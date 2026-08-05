అనంతబాబుకు మరోసారి ఎదురుదెబ్బ - బెయిల్ పిటిషన్ను తిరస్కరించిన కోర్టు
వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబుకు ఎదురుదెబ్బ - బెయిల్ పిటిషన్ను తిరస్కరించిన రాజమహేంద్రవరం ప్రత్యేక కోర్టు - ప్రత్యేక పీపీ వాదనతో ఏకీభవించి పిటిషన్ను డిస్మిస్ చేస్తూ కోర్టు ఆదేశాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 5, 2026 at 6:37 PM IST
Rajamahendravaram Special Court Rejected Anantababu's Bail Petition: వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబుకు న్యాయస్థానంలో మరోసారి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఆయన బెయిల్ పిటిషన్ను రాజమహేంద్రవరం ప్రత్యేక కోర్టు తిరస్కరించింది. డ్రైవర్ సుబ్రహ్మణ్యం హత్య కేసులో నిందితుడిగా ఉన్న అనంతబాబు ప్రస్తుతం రాజమహేంద్రవరం సెంట్రల్ జైలులో రిమాండ్ ఖైదీగా ఉన్నారు.
గతంలో ఈ కేసులో బెయిల్పై ఉన్న సమయంలో సాక్షులను నిర్బంధించి బెదిరించినట్లు అభియోగాలు ఉన్నాయి. బెయిల్ నిబంధనలను ఉల్లంఘించిన అనంతబాబుకు కోర్టు బెయిల్ రద్దు చేసింది. అప్పటి నుంచి రాజమహేంద్రవరం సెంట్రల్ జైల్లో అనంతబాబు ఉంటున్నారు. ఈ క్రమంలో మరోసారి బెయిల్ కోసం పిటిషన్ వేశారు.
దీనిపై రాజమహేంద్రవరం కోర్టు విచారణ చేపట్టింది. నిందితుడికి నేర చరిత్ర ఉన్నందున బెయిల్ ఇవ్వొద్దని ప్రత్యేక పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ ముప్పాళ్ల సుబ్బారావు కోర్టులో వాదనలు వినిపించారు. ప్రత్యేక పీపీ వాదనతో ఏకీభవించి కోర్టు పిటిషన్ను డిస్మిస్ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఇప్పటికే పలుమార్లు ఆయన బెయిల్ పిటిషన్లు తిరస్కరణకు గురయ్యాయి.
బెయిల్ పిటిషన్పై తీర్పు వాయిదా : సాక్షులను బెదిరించారన్న ఆరోపణలకు సంబంధించి వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ అనంత బాబు దాఖలు చేసిన రెండో బెయిల్ పిటిషన్పై ప్రాసిక్యూషన్ తరపున ముప్పాళ్ల సుబ్బారావు వాదనలు వినిపించారు. అలాగే సెక్షన్ 65బి (Section 65B) ధృవీకరణ పత్రాలకు సంబంధించి ప్రాసిక్యూషన్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై కూడా వాదనలు జరిగాయి. ఈ అంశాలపై తీర్పును న్యాయమూర్తి ఈ నెల 5వ తేదీకి వాయిదా వేశారు. అంతకుముందు, కోర్టులో హాజరుపరచడానికి పోలీసులు అనంత బాబును రాజమహేంద్రవరం సెంట్రల్ జైలు నుంచి తీసుకువచ్చారు. ఈ విచారణకు అనంతబాబు భార్య కూడా హాజరయ్యారు. అనంతరం సుమారు 11:30 గంటలకు ఆ ఎమ్మెల్సీని తిరిగి జైలుకు తరలించారు.
6, 7 తేదీల్లో విచారణ : కాకినాడలో దళిత యువకుడు వీధి సుబ్రహ్మణ్యం దారుణ హత్య కేసులో సాక్షుల విచారణ ఈ నెల 6, 7 తేదీల్లో జరుగుతుందని జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి మౌలానా జునైద్ అహ్మద్ సోమవారం ప్రకటించారు. గత జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి బదిలీ కారణంగా ఈ కేసు విచారణ ప్రక్రియ గత నెలన్నర రోజులుగా నిలిచిపోయింది. ఇప్పుడు కొత్త న్యాయమూర్తి బాధ్యతలు స్వీకరించడంతో విచారణ తిరిగి ప్రారంభం కానుంది.
బెయిల్ పిటీషన్పై పలు మార్లు వాదనలు : సాక్షులను బెదిరించారన్న ఆరోపణలపై అనంత బాబుపై కూడా కేసు నమోదైంది. ఈ కేసులో బెయిల్ కోరుతూ ఆయన మరో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఈ పిటిషన్కు సంబంధించి కోర్టులో ఇరుపక్షాల వాదనలు పూర్తయ్యాయి. నిందితుడికి బెయిల్ మంజూరు చేయవద్దని ప్రత్యేక పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ (PP) ముప్పాళ్ల సుబ్బారావు కోర్టును కోరారు. అనంత బాబుకు నేర చరిత్ర ఉందని పేర్కొన్న ఆయన బెయిల్ మంజూరు చేస్తే సాక్షుల భద్రతకు తీవ్ర ముప్పు వాటిల్లుతుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. అలాగే దర్యాప్తు ప్రక్రియ ప్రభావితమయ్యే అవకాశం ఉందని కూడా ఆయన తెలిపారు.
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