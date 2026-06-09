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టీడీపీ రాజ్యసభ అభ్యర్థుల ఆస్తులెంతో తెలుసా?

రాజ్యసభ ఎన్నికల బరిలో ముగ్గురు టీడీపీ అభ్యర్థులు - అఫిడవిట్లలో ఆస్తుల వివరాలు వెల్లడి - సొంతిల్లు లేని సానా సతీష్‌ - కోటీశ్వరుడు భాష్యం రామకృష్ణ - విజయ్‌ కుటుంబ ఆస్తి రూ.38కోట్లు

TDP Rajya Sabha Candidates Assets Details
TDP Rajya Sabha Candidates Assets Details (ETV)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 1:54 PM IST

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TDP Rajya Sabha Candidates Assets Details: రాజ్యసభ ఎన్నికల బరిలో టీడీపీ అభ్యర్థులు సానా సతీష్‌బాబు, భాష్యం రామకృష్ణ, చింతకాయల విజయ్‌లు నిలిచిన సంగతి తెలిసిందే. అందుకు సంబంధించి సోమవారం ఈ ముగ్గురు అభ్యర్థులు తమ నామినేషన్లను దాఖలు చేశారు. అదే విధంగా నామినేషన్లతోపాటు వారి వ్యక్తిగత, కుటుంబ సభ్యుల ఆస్తులు, అప్పుల వివరాలతో కూడిన అఫిడవిట్లను సైతం ఎన్నికల రిటర్నింగ్‌ అధికారికి సమర్పించడం విశేషం. అఫిడవిట్లలో పేర్కొన్న వివరాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

సానా సతీశ్ కుటుంబానికి చెందిన ఆస్తులు - అప్పుల వివరాలు:

చరాస్తులు మొత్తం: సానా సతీశ్ చరాస్తులను ఓ సారి పరిశీలించినట్లయితే రూ.27.80 కోట్లు కాగా అందులో సతీష్‌కు రూ.45 లక్షల విలువైన కియా ఈవీ 6, రూ.42 లక్షల విలువైన ఫార్చూనర్, ఆయన భార్యకు రూ.77లక్షల విలువైన మెర్సిడెజ్‌ బెంజ్, ఇంకా రూ. 34 లక్షల విలువైన ఇన్నోవా హైక్రాస్‌ హైబ్రిడ్‌ కారు ఉన్నాయని అఫిడవిట్​లో పేర్కొన్నారు. అదే విధంగా సతీష్‌కు రూ.2.61 కోట్ల విలువైన 1,825 గ్రాముల బంగారం, భార్య వద్ద రూ.2.01 కోట్ల విలువైన 1,410 గ్రాముల బంగారం ఉంది.

స్థిరాస్తులు: ఇక స్థిరాస్తులు విషయానికొస్తే సతీష్‌ భార్య పేరిట కాకినాడలో రూ.4.11 కోట్ల విలువైన ఎకరం భూమి ఉంది. ఇది తప్ప వారికి ఇతర స్థిరాస్తులేమీ వీరికి లేవు. ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే వీరి కుటుంబానికి సొంతిల్లు లేదు. అదే విధంగా 2020-21లో వార్షికాదాయం రూ.6,170 ఉండగా, 2024-25 నాటికి రూ.2.16 కోట్లకు పెరిగింది. ఇక సతీష్‌ పేరిట రూ.1.95 కోట్లు, ఆయన భార్యకు రూ.26.39 లక్షల అప్పులు కూడా ఉన్నాయి.

కేసులు: దిల్లీలో 2017లో సీబీఐ, 2019లో తనపై ఈడీ కేసు ఉన్నట్లు సానా సతీష్ పేర్కొన్నారు. అయితే సీబీఐ కేసులో తనను నిందితుడిగా చూపలేదని, తనకు వ్యతిరేకంగా ఛార్జిషీట్‌ కూడా వేయలేదని పేర్కొన్నారు. ఈ ఎఫ్‌ఐఆర్‌ను క్వాష్‌ చేయాలని తాను దిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించినట్లు వెల్లడించారు. ఈడీ కేసులో మొదట తనను సాక్షిగా పిలిచారని, తర్వాత నిందితుడుగా తన పేరును చేర్చారని తెలిపారు. దీనిపై అప్పట్లోనే తాను సుప్రీంకోర్టులో ప్రత్యేక లీవ్‌ పిటిషన్‌ను వేశానని, గతేడాది ఈ పిటిషన్‌ను ఉపసంహరించుకున్నానని పేర్కొన్నారు.

భాష్యం రామకృష్ణ ఆస్తులు రూ.672.61 కోట్లు: భాష్యం రామకృష్ణ అఫిడవిట్‌లో తన పేరిట, తన భార్య లక్ష్మీప్రసన్న, కుమారుడు సాకేత్‌ రామ్, కుమార్తె జనని కృష్ణ పేరిట ఉన్న ఆస్తులు, అప్పుల వివరాలను వెల్లడించారు. ఇక చరాస్తుల విషయానికొస్తే కుటుంబ సభ్యుల పేరిట రూ.169.97 కోట్ల చరాస్తులున్నాయి. కుటుంబ సభ్యులందరికీ కలిపి ఉన్న మోటారు వాహనాలు/ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్‌లు/షిప్‌ల విలువ రూ.18.37 కోట్లు కాగా అందులో వారి కుమారుడు పేరిటే రూ.18.14 కోట్ల విలువైనవి ఉండటం గమనార్హం.

అంతేకాకుంజా రామకృష్ణ పేరిట 1,420 గ్రాముల బంగారు ఆభరణాలు, 25 క్యారెట్ల వజ్రాలు, 5,120 గ్రాముల వెండి కలిపి రూ.2,20,76,000 విలువైన ఆభరణాలు ఉన్నాయి. అదే విధంగా స్థిరాస్తులును గమనిస్తే కుటుంబం మొత్తం స్థిరాస్తులు రూ.502.64 కోట్లుగా ఉంది. రామకృష్ణ పేరిట వ్యవసాయ, వ్యవసాయేతర భూములు, వాణిజ్య భవనాలు, నివాస భవనాలు కలిపి రూ.454.95 కోట్ల విలువైనవి ఉన్నాయి.

ఇక అప్పుల గమనించినట్లయితే మొత్తం అప్పులు రూ.200.65 కోట్లుగా ఉండగా, రామకృష్ణ పేరిట బ్యాంకులు, ఇతర ఆర్థిక సంస్థల నుంచి తీసుకున్న అప్పులు రూ.132.43 కోట్లుగా ఉండటం గమనార్హం. కేసులకు సంబంధించి హైదరాబాద్‌లో ఒక వాహన ప్రమాదానికి సంబంధించి కేసు పెండింగ్‌లో ఉన్నట్లు రామకృష్ణ తన అఫిడవిట్​లో చూపించారు.

విజయ్‌ కుటుంబ ఆస్తి రూ.38 కోట్లు: చింతకాయల విజయ్, ఆయన భార్య డాక్టర్‌ సువర్ణ కుమారి, వారి ఇద్దరు పిల్లలకు కలిపి ఆస్తులు, అప్పుల వివరాలను అఫిడవిట్‌లో చూపించారు. దీని ప్రకారం చరాస్తులను గమనిస్తే విజయ్, ఆయన భార్య, పిల్లలకు కలిపి మొత్తం రూ.7.06 కోట్లుగా ఉన్నాయి. అదే విధంగా అందరికీ కలిపి బంగారం 1,940గ్రాములు, వెండి 38.5 కిలోలు ఉండగా, కుమార్తె పేరుతో సుకన్య సమృద్ధి యోజన కింద రూ.5.14లక్షలు ఉన్నాయి.

ఇక స్థిరాస్తుల విషయానికొస్తే విజయ్‌ కుటుంబ స్థిరాస్తి మొత్తం రూ. 31.58 కోట్లుగా ఉంది. ఇందులో విజయ్‌ పేరుతో రూ.7.44 కోట్లు ఉండగా, ఆయన భార్య పేరిట రూ.24.14 కోట్లుగా ఉన్నాయి. ఇక అప్పులను పరిశీలిస్తే కుటుంబ మొత్తం అప్పులు రూ.16.91 కోట్లుగా ఉంది. ఇందులో విజయ్‌ భార్య పేరిట రూ.13.94 కోట్లు ఉన్నాయి. కేసులను గమనించినట్లయితే వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో పెట్టిన ఆరు క్రిమినల్‌ కేసులు ప్రస్తుతం పెండింగ్‌లో ఉండటం గమనార్హం.

ముగిసిన రాజ్యసభ నామినేషన్ల గడువు - ఏకగ్రీవం కానున్న నలుగురు అభ్యర్థులు

రాజ్యసభ అభ్యర్థిగా లింగమనేని రమేశ్​ నామినేషన్‌

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