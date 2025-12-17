Telangana Panchayat Elections Results2025

ఐపీఎల్​లో కరీంనగర్ కుర్రాడు - రూ.30 లక్షలకు సొంతం చేసుకున్న రాజస్థాన్​ రాయల్స్

మంగళవారం నిర్వహించిన ఐపీఎల్ మినీ​ ఆక్షన్​ - వేలంలో రాజస్థాన్​ రాయల్స్ జట్టులో చోటు దక్కించుకున్న కరీంనగర్ యువకుడు

karimnagar Player Soldout In IPL Auction
karimnagar Player Soldout In IPL Auction (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 17, 2025 at 5:00 PM IST

Choose ETV Bharat

Telugu Player Soldout In IPL Auction : చాలా మందికి క్రికెట్ ఆడటమంటే చాలా ఇష్టం. ఆటపై అసక్తితో జాతీయ జట్టుకు ఆడాలనే కలతో ఎందరో అడుగులు వేస్తుంటారు. అయితే అనివార్య కారణాల రీత్యా ఆశయాలను వదులుకుంటారు. మరి కొందరు మాత్రం విజయం సాధించేవరకూ శ్రమిస్తూనే ఉంటారు. చివరిగా తమ ఆటలోని నైపుణ్యంతో ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహిస్తారు. అయితే దేశవ్యాప్తంగా క్రికెట్ అభిమానులు అంతర్జాతీయ మ్యాచ్​లతో సమానంగా ఐపీఎల్​నూ ఆదరిసారు. దీంతో నూతనంగా దీనికి ఎంపికైన వారు తమ ప్రతిభను కనబరిచి అందరి దృష్టినీ ఆకర్షిస్తారు. అయితే ఇలాంటి అవకాశమే మన రాష్ట్రానికి చెందిన ఓ యువకునికి దక్కింది.

గల్లీలో క్రికెట్​ ఎవరైనా అడతారు, అదే ఐపీఎల్​లో ఆడాలంటే నిరంతరం ఎంతో కష్టపడాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఇదే తరహాలో ఓ యువకుడు ఎంతగానో కష్టపడ్డాడు. దానికి ఫలితంగా ఐపీఎల్​లో ఆడే అవకాశం దక్కింది. దీంతో అతని కుటుంబ సభ్యుల ఆనందానికి హద్దులు లేకుండా పోయింది. కరీంనగర్ జిల్లాకు చెందిన యువ క్రీడాకారుడు 21 ఏళ్ల పేరాల అమన్​​రావును మంగళవారం నిర్వహించిన ఐపీఎల్​ వేలంలో రూ.30 లక్షలకు రాజస్థాన్​ రాయల్స్ జట్టులోకి తీసుకున్నారు.

అండర్-23 విభాగంలో రంజీ క్రికెట్ : పేరాల అమర్​రావు ప్రస్తుతం హైదరాబాద్​ జట్టు తరఫున అండర్-23 విభాగంలో రంజీ క్రికెట్ టోర్నీలో మ్యాచ్​లు ఆడుతున్నాడు. ఇటీవల జరిగిన ముస్తాక్​ అలీ క్రికెట్​ టోర్నమెంట్​లో 160 స్ట్రైక్​ రేట్​తో రెండు అర్ధ సెంచరీలు చేశాడు. అమరన్​రావు తండ్రి పేరాల మధుసూదన్​రావు కరీంనగర్ హిందూ క్రికెట్​ జట్టులో సభ్యుడిగా కొన్నేళ్ల కిందట జిల్లా స్థాయి క్రికెట్​ ఆడాడు.

అమన్​రావు తాత పేరాల గోపాల్​రావు జిల్లా పరిషత్​ గత పాలకవర్గంలో వైస్​ ఛైర్మన్​గా సేవలిందించారు. వీరి స్వగ్రామం జిల్లాలోని హైదాపూర్​ మండలం వెన్నంపల్లి. కొన్నేళ్ల కిందటి నుంచి అమన్​రావు కుటుంబం హైదరాబాద్​లో నివాసముంటోంది. యువ క్రీడాకారుడు ఐపీఎల్​కు ఎంపికవడం పట్ల కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్​, మాజీ మేయర్ సునీల్​రావులు ఒక ప్రకటనలో హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి ఐపీఎల్​కు ఆడుతున్న ప్రముఖ ప్లేయర్లు :

మహ్మద్ సిరాజ్ : ఇతడు తన కెరియర్ ప్రారంభంలో 2015-16లో హైదరాబాద్​ తరఫున రంజీ ట్రోఫీలో ఫస్ట్ క్లాస్ డెబ్యూ ఇచ్చాడు. తరువాత సంవత్సరం రంజీ ట్రోఫీలో 9 మ్యాచ్​లలో 41 వికెట్లు తీసి సంచలనం సృష్టించాడు. కాగా 2017లోనే ఐపీఎల్లో అవకాశం దక్కింది. అతడిని ఎస్​ఆర్​హెచ్​ కొనుగోలు చేసింది. కాగా 2026 సంవత్సరం గుజరాత్​ టైటాన్స్ తరఫున బరిలోకి దిగనున్నాడు. సిరాజ్​ తన కెరియర్​లో 45 అంతర్జాతీయ టెస్ట్ మ్యాచ్​లు, 47 అంతర్జాతీయ ఓడీఐలు, 16 అంతర్జాతీయ టీ20 మ్యాచ్​లు ఆడాడు.

నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి : నితీశ్​ ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని విశాఖపట్నానికి చెందిన ఆటగాడు. కెరియర్ ఆరంభంలో 2017-18 విజయ్ మర్చంట్ ట్రోఫీలో ఆడాడు. ఆపై 2020లో ఆంధ్ర తరఫున రంజీ ట్రోఫీలో ఫస్ట క్లాస్​ డెబ్యూ ఇచ్చాడు. తొలిసారిగా 2023 ఐపీఎల్​ వేలంలో ఇతడిని సన్​రైజర్స్ హైదరాబాద్ రూ.20 లక్షలకు కొనుగోలు చేసింది. నేటికీ ఎస్​ఆర్​హెచ్​ టీమ్​కు కీలక సభ్యునిగా కొనసాగుతున్నాడు.

తిలక్ వర్మ : కెరియర్ ప్రారంభంలో 2018-19లో తన 16 ఏళ్ల వయసులో హైదరాబాద్​ తరఫున రంజీ ట్రోఫీలో ఆడాడు. తరువాత 2020 అండర్-19 వరల్డ్ కప్​లో భారత జట్టులో సభ్యునిగా ఆడాడు. విజయ్​ హజారే, సయ్యద్ ముష్తాక్ అలీ ట్రోఫీలలో అద్భుత ప్రతిభ కనబరిచి టీమ్​ ఇండియాలో కొనసాగున్నాడీ ఆటగాడు. ప్రస్తుతం ఐపీఎల్​లో ముంబయి ఇండియన్స్ టీమ్​లో కీలక సభ్యుడిగా ఆడుతున్నాడు.

