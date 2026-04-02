అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లుకు రాజ్యసభ ఆమోదం - రాష్ట్రపతి ఆమోదముద్రే తరువాయి
మూజువాణి ఓటుతో అమరావతి చట్టబద్దత బిల్లుకు రాజ్యసభ ఆమోదం - ఇప్పటికే అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లుకు లోక్సభ ఆమోదం - రాష్ట్రపతి ఆమోదంతో చట్టంగా మారనున్న అమరావతి బిల్లు
Published : April 2, 2026 at 5:28 PM IST|
Updated : April 2, 2026 at 5:37 PM IST
Rajya Sabha Approves Amaravati bill : ఏపీ రాజధాని అమరావతికి రాజ్యసభ జై కొట్టింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన సవరణ బిల్లుకు ఆమోదముద్ర వేసింది. అమరావతికి చట్టబద్ధత బిల్లుపై పెద్దలసభలో జరిగిన సుదీర్ఘ చర్చలో వైసీపీ మినహా అన్ని పార్టీల ఎంపీలూ మనస్పూర్తిగా మద్దతు పలికాయి. మూజువాణి ఓటుతో రాజ్యసభ బిల్లును ఆమోదించింది. ఇక రాష్ట్రపతి ఆమోదం పొందగానే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిగా అమరావతికి రాజముద్ర పడటం లాంఛనమే కానుంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ కలల రాజధాని అమరావతికి చట్టబద్ధత దిశగా కీలక ఘట్టం పూర్తయింది. లోక్సభలో ఆమోదం పొందిన బిల్లుకు రాజ్యసభ కూడా ఆమోదముద్ర వేసింది. రాజ్యసభలో ఇవాళ బిల్లుపై జరిగిన చర్చలో అమరావతికి తిరుగులేని మద్దతు దక్కింది. బుధవారం లోక్సభలో ఆమోదం పొందిన ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన సవరణ బిల్లును కేంద్రమంత్రి నిత్యానందరాయ్ రాజ్యసభలో ప్రవేశపెట్టారు. సభ్యుల సమ్మతితో రాజ్యసభ ఛైర్మన్ సీపీ రాధాక్రిష్ణన్ బిల్లుపై చర్చకు ఆమోదం తెలిపారు.
అమరావతి అంతర్జాతీయ నగరంగా : అమరావతికి చట్టబద్ధతకు కాంగ్రెస్, బీజేపీ, టీడీపీ, ఆప్, తృణమూల్, బీజేడీ, జేడీయూ, ఆర్జేడీ, బీఆర్ఎశ్, ఉద్ధవ్ శివసేన పార్టీల ఎంపీలు సంపూర్ణ మద్దతు ప్రకటించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్కు కొత్త రాజధానిగా అమరావతి ఏర్పాటైన నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. చంద్రబాబు నేతృత్వంలో అమరావతి అంతర్జాతీయ నగరంగా ఎదుగుతుందని ఆకాంక్షించారు. అమరావతిపై దేశం మొత్తం ఏకతాటిపై నిలవగా రాష్ట్రానికే చెందిన వైసీపీ మాత్రం వ్యతిరేకంగా నిలిచింది. లోక్సభలోనూ బిల్లుకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడిన ఆ పార్టీ సభ్యులు అదే వైఖరిని పెద్దలసభలోనూ అవలంబిస్తూ రాజ్యసభ నుంచీ వాకౌట్ చేశారు.
బిల్లుపై అన్ని పార్టీల సభ్యల ప్రసంగాలపై జవాబిచ్చిన కేంద్రమంత్రి నిత్యానందరాయ్ ఆంధ్రప్రదేశ్కు అమరావతి రూపంలో కొత్త రాజధాని వచ్చిందని అభినందనలు తెలిపారు. చంద్రబాబు నేతృత్వంలో అమరావతి అంతర్జాతీయ నగరంగా ఎదుగుతుందని ఆకాంక్షించారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు, తెలుగువారికి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
రైతులను, మహిళలను హింసించారు : బిల్లుపై చర్చను కాంగ్రెస్ సభ్యురాలు రేణుకా చౌదరి ప్రారంభించారు. బిల్లు ప్రవేశపెట్టడం రైతుల విజయంగా అభివర్ణించారు. రాజధాని ఉద్యమ సమయంలో రైతులను, మహిళలను తీవ్రంగా హింసించారని రేణుకా చౌదరి గుర్తుచేశారు. రాజధానిపై అస్పష్టత వల్ల పెట్టుబడులు వెనక్కి వెళ్లాయన్నారు. విభజన చట్టంలో ఆంధ్రప్రదేశ్తో పాటు తెలంగాణకు ఇచ్చిన హామీలను ఇప్పటి వరకూ కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేయలేదని ఆమె విమర్శించారు.
తాము ఆంధ్రకు నీరు ఇవ్వడాన్ని వ్యతిరేకించడం లేదన్న రేణుకా చౌదరి షెడ్యూల్ 8లోని జాతీయ ప్రాముఖ్యత కలిగిన సంస్థల ఏర్పాటు తెలంగాణకు పూర్తి చేయలేదన్నారు. తెలంగాణలోని రామగుండం పవర్ ప్లాంట్ తెలంగాణ ప్రభుత్వం, ఎన్టీపీసీ మధ్య స్పష్టమైన విద్యుత్ కొనుగోలు ఒప్పందం లేకపోవడం వల్ల నిలిచిపోయిందన్నారు. తెలంగాణకు వాగ్దానం చేసిన రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీ కూడా ఇప్పటివరకు కార్యరూపం దాల్చలేదని వివరించారు.
మావిగన్తో జగన్ కొత్త పల్లవి : విభజన సమస్యల పాపం కాంగ్రెస్ పార్టీదేనని బీజేపీ సభ్యుడు కొండా లక్ష్మణ్ ఆరోపించారు. దేశ ప్రయోజనాల కోసం పార్టీ పెట్టిన ఎన్టీఆర్ కాంగ్రేసేతర పార్టీలను ఏకతాటిపైకి తెచ్చారని గుర్తుచేశారు. దూరదృష్టి గల నాయకుడిగా ఆనాడు హైదరాబాద్ను అభివృద్ధి చేసిన చంద్రబాబు ఇప్పుడు అమరావతి రాజధాని సంకల్పం తీసుకున్నారని లక్ష్మణ్ ప్రశంసించారు. అమరావతికి ప్రధాని మోదీ సహకారం అందిస్తున్నారని వెల్లడించారు. మావిగన్ అని జగన్ కొత్త నాటకానికి తెరదీశారని లక్ష్మణ్ విమర్శించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్తో పాటు తెలంగాణకు కూడా ప్రధాని మోదీ నిధులు ఇస్తున్నారని వివరించారు.
రాజ్యసభలో బిల్లు ఆమోదం పొందిన అనంతరం రాజ్యసభ ఛైర్మన్ సీపీ రాధాకృష్ణన్ ఏపీ ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అమరావతికి తిరుమల వేంకటేశ్వరస్వామి ఆశీస్సులు ఉంటాయని పేర్కొన్నారు. ఇక రాష్ట్రపతి ఆమోదం లభించిన అనంతరం అమరావతి బిల్లు చట్టంగా మారనుంది. మొత్తం 11 పార్టీలకు చెందిన 17 మంది ఎంపీలు ఈ బిల్లుపై చర్చలో పాల్గొనగా 10 పార్టీలకు చెందిన సభ్యులు మద్దతిచ్చారు.
