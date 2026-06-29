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'ఆకేపాటి' భూకబ్జాల్లో ఘనాపాటి! - రికార్డుల మాయాజాలంతో ప్రభుత్వ భూముల్లో పాగా

కుటుంబ సభ్యుల పేరిట వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యే ఆక్రమణలు - శేషమాంబాపురం, ఆకేపాడు, మందపల్లి, శ్రీరంగరాజపురంలో ఆక్రమణలు - 350 ఎకరాల స్వాధీనానికి రంగంలోకి దిగిన యంత్రాంగం

MLA Akepati Amarnath Reddy Frauds in YSR Kadapa District
MLA Akepati Amarnath Reddy Frauds in YSR Kadapa District (ETV)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 29, 2026 at 10:26 AM IST

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MLA Akepati Amarnath Reddy Frauds in YSR Kadapa District : వైఎస్సార్ కడప జిల్లా రాజంపేట ఎమ్మెల్యే ఆకేపాటి అమరనాథ్‌రెడ్డి భూ దందాల్లో ఘనాపాటిగా మారినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. రికార్డుల మాయాజాలంతో వందల కోట్ల విలువైన ప్రభుత్వ భూముల్లో పాగా వేసినట్లు క్షేత్రస్థాయి పరిశీలనలో తేల్చారు. రాజంపేట మండలంలో సుమారు 350 ఎకరాలను కుటుంబసభ్యుల పేరిట మార్చేసినట్లు నిర్థారించారు. ఆక్రమణలను పక్కా ఆధారాలతో గుర్తించి సదరు భూముల స్వాధీనానికి చర్యలు చేపట్టారు.

'ఆకేపాటి' భూకబ్జాల్లో ఘనాపాటి! - రికార్డుల మాయాజాలంతో ప్రభుత్వ భూముల్లో పాగా (ETV)

కడప జిల్లా రాజంపేట మండలంలో వందలాది ఎకరాల ప్రభుత్వ భూములను కాజేసేందుకు వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యే ఆకేపాటి అమరనాథ్‌రెడ్డి కుట్రపన్నిననట్లు జిల్లా అధికార యంత్రాంగం తేల్చారు. మండలంలోని శేషమాంబాపురం, ఆకేపాడు, మందపల్లి, శ్రీరంగరాజపురం రెవెన్యూ గ్రామాల్లో వందల కోట్ల విలువైన ప్రభుత్వ భూములను ఎమ్మెల్యే కాజేశారన్న ఫిర్యాదులపై రెవెన్యూ యంత్రాంగం స్పందించింది.

క్షేత్రస్థాయిలో ప్రాథమిక విచారణ చేపట్టిన యంత్రాంగం వాస్తవాలను నిగ్గు తేల్చుతూ జిల్లా కలెక్టర్ చెరుకూరి శ్రీధర్‌కు నివేదిక సమర్పించింది. నివేదికలో ఎమ్మెల్యే కుటుంబ సభ్యులైన ఆకేపాటి జ్యోతి, సుజన, సాయిఅఖిల్ రెడ్డి, అనిల్‌కుమార్‌రెడ్డిలతో పాటు ఇతర కుటుంబ సభ్యుల పేర్లను రెవెన్యూ అధికారులు ప్రస్తావించారు. వీరితో పాటు ఇంకా ఇతరుల పేరిట దాదాపు 350 ఎకరాల వరకు అక్రమంగా వెబ్‌ల్యాండ్‌లో నమోదు చేసుకున్న భూములను గుర్తించారు.

ఆ భూములకు ఎలాంటి ఆధారాలు లేవు : ఆకేపాడు, మందపల్లి గ్రామాల్లోని 1277, 1285, 1286, 1294, 1295, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304 సర్వే నంబర్లను అధికారులు క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు. పాత అడంగల్, డీకేటీ, ప్రొఫార్మా-1 రికార్డుల్లోని వివరాలకు, వెబ్‌ల్యాండ్‌లో నమోదైన పేర్లకు మధ్య భారీ వ్యత్యాసాలను గుర్తించారు. కొన్ని సర్వే నంబర్లలో 2014, 2015, 2018, 2021 సంవత్సరాల్లో వెబ్‌ల్యాండ్‌లో అక్రమంగా నమోదులు జరిగాయని, ఐతే ఈ నమోదులకు ఆధారమైన పత్రాలు ఏవీ లేవని నివేదిక వెల్లడించింది.

పాత అడంగల్‌లో ప్రభుత్వ భూమిగా ఉన్న కొన్ని సర్వే నంబర్లలో ప్రస్తుతం వ్యక్తుల అనుభవంలో ఉన్నట్లు క్షేత్రస్థాయి పరిశీలనలో గుర్తించారు. శ్రీరంగరాజపురం గ్రామంలో సర్వే నంబర్లు 36, 37 ప్రభుత్వ పోరంబోకు, అటవీ భూములుగా రికార్డుల్లో ఉన్నట్లు అధికారులు నిర్ధారించారు. మొత్తం 8 రకాల ఆధారాలను సరిపోల్చగా ఎక్కడా ఎమ్మెల్యేతోపాటు వారి కుటుంబసభ్యుల ఆక్రమణలో ఉన్న భూములకు ఎలాంటి ఆధారాలు లేవని తేల్చారు.

350 ఎకరాల స్వాధీనానికి చర్యలు : ఈ భూదందాలపై జిల్లా కలెక్టర్ చెరుకూరి శ్రీధర్ తీవ్రంగా స్పందించి తక్షణమే సదరు ప్రభుత్వ భూములను స్వాధీనం చేసుకోవాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు రాజంపేట సబ్ కలెక్టర్ భావన యంత్రాంగంతో స్వయంగా క్షేత్రస్థాయిలో రంగంలోకి దిగారు. రెవెన్యూ సిబ్బందితో కలిసి భారీ ఎత్తున ఆక్రమణల తొలగింపు చర్యలు చేపట్టారు. ప్రభుత్వం నుంచి ఎవరికీ, ఎప్పుడూ ఎలాంటి పట్టాలు పొందకుండానే ఆక్రమించుకొని ఫెన్సింగ్ వేసుకున్న ఆకేపాడు, శ్రీరంగరాజపురం గ్రామ పొలాల్లోని 47.22 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూములను గుర్తించి స్వాధీనం చేసుకున్నారు. శ్రీరంగరాజపురం గ్రామంలో 39.70 ఎకరాలు, ఆకేపాడులో 7.52 ఎకరాల వంతున మొత్తం 47.22 ఎకరాల వరకు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మొత్తంగా 350 ఎకరాల స్వాధీనానికి చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి.

హెచ్చరిక బోర్డులను ఏర్పాటు : రాజంపేట తహసీల్దార్ దస్తగిరయ్య ఆధ్వర్యంలో JCBల సాయంతో సదరు ప్రభుత్వ భూములకు చుట్టూ వేసిన ఫెన్సింగ్‌ను పూర్తిగా తొలగించారు. అనంతరం ఆ భూమిని ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకొంటూ ఎవరైనా అక్రమంగా ప్రవేశించినచో చట్టప్రకారం శిక్షార్హులంటూ హెచ్చరిక బోర్డులను ఏర్పాటు చేశారు. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఆక్రమణలపై క్రిమినల్ చర్యలు ఉంటాయని అధికారులు హెచ్చరించారు.

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TAGGED:

MLA AKEPATI AMARNATH REDDY
RAJAMPET MLA LAND KABZA
ఎమ్మెల్యే అమరనాథ్‌రెడ్డి భూ దందా
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RAJAMPET MLA AKEPATI FRAUDS

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