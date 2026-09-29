కువైట్ క్రికెట్ జట్టులో ఆంధ్ర యువకుడు - ఐపీఎల్లో ఆడతానంటున్న విశ్వతేజ
భారత్ మూలాలున్న విశ్వతేజకు చిన్నప్పటి నుంచి క్రికెట్ అంటే మక్కువ. అందులోనూ కోహ్లీ అంటే ఇష్టం. ఆటపై ఇష్టంతో కువైట్లోనే శిక్షణ తీసుకున్నాడు. చివరికి ఇతని ప్రతిభ గుర్తించి అతన్ని కువైట్ టీమ్లో చేర్చుకున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 29, 2026 at 3:33 PM IST
Rajampet Boy In Kuwait Cricket Team: కలలు కనడం ఒక ఎత్తయితే వాటిని నిజం చేసుకోవడానికి సరిహద్దులు దాటడం ఇంకో ఎత్తు. ప్రేరణ ఎక్కడి నుంచైనా రావచ్చు, కానీ పట్టుదల ఉంటే సొంత గడ్డపైనే కాదు, పరాయి దేశంలోనైనా జెండా పాతొచ్చని నిరూపించాడు యువ క్రికెటర్. టీవీలో మనకు నచ్చిన ప్లేయర్ మ్యాచ్ ఆడుతుంటే చప్పట్లు కొడతాం, గెలిస్తే పండగ చేసుకుంటాం. కానీ, ఆ ఆటను చూసి తన జీవితాన్నే మార్చుకున్న అభిమానిని ఎప్పుడైనా చూశారా? రన్మెషీన్ విరాట్ కోహ్లీపై ఉన్న ఇష్టంతో క్రికెట్ను కెరీర్గా మార్చుకొని, కువైట్ దేశంలో తన కలను సాకారం చేసుకున్నాడు. కువైట్ క్రికెట్ చరిత్రలో సరికొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తున్న ఈ ఇండియన్ బాయ్ క్రికెటర్ స్ఫూర్తిదాయక ప్రయాణం. అతనే విశ్వతేజ.
విరాట్పై మక్కువ ఎక్కువ : నెట్టం ప్రసాద్, ఆయన భార్య ఝాన్సీ వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలోని రాజంపేట మండలానికి చెందినవారు. ఉపాధి కోసం కువైట్కు వెళ్లి అక్కడే స్థిరపడ్డారు. వారి కుమారుడు విశ్వతేజ కువైట్లో జన్మించి, ప్రస్తుతం అక్కడే తన విద్యాభ్యాసాన్ని (12వ తరగతి) కొనసాగిస్తున్నాడు. చిన్నప్పటి నుంచే అతనికి విరాట్ కోహ్లీ అంటే ఎంతో అభిమానం. ఆ అభిమానంతోనే టీమ్ ఇండియా పాల్గొనే ప్రతి టోర్నమెంట్ను అతను తప్పక చూసేవాడు. ఈ ఆసక్తి అతన్ని స్వయంగా ఆట వైపు నడిపించింది. సమయం దొరికినప్పుడల్లా స్నేహితులతో కలిసి మైదానంలో ఆడేవాడు. అతనికున్న ఆసక్తిని గమనించిన తండ్రి ప్రసాద్, ప్రాక్టీస్ కోసం అతన్ని మైదానానికి తీసుకెళ్లి ప్రోత్సహించారు. ఈ శిక్షణ ఫలితంగా విశ్వతేజ కువైట్ జాతీయ క్రికెట్ జట్టులో స్థానం సంపాదించాడు.
అసాధారణ క్రీడా ప్రతిభ: ఈ క్రీడ పట్ల మక్కువ పెంచుకున్న విశ్వతేజ, ముఖ్యంగా బౌలింగ్లో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును ఏర్పరచుకున్నాడు. బంతిని రెండు వైపులా స్వింగ్ చేసేలా అతను శిక్షణ పొందాడు. ఈ నైపుణ్యం ఎంపిక ప్రక్రియలో (ట్రయల్స్లో) సెలెక్టర్లను ఆకట్టుకోవడమే కాకుండా అతనికి ప్రత్యేక ప్రయోజనాన్ని కూడా చేకూర్చింది. తత్ఫలితంగా క్రికెట్ అసోసియేషన్ అతన్ని జాతీయ జట్టుకు ఎంపిక చేసింది. కొంతకాలంగా విశ్వతేజ వివిధ దేశాలతో జరిగే మ్యాచ్లలో కువైట్కు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాడు.
ఇప్పటివరకు అతను నాలుగు దేశాలలో పర్యటించి నాలుగు అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు ఆడాడు. మొత్తం మీద కువైట్ తరపున 102 మ్యాచ్లలో పాల్గొన్నాడు. ఇప్పటివరకు 664 పరుగులు సాధించిన అతను అత్యధికంగా 60 పరుగులు, ఐదు అర్ధ సెంచరీలు నమోదు చేశాడు. అలాగే మొత్తం 109 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఇందులో 17 పరుగులకు 4 వికెట్లు తీయడం అతని అత్యుత్తమ ప్రదర్శనగా నిలిచింది. భవిష్యత్తులో భారతదేశంలోని ఐపీఎల్ జట్టులో స్థానం సంపాదించి ఆ లీగ్లో ఆడగలననే ఆశాభావాన్ని విశ్వతేజ వ్యక్తం చేశాడు.
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