నాటి సీఎంవో నియంత్రణలోనే బెవరేజెస్ దందా: రజత్ భార్గవ
వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో మద్యం కుంభకోణాన్ని నడిపించిందంతా జగన్ కోటరీయేనని అప్పటి ఎక్సైజ్ శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి రజత్ భార్గవ తెలిపారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 30, 2026 at 7:42 AM IST
Rajat Bhargava ACB Testimony: వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో మద్యం కుంభకోణాన్ని నడిపించిందంతా జగన్ కోటరీయేనని అప్పటి ఎక్సైజ్ శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి రజత్ భార్గవ స్పష్టం చేశారు. లంచాల కోసం మద్యం మూలధరలు భారీగా పెంచి జీవోలు జారీ చేయాలంటూ జగన్ పట్టుబట్టారని విజయవాడలోని ఏసీబీ కోర్టులో వాంగ్మూలం ఇచ్చారు. నాటి సీఎంఓ అధికారులైన ధనుంజయరెడ్డి, కృష్ణమోహన్ రెడ్డి, ప్రవీణ్ ప్రకాశ్ పర్యవేక్షణలోనే దందా సాగిందని తేల్చి చెప్పారు. 2020 మే నుంచి 2024 జూన్ వరకూ ఏపీ ఎక్సైజ్ శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శిగా పనిచేసిన రజత్ భార్గవ వైఎస్సార్సీపీ హయాం నాటి మద్యం కుంభకోణం కేసులో విజయవాడలోని ఏసీబీ కోర్టులో కీలక వాంగ్మూలం ఇచ్చారు.
సీఎంవో నియంత్రణలోనే: వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో బెవరేజెస్ కార్పొరేషన్ కార్యకలాపాలన్నీ సీఎంవో నియంత్రణలోనే సాగేవని చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రభుత్వ ఖజానాకు ఎక్కువ రాబడి రావాలంటే రిటైల్ ఎక్సైజ్ సుంకం పెంచాలని సూచిస్తే దానికి విరుద్ధంగా మూలధర పెంచారని చెప్పారు. ఇవి జగన్ ఆదేశాలని, వాటిలో జోక్యం చేసుకోవొద్దని నాటి సీఎంవో అధికారులు ధనుంజయరెడ్డి, ప్రవీణ్ ప్రకాశ్, ఓఎస్డీ కృష్ణమోహన్రెడ్డి, అప్పట్లో తనను హెచ్చరించారని రజత్ భార్గవ వాంగ్మూలమిచ్చినట్లు సమాచారం. అప్పటి సీఎం జగన్ ఒత్తిడి వల్ల, తనకు వేరే గత్యంతరం లేక మద్యం బేసిక్ ప్రైస్లు పెంచతూ జీవోలు ఇవ్వాల్సి వచ్చిందని కోర్టులో వాపోయినట్లు తెలుస్తోంది. ఒంటరిగా పోరాడలేకే అక్రమాలపై మౌనంగా ఉండాల్సి వచ్చిందని వివరించినట్లు సమాచారం. నాటి సీఎంవో కార్యదర్శి ప్రవీణ్ ప్రకాశ్ ఒత్తిడితో అదనపు రిటైల్ ఎక్సైజ్ సుంకాన్ని పెంచుతూ ఒకసారి, తగ్గిస్తూ మరోసారి ఉత్తర్వులు జారీ చేశానని రజత్ భార్గవ కోర్టుకు తెలిపనట్లు సమాచారం.
లంచాలు ఇచ్చిన బ్రాండ్లకే ఆర్డర్లు: మద్యం సరఫరా ఆర్డర్లు జారీ చేసే అధికారం 2019కు ముందు ఎక్సైజ్ కమిషనర్కు ఉండేదన్న రజత్ భార్గవ లంచాలు ఇచ్చిన బ్రాండ్లకే అత్యధిక ఆర్డర్లు ఇచ్చేందుకు వీలుగా ఆ అధికారాన్ని ప్రత్యేకాధికారి సత్యప్రసాద్కు కట్టబెట్టారని తెలిపారు. 2024 వరకూ ఇష్టానుసారంగా కావాల్సిన వారికి భారీగా ఆర్డర్లు ఇచ్చేసి 2019 నుంచి అప్పటివరకూ ఉన్న మద్యం సరఫరా ఆర్డర్ల డేటాను 2024 ఏప్రిల్లో తన కార్యాలయానికి పంపించారు. ఆ దస్త్రాలపై పాత తేదీలతో సంతకం చేయాలని నాటి ఎక్సైజ్ కమిషనర్ వివేక్ యాదవ్కు ధనుంజయరెడ్డి, కృష్ణమోహన్రెడ్డి ఫోన్ చేసి కోరినట్లు రజత్ తెలిపారు. వివేక్ యాదవ్ సంతకం చేసేలా చూడాలని, ఆ తర్వాత దాన్ని రాటిఫై చేయాలని ఫోన్ చేయగా దానికి తాను అంగీకరించలేదన్నారు.
ప్రభుత్వ మద్యం దుకాణాలను ఎక్సైజ్ అధికారులు నియంత్రించడం నాటి ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయానికి ఇష్టం లేక ఎక్సైజ్ శాఖను రెండు ముక్కలుగా చేసి స్పెషల్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ బ్యూరో ఏర్పాటు చేశారని రజత్ భార్గవ వాంగ్మూలంలో తెలిపారు. దానివల్ల ఎన్ఫోర్స్మెంట్ బలహీనపడిందని చెప్పారు. ధనుంజయరెడ్డి ఆధ్వర్యంలోని సీఎంవో ఎస్ఈబీ-ఎక్సైజ్ అంశాలపై సమీక్షలు నిర్వహించిందని, వాటికి సంబంధించిన మినిట్స్ జారీ చేయలేదని వివరించినట్లు తెలిసింది.
ప్రభుత్వ పెద్దల అండ: మద్యం సరఫరా ఆర్డర్ల జారీ, బ్రాండ్ల నమోదులో అక్రమాలు తన దృష్టికి రాగానే అప్పటి బెవరేజెస్ కార్పొరేషన్ ఎండీ వాసుదేవరెడ్డి, ప్రత్యేకాధికారి సత్యప్రసాద్కు 2022 మే నుంచి 2023 జనవరి వరకూ పలుమార్లు మెమోలు జారీ చేశనని రజత్ భార్గవ ఏసీబీ కోర్టుకు వాంగ్మూలం ఇచ్చారు. కానీ, ప్రభుత్వ పెద్దల అండ చూసుకుని వారిద్దరూ సమాధానాలివ్వలేదని వివరించారు. వారిద్దరికీ మెమోలు ఇవ్వొద్దంటూ ప్రతీసారి ప్రవీణ్ ప్రకాశ్, ధనుంజయరెడ్డి, కృష్ణమోహన్రెడ్డి తనకు ఫోన్ చేసి ఆదేశించేవారని తెలిపారు. మద్యం సరఫరా ఆర్డర్ల జారీలో పెద్ద ఎత్తున అక్రమాలు జరుగుతున్నాయని నాటి సీఎంఓ కార్యర్దర్శి ధనుంజయరెడ్డికి 50,60 సార్లు చెప్పినా పట్టించుకునేవారు కాదని చెప్పారు. సత్యప్రసాద్ను మద్యం సరఫరా ఆర్డర్ల జారీ అధికారాల నుంచి తాను తప్పిస్తే ఆ వెంటనే ధనుంజయరెడ్డి ఫోన్ చేశారని తెలిపారు.
కోటరీ కనుసన్నల్లో అక్రమాలు: ఆ అధికారాన్ని సత్యప్రసాద్కే ఉంచాలని, ఇది జగన్ మాటగా చెప్పారని రజత్ భార్గవ తెలిపారు. అప్పుడే జగన్ కోటరీ కనుసన్నల్లో అక్రమాలు సాగుతున్నాయని, మద్యం విధానాన్ని అడ్డం పెట్టుకుని దోచుకోవాలనే ముందస్తు కుట్రలో భాగంగానే వాసుదేవరెడ్డి, సత్యప్రసాద్ను బెవరేజెస్ కార్పొరేషన్లో నియమించుకున్నాని తనకు అర్థమైందన్నారు. మద్యం బ్రాండ్ల ఇండెంటింగ్ మార్కెట్ డిమాండ్కు అనుగుణంగా కాకుండా, జగన్ కోటరీ ఆదేశాల మేరకే జరిగింది. లంచాలు ఇచ్చిన డిస్టిలరీలు, సరఫరా కంపెనీలకు చెందిన బ్రాండ్లను మాత్రమే ప్రొత్సహించి, ఇవ్వని సంస్థల బ్రాండ్లను మార్కెట్ నుంచి తరిమేసే కుట్రలో భాగంగా సరఫరా ఆర్డర్ల జారీ విధానాన్ని కోటరీయే మార్పించిందని స్పష్ట్టం చేశారు. ఆటోమేటిక్ విధానాన్ని మాన్యువల్లోకి మార్చి కుంభకోణానికి గేట్లు తెరిచిందని రజత్ భార్గవ వివరించినట్లు తెలుస్తోంది.
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