దేశంలోనే అత్యుత్తమ విమానాశ్రయంగా శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ - డీపీఆర్ను సిద్ధం చేస్తున్న జీఎంఆర్
రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ అభివృద్ధికి సన్నాహాలు - వార్షిక ప్రయాణికుల సామర్థ్యాన్ని 5 కోట్లకు పెంచేలా జీహెచ్ఐఏఎల్ లక్ష్యం - 2031నాటికి పూర్తి చేసేలా కార్యాచరణ - పనులకు రూ.10 కోట్లు కేటాయింపు
Published : July 17, 2026 at 11:03 AM IST
RGIA Hyderabad Development Works : హైదరాబాద్లోని రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ (ఆర్జీఐఏ) దేశంలోనే అత్యుత్తమ విమానయాన కేంద్రంగా సిద్ధం కానుంది. ఈ మేరకు జీఎంఆర్ హైదరాబాద్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ లిమిటెడ్ (జీహెచ్ఐఏఎల్) సంస్థ అభివృద్ధి ప్రణాళికలు రచిస్తోంది. విమానాశ్రయానికి సంబంధించి ఐదు సంవత్సరాల్లో (సెప్టెంబర్ 2031 నాటికి) వార్షిక ప్రయాణికుల సామర్థ్యాన్ని 5 కోట్లకు పెంచాలని సంస్థ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇందులో భాగంగా ఎయిర్పోర్ట్స్ ఎకనామిక్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ (ఏఈఆర్ఏ) నుంచి తుది ఆమోదాలు పొందిన తరువాత, విమానాశ్రయ విస్తరణ పనుల కోసం రూ. 10 వేల కోట్లకు పైగా మూలధన ఖర్చు చేయనుంది.
రెట్టింపు పార్కింగ్ స్టాండ్లను నిర్మించి : 3.4 కోట్లుగా ఉన్న టెర్మినల్ వార్షిక ప్రయాణికుల సామర్థ్యాన్ని 3.7 నుంచి 4 కోట్ల వరకు పెంచాలని సంస్థ భావిస్తోంది. దీంతో పాటు మరో రన్వే, రెండో టెర్మినల్, రెండు రన్వేలను కలిపే క్రాస్ టాక్సీవేలను నిర్మించడానికి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశామని, కంపెనీలోని ఓ ఉన్నతాధికారి తెలిపారు. దేశీయ విమానయాన సంస్థలు కొత్త విమానాల కోసం భారీ ఆర్డర్లు ఇస్తున్నందున, సంస్థ ప్రస్తుతమున్న 100 పార్కింగ్ స్టాండ్లను రెట్టింపు చేయనుంది. ఇప్పటికే 10 పార్కింగ్ స్టాండ్ల పనులు జరుగుతుండగా, నార్త్ టెర్మినల్ విస్తరణలో మరో 10 స్టాండ్లను త్వరలో అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు.
6 లక్షల మందికి పైగా ఉపాధి : ఈ విమానాశ్రయం తెలంగాణ రాష్ట్ర స్థూల విలువ జోడింపునకు 5 శాతం వరకు దోహదపడుతోందని జాతీయ అనువర్తిత ఆర్థిక పరిశోధనా మండలి (నేషనల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అప్లైడ్ ఎకనామిక్ రీసెర్చ్) ఇటీవల విడుదల చేసిన ఒక నివేదిక వెల్లడించింది. ఈ విమానాశ్రయ కార్యకలాపాల ద్వారా 4 లక్షల మందికి పైగా ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా ఉపాధి పొందుతున్నారు. విస్తరణ పూర్తయితే, 2038 నాటికి ఈ సంఖ్య 6 లక్షలు దాటుతుందని అంచనా. దీనివల్ల రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థకు రూ.2 లక్షల కోట్ల అదనపు ఆర్థిక విలువ చేకూరుతుందని నివేదిక పేర్కొంది.
అత్యధికంగా కనెక్టింగ్ ప్రయాణికులే : శంషాబాద్ విమానాశ్రయానికి మొత్తం ప్రయాణికులలో 27 నుంచి 30 శాతం వరకు కనెక్టింగ్ ప్రయాణికులే వస్తుంటారు. వారు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి లండన్, దుబాయ్ వంటి అంతర్జాతీయ గమ్యస్థానాలకు వెళతారు. ప్రయాణికులకు మరింత మెరుగైన సదుపాయాలు కల్పించేందుకు అభివృద్ధి చేస్తున్న డొమెస్టిక్ టు ఇంటర్నేషనల్ (డీ2ఐ), డొమెస్టిక్ టు డొమెస్టిక్ (డీ2డీ) ప్రత్యేక మార్గాలు కొన్ని నెలల్లోనే అందుబాటులోకి వస్తాయి. దీని ద్వారా కనెక్టింగ్ ప్రయాణికులు బయటకు రాకుండానే కేవలం 5 నిమిషాల్లో నేరుగా ఇంటర్నేషనల్ టెర్మినల్కు చేరుకోవచ్చు.
పెరుగుతున్న ప్రైవేట్ జెట్ల వినియోగం : దిల్లీ-ఎన్సీఆర్ తర్వాత, దేశంలో అత్యధిక సంఖ్యలో సంపన్నులు (హెచ్ఎన్ఐలు) ఉన్న నగరంగా హైదరాబాద్ నిలుస్తోంది. దీంతో ఆర్జీఐఏలో ప్రైవేట్ జెట్ల రాకపోకలు కూడా పెరిగాయి. ఇందుకోసం రెండు సంవత్సరాల కిందట అత్యాధునిక సౌకర్యాలతో ఒక జనరల్ ఏవియేషన్ టెర్మినల్ను నిర్మించారు. దీని ద్వారా నిత్యం సగటున 10 నుంచి 20 జెట్ విమానాలు నడుస్తున్నాయి. ఈ విమానాశ్రయం నుంచి ఎగుమతి అయ్యే వస్తువుల్లో దాదాపు 60 శాతం ఫార్మా ఉత్పత్తులే ఉంటున్నాయి. ఈ తరహా ఉత్పత్తులను దృష్టిలో ఉంచుకొని శీతలీకరించిన రవాణా సదుపాయాన్ని 50 వేల టన్నుల నుంచి లక్ష టన్నులకు పెంచే ప్రయత్నంలో జీహెచ్ఐఏఎల్ నిమగ్నమై ఉంది. డొమెస్టిక్ కార్గో కోసం కూడా మరో లక్ష టన్నుల సామర్థ్యం కలిగిన కొత్త టెర్మినల్ను ఏర్పాటు చేయాలని సంస్థ ప్రయత్నిస్తోంది.
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