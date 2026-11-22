వింటేజ్ బైక్ల క్రేజ్ - ఆ ఇద్దరు విద్యార్థులు ఏం చేశారో తెలిస్తే షాక్ అవుతారు!
Vintage Bike Theft Case Hyderabad : అప్పులు తీర్చడానికి, విలాసవంతమైన ఖర్చుల కోసం వింటేజ్ బైక్లను దొంగిలిస్తున్న నిందితులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. వారి నుంచి పది బైక్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
Published : November 22, 2026 at 8:45 PM IST
గడ్గడ్ మంటూ చెవులు చిల్లులు పడేలా ఆనాడు బుల్లెట్ రోడ్డు మీద ఠీవీగా వెళ్తుంటే ప్రతి ఒక్కరూ కళ్లు ఆర్పకుండా చూసేవారు. రాజదూత్ బండికి ఉన్న రాజసం మరే బైక్ ఇవ్వలేదు. ఇక యమహా ఆర్ఎక్స్పై కాలేజీ గ్రౌండ్లో చక్కర్లు కొడితే అమ్మాయిలు చూపు తిప్పుకునేవారు కాదు. ఇక హెచ్డీ, జావా బండ్లకు ప్రత్యేకమైన వాహన ప్రియులు ఉండేవారు. మళ్లీ ఇన్నాళ్లకు కుర్రకారు కన్ను వాటిపై పడింది. ఆ పాత మధురాన్ని ఆస్వాదించేందుకు ఎంత డబ్బు వెచ్చించడానికైనా వెనకడటం లేదు.
తుక్కుగా మారిన బండ్లు సైతం కొని తమ అవసరాలకు అనుగుణంగా మార్పులు, చేర్పులు చేసుకొని వాడుతున్నారు. మార్కెట్లోనూ వీటికి పెద్దఎత్తున డిమాండ్ ఉంది. కొత్త బైక్ ధరల కన్నా ఎక్కువ రేట్ పెట్టి కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఈ క్రేజ్ను తమకు అనుగుణంగా మార్చుకున్నారు ఇద్దరు కుర్రాళ్లు. మరి ఇంతకీ వాళ్లు ఏం చేశారు? వింటేజ్ బైక్లు ఎలా చేజిక్కించుకున్నారు? వాటిని ఎలా విక్రయిస్తున్నారు?
పాతకాలం వాహనాలనే టార్గెట్ చేసి చోరీ
హైదరాబాద్ నగరంలో ఇటీవల కాలంలో పార్కింగ్ చేసిన బైక్లు పెద్దఎత్తున మాయమవుతున్నాయి. తాళాలు వేసి ఉన్నా దొంగలు చాకచక్యంగా వాటిని ఎత్తుకెళ్లిపోతున్నారు. పాతకాలం వాహనాలు, ఎన్నో ఏళ్లుగా మూలనపడేసి, ఇటీవలే రోడ్లమీదకు తీసుకొచ్చిన వాహనాలనే టార్గెట్ చేస్తున్నారు. ఏరికోరి మరీ వీళ్ల పాతబండ్లనే ఎందుకు ఎత్తుకెళ్తున్నారు. ప్రత్యేకంగా వెతికి మరీ వింటేజ్ వాహనాలే ఎందుకు దొంగలిస్తున్నారో తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు. ఎందుకంటే ఓల్డ్ ఈజ్ గోల్డ్ కనుక. అవును మీరు విన్నది నిజమే. ఆ పాతబండ్లు నిజంగానే బంగారం ధరలా వాటి ధర కూడా పెరిగిపోయింది.
హైదరాబాద్లో వాహనాలు తనిఖీ చేస్తున్న పోలీసులకు ఓ ఇద్దరు యువకులు తారసపడ్డారు. పాతకాలం యమహా ఆర్ఎక్స్-135 బైక్పై దూసుకొస్తున్న వాళ్లను ఆపిన పోలీసులు బండి కాగితాలు అడిగారు. దీంతో వాళ్లు తడబడ్డారు. వెంటనే పక్కకు తీసుకెళ్లి ఈ బైక్ ఎక్కడిదని ఆరా తీశారు. వాళ్ల భయం, కంగారు చూసి ఖచ్చితంగా ఇది చోరీ చేసిన బైక్ అని పోలీసులకు అర్థమైంది. మరింత గట్టిగా విచారిస్తే వాళ్లు అసలు విషయం చెప్పేసరికి పోలీసులు సైతం ఆశ్చర్యపోయారు.
వింటేజ్ బైక్లను చోరీచేస్తున్న డిగ్రీ విద్యార్థులు
కాలాపత్తర్ ప్రాంతంలోని మోచీ కాలనీకి చెందిన ప్రశాంత్రావు, రాజర్ల అఖిల్ ఇద్దరూ డిగ్రీ ఫస్టియర్ చదువుతున్నారు. బుద్ధిగా చదువుకోవాల్సిన వయసులో జల్సాలకు అలవాటుపడ్డారు. ఇరువురు పెద్దఎత్తున అప్పులు చేశారు. వాటిని తీర్చడం కోసం చోరీల బాట పట్టారు. పాత వింటేజ్ వాహనాలకు మంచి గిరాకీ ఉండటంతో పాటు వీటికి పేపర్లు కూడా పెద్దగా అడగరని తెలుసుకున్నారు. వింటేజ్ వాహనాలనే ఇద్దరు యువకులు టార్గెట్ చేసి, చోరీలు చేస్తున్నారు. యమహా ఆర్ఎక్స్-100కు యూత్లో బాగా క్రేజ్ ఉందని, వాటిని వెంటనే అమ్ముకోవచ్చని చోరీలు చేస్తున్నారు. వాటిని విక్రయించి సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. వీటితో పాటు కొత్త బైక్లు, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు సైతం వీరు చోరీ చేశారు.
నిందితులు ఇద్దరూ కాలేజీ నుంచి ఇంటికి వెళ్లేటపుడు లేదా ఖాళీ సమయంలో వింటేజ్ వాహనాలను దొంగలిస్తున్నారు. వీరు జల్సాలకు అలవాటు పడి అప్పులు చేశారు. వాటిని తీర్చడానికి మార్కెట్లో అధిక ధర ఉన్న వింటేజ్ బైక్లను దొంగలిస్తున్నారు. వీరి నుంచి పది వాహనాలను స్వాధీనం చేసుకున్నాం. అందులో 6 యమహా ఆర్ఎక్స్-100, ఒక పల్సర్ ఎన్ఎస్-200 మోటర్ సైకిల్, ఒక ఎలక్ట్రిక్ వాహనం ఉన్నాయి - శ్రీనివాస్ , రాజేంద్రనగర్ డీసీపీ
నిందితుల నుంచి పది బైక్లు పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వీరిద్దరి పైనా గతంలో ఎలాంటి నేరచరిత్ర లేదని కేవలం జల్సాలకు డబ్బుల కోసమే చోరీల బాటపట్టినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. నిందితులను రిమాండ్కు తరలించిన పోలీసులు ఈ ముఠా వెనుక ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నారా అన్న కోణంలో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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