగ్‌ చేయడం, వాటిని భద్రపరచడం, రవాణా, మార్కెటింగ్‌ ఇలా ఒకటేమిటీ ముడి సరకుల సేకరణ నుంచి రాఖీలను విక్రయించడం వరకు అన్నీ మహిళలే నడిపిస్తుండటం ఇక్కడి విశేషం.

నలు దిశలా ఎగుమతి : రాఖీల తయారీకి వివిధ రకాల దారాలతో పాటు పూసలు, అందమైన రాళ్లు, చమ్కీలు, గాజు రాళ్లు, ప్లాస్టిక్‌ రాళ్లు, ప్లాస్టిక్‌ నాణేలు, పువ్వులు, ప్యాకింగ్‌ కవర్లు, అట్ట పెట్టెలు, ప్రింటింగ్‌ మెటీరియల్స్‌ ఇలా ఒక్కో వస్తువును సేకరించి, ముడి పదార్థాల స్వభావాన్ని అనుసరించి రాఖీల డిజైన్లను అందంగా తయారు చేస్తున్నారు. పూజలు, దారం రాఖీలతో పాటు వెండి, బంగారు రంగు తీగలతో తయారు చేసే రాఖీల కోసం ముడిపదార్థాలను గుజరాత్, ముంబయి, రాజస్థాన్, చెన్నై, మీరట్ ప్రాంతాల నుంచి కొన్ని రకాల పూసలు, ఇతర సామగ్రిని ఏకంగా చైనా నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటున్నారు. కంప్యూటర్‌ సహాయంతో తయారు చేసిన డిజైన్లకు అనుగుణంగా కొత్త కొత్తగా అందమైన రాఖీలను తయారు చేసి తిరిగి విక్రయించేందుకు స్థానిక అవసరాలతో పాటు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటకలకు ఇక్కడి నుంచి పెద్దఎత్తున రాఖీలు ఎగుమతి చేస్తున్నారు. ఇదే కాకుండా ఆన్‌లైన్‌ ఆర్డర్లతో ఈ వ్యాపారం మరింత విస్తరించిందని నిర్వాహకులు తెలిపారు.

ఏడాది పొడవునా ఉపాధి కల్పిస్తున్న రాఖీ పరిశ్రమ (ETV Bharat)

"ఉపాధి కల్పించాలని ఉద్దేశంతో పెద్దపల్లిలోనే రాఖీ తయారీ పరిశ్రమ నెలకొల్పాం. ప్రతి ఏటా లక్షల డిజైన్లలోని రాఖీలు తయారు చేయడంతో పాటు వేలాది మందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్నాం. అవకాశముంటే ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లోని మహిళలకు మా సంస్థ ద్వారా ఉపాధి కల్పించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాం" -ఇల్లెందుల కృష్ణమూర్తి, రాఖీ పరిశ్రమ యజమాని

రోజు వారీ సంపాదన : మహిళలు ముడిసరకును ఇంటికి తీసుకెళ్లి ఇచ్చిన డిజైన్‌ ప్రకారం రాఖీలను తయారు చేస్తున్నారని పరిశ్రమ నిర్వాహకురాలు ఇల్లెందుల రజనీ తెలిపారు. వీరు చేసిన రాఖీల డిజైన్, సంఖ్యను బట్టి కూలీ రేటు చెల్లిస్తున్నామని, కేవలం పండగ సమయంలోనే కాకుండా ఏడాది పొడవునా ఉపాధి అందిస్తున్నట్లు వివరించారు. మంచి చదువులు చదివి ఉద్యోగం రాక ఇంటి పట్టునే ఉండే ఎంతోమంది మహిళలు, యువతులకు ఎంతగానో ఆర్థికంగా అండగా నిలుస్తోంది ఈ రాఖీ పరిశ్రమ. ఇంటి వద్ద, పరిశ్రమలో నీడ పట్టునే ఉండి ప్రతిరోజు రాఖీ తయారీ ద్వారా రూ.250 నుంచి రూ.300 వరకు సంపాదిస్తున్నామని ఇక్కడ పనిచేస్తున్న మహిళలు చెబుతున్నారు.

"ఇక్కడ పనిచేేసే వాళ్లకు ముడిసరుకు ఇస్తారు. ఇంటివద్దే తయారు చేసి ప్యాకింగ్​తో తీసుకువస్తాం. మూడేళ్ల నుంచి నేను ఇక్కడ పనిచేస్తున్నాను. రోజుకు రూ.250 నుంచి రూ.300 వరకు వస్తుంది. ఇక్కడ కొన్ని రోజులు ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. తర్వాత ఇంటికి తీసుకెళ్లి కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ పనిచేయడం ఆనందంగా ఉంది" - శైలజ, రాఖీ తయారు చేసే మహిళ

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