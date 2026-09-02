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పూజలతో అనారోగ్యం నయం చేస్తామని రూ.62లక్షలు స్వాహా! - నిందితులు అరెస్టు

అనారోగ్యం నయం చేస్తామని చెప్పి మహిళ నుంచి డబ్బులు కాజేసిన కేటుగాళ్లు - ఎన్ని పూజలు చేసినా కుదుటపడని ఆరోగ్యం - డబ్బులు తిరిగి అడిగితే చేతబడి చేస్తామంటూ బెదిరింపులు - నిందితులు అరెస్టు

Rajanna Sircilla Black Magic Scam
మీడియా సమావేశంలో వివరాలు వెల్లడిస్తున్న పోలీసులు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 2, 2026 at 10:02 PM IST

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Rajanna Sircilla Black Magic Scam : అనారోగ్యానికి గురైతే ఆసుపత్రుల్లో వైద్యం చేయించుకుంటాం. నయం కాకపోతే ఇంకో ప్రయత్నం చేస్తాం. అయినా సమస్య పరిష్కారం కాకపోతే మరిన్ని మార్గాలు అన్వేషిస్తాం. ఆ మహిళ కూడా అదే పనిచేసింది. ఓ ఇద్దర్ని నమ్మింది. ఏళ్లుగా ఇబ్బంది పబెడుతున్న తన అనారోగ్యాన్ని నయం చేస్తారని భావించింది. వారు కూడా ఆమెకు అదే స్థాయిలో భరోసా ఇచ్చారు. మేముండగా నీకెందుకు చింత అని చెప్పుకొచ్చారు. వారు చెప్పిందల్లా ఆమె చేసింది. ఆరోగ్యం కోసం నానాపాట్లు పడింది. చివరకు మోసపోయానని గ్రహించి పోలీసులను ఆశ్రయించింది. అసలు వారెవరు? అనారోగ్యాన్ని నయం చేయడానికి వారు ఎంచుకున్న మార్గం ఏంటి? చివరకు పోలీసులు ఏం తేల్చారు?

క్షుద్రపూజలతో అనారోగ్యాన్ని నయం చేస్తామని : గతనెల సిరిసిల్ల పోలీస్‌స్టేషన్‌కు ఓ మహిళ ఆందోళనగా వచ్చింది. ఇద్దరు వ్యక్తులు తనకు ఇవ్వాల్సిన సుమారు 62 లక్షల రూపాయలను ఇవ్వడం లేదంటూ ఫిర్యాదు చేసింది. అంత పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు ఇచ్చారంటే అప్పుగానో ఆస్తికోసమో అని అంతా అనుకున్నారు. కానీ తనకున్న అనారోగ్యాన్ని నయం చేసేందుకు వారికి డబ్బులు ఇచ్చానని ఆ మహిళ చెప్పింది. రోగాన్ని నయం చేస్తారంటే డబ్బులు తీసుకున్న వ్యక్తులు డాక్టర్లో కార్పోరేట్ ఆసుపత్రి వాళ్లో అనుకుంటే పొరపాటే. డబ్బులు తీసుకున్న వాళ్లు అసలు వైద్యులే కాదు పూజలు చేసి ఆమె ఆరోగ్యాన్ని నయం చేస్తామని నమ్మించిన కేటుగాళ్లు.

హైదరాబాద్ ఉప్పల్‌కు చెందిన లత పూజా సామాగ్రి కోసం తూంకుంటలోని భద్రకాళీ పూజా స్టోర్‌కు తరచూ వెళ్లేది. దుకాణ నిర్వాహకుడు శ్యాం కుమార్‌తో ఉన్న పరిచయంతో చాలాకాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నానని ఎన్ని ఆసుపత్రులు తిరిగినా నయం కావడం లేదని తన బాధల్ని పంచుకుంది. వైద్యం దాకా ఎందుకు క్షుద్ర పూజలతో అనారోగ్యాన్ని ఇట్టే నయం చేయొచ్చని శ్యాంకుమార్ చెప్పాడు. మంత్రాలతో దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు నయం చేసే వ్యక్తి తనకు పరిచయం ఉన్నాడని చెప్పాడు. వేములవాడ అగ్రహారానికి చెందిన లక్ష్మీరాజాన్ని సిరిసిల్ల పాత బస్టాండ్ వద్ద ఆమెకు పరిచయం చేశాడు. అనారోగ్యానిదేముంది నయం చేసేద్దామని లక్ష్మీరాజం లతకు చెప్పాడు.

మహిళ నుంచి రూ.62 లక్షలు కాజేసి : తొలుత పూజాసామాగ్రి కోసం శ్యామ్‌కుమార్, లక్ష్మీరాజం 10లక్షల రూపాయలు అడిగారు. వెంటనే లత 10లక్షలు ముట్టజెప్పింది. పూజల పేరుతో ఆమెను వివిధ స్థలాలకు తిప్పారు. యాదగిరి గుట్ట వద్ద 21 లక్షలు, కాశీలో 13 లక్షల రూపాయలు తీసుకున్నారు. మళ్లీ డబ్బుకావాలంటే శ్యామ్‌కుమార్ ఇచ్చిన బ్యాంకు అకౌంట్లకు విడతల వారీగా మొత్తం 62 లక్షలు ఆ మహిళ పంపించింది.

తెల్లకాగితాలపైన మహిళ సంతకాలు సైతం తీసుకున్నారు. ఎన్ని పూజలు చేసినా రోగం నయం కాలేదు. తగ్గే సూచనలూ కనిపించలేదు. దీంతో డబ్బులిచ్చేయండని లత వారిని నిలదీసింది. దీంతో అటువైపు నుంచి బెదిరింపులు మొదలయ్యాయి. చేతబడి చేసి ఆమెను, ఆమె కుటుంబాన్ని అంతమొందిస్తామని బెదిరించారు. అయినా లత పట్టువీడలేదు. దీంతో ఆమె వ్యవసాయ పొలంలో గుప్త నిధులు వెలికి తీస్తామని నమ్మించారు. డబ్బులివ్వాల్సిందేనని లత పట్టుబట్టడంతో ఈ నెల 23న డబ్బులు తిరిగి ఇస్తామని చెప్పి సిరిసిల్ల బస్టాండ్ వద్దకు రమ్మన్నారు. ఆమె వెళ్లింది. కాని ఇద్దరూ రాలేదు. విసిగి వేసారినలత పోలీసు స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేశారు.

నిందితులు అరెస్టు : కరీంనగర్ జిల్లా కేంద్రం మంకమ్మతోటకు చెందిన శ్యామ్‌కుమార్ హైదరాబాద్​లోని తూముకుంటలో భద్రకాళీ పూజా స్టోర్ నడుపుతున్నాడు. అతని వద్దకు చాలా మంది పూజా సామాగ్రి కోసం వస్తుంటారు. వేములవాడ అగ్రహారానికి చెందిన పత్తెం లక్ష్మిరాజమ్ కూడా అతని వద్దకు పూజా సామాగ్రి కోసం వచ్చేవాడు. లక్ష్మిరాజం అగ్రహారం చుట్టు పక్కగ్రామాలలో క్షుద్ర పూజలు చేస్తాడు. మంత్రాలు, తంత్రాలు, దిష్టి తీయడం, చేతబడుల పేరుతో పూజా సామాగ్రిని అక్కడ కొనుగోలు చేస్తాడు. మూఢనమ్మకాలు నమ్మే అమాయక ప్రజల వద్ద డబ్బులు తీసుకుని పూజలు చేస్తుంటానని శ్యాంకుమార్‌కు చెప్పాడు.

ఎవరైనా అలాంటి నమ్మకాలతో క్షుద్రపూజలు, చేతబడి చేయాలని కోరితే తన గురించి గొప్పగా చెప్పాలని లక్ష్మీరాజం శ్యాంకుమార్‌కు సూచించాడు. బాధితుల నుంచి పెద్దమొత్తంలో డబ్బులు వసూలు చేయవచ్చని వచ్చిన దాంట్లో చెరిసగం పంచుకోవచ్చని ప్రతిపాదన తెచ్చాడు. అందుకు అంగీకరించిన శ్యామ్‌ ఈ మోసానికి తెరలేపి లతను మోసగించారు. కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు ప్రారంభించిన పోలీసులు వేములవాడ అగ్రహారంలోని లక్ష్మిరాజమ్ ఇంటి వద్ద ఇద్దరు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. నిందితుల నుంచి కొంత నగదు ఇతర వస్తువులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇద్దరు నిందితులను అరెస్ట్‌ చేసిన పోలీసులు రిమాండ్‌కు తరలించారు. కేసులో నిందితులను పట్టుకోవడంలో కీలక భూమిక పోషించిన డీఎస్పీ నాగేంద్రచారి, సీఐ శ్రీనివాస్, ఎస్.ఐ గణేష్ , సిబ్బంది ని జిల్లా ఎస్పీ ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. అనారోగ్య సమస్యలకు క్షుద్ర పూజలు, చేతబడులు, మంత్రాలు పరిష్కారం కాదని ప్రజలు గుర్తించాలని జిల్లా ఎస్పీ సూచించారు.

TAGGED:

RAJANNA SIRCILLA INCIDENT
పూజల పేరుతో మోసం
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BLACK MAGIC SCAM
BLACK MAGIC SCAM

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