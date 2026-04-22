జగన్ సహా వైఎస్సార్సీపీ నేతలంతా హత్యా రాజకీయాలు చేస్తున్నారు: గోరంట్ల బుచ్చయ్య చౌదరి

వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు అరాచకవాదులుగా మారారని ఎమ్మెల్యే గోరంట్ల బుచ్చయ్య చౌదరి ఆగ్రహం - విచ్ఛిన్నకర శక్తులకు తాడేపల్లి ప్యాలెస్ కేంద్రబిందువైందని ఇకపై ఆ పార్టీ నేతల ఆటలు సాగవని వెల్లడి

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 22, 2026 at 8:21 PM IST

MLA Gorantla Butchaiah Chowdary Comments on YSRCP: వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు అరాచకవాదులుగా మారారని రాజమహేంద్రవరం రూరల్ ఎమ్మెల్యే గోరంట్ల బుచ్చయ్య చౌదరి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. జగన్ సహా వైఎస్సార్సీపీ నేతలు హత్యా రాజకీయాలు చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. పరిటాల రవి కేసు తిరగదోడితే జగన్ ప్రమేయం బయటపడుతుందని పరిటాల హత్య కేసులో హంతకులు ఎవరో తేల్చాలని డిమాండ్ చేశారు. వివేకా హత్యను గుండెపోటుతో చిత్రీకరించింది ఎవరో తేలాలని అలానే ఈ హత్య కేసులో నలుగురు సాక్షులను ఆనవాళ్లు లేకుండా హతమార్చారని ఆరోపించారు. తాను కాపులను విమర్శించినట్లు సాక్షిలో తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని ఎమ్మెల్యే బుచ్చయ్య చౌదరి తెలిపారు.

సాక్షి పత్రిక విషపుత్రిక అని అవినీతి, అక్రమాలతో దోచుకుని పత్రిక పెట్టారని ఎమ్మెల్యే బుచ్చయ్య చౌదరి అన్నారు. కులాలు, మతాల మధ్య వైషమ్యాలు సృష్టించొద్దని కోరుతున్నానని సాక్షి పత్రిక తప్పుడు రాతలపై బొమ్మూరు పీఎస్‌లో ఫిర్యాదు చేశామని తెలిపారు. తప్పుడు రాతలపై క్షమాపణలు చెప్పాలి లేకుంటే పరువు నష్టం దావా వేస్తానని హెచ్చరించారు. తప్పుడు విధానాలు మానుకోకపోతే తగిన గుణపాఠం చెబుతామని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్రంలో అల్లర్లు సృష్టించడమే జగన్ లక్ష్యమని మండిపడ్డారు. జనాన్ని పోగేస్తే తప్ప తాడేపల్లి ప్యాలెస్ నుంచి జగన్‌ రాలేరని అలానే కేసుల నుంచి బయటపడేందుకే జగన్‌ అరాచకాలు చేస్తున్నాడని విమర్శించారు.

ఇకపై వైఎస్సార్సీపీ ఆటలు సాగవు: కోడి కత్తి కేసులో వాస్తవాలు బయటకొస్తాయనే జగన్‌ కోర్టుకు వెళ్లట్లేదని ఎమ్మెల్యే అన్నారు. విచ్ఛిన్నకర శక్తులకు తాడేపల్లి ప్యాలెస్ కేంద్రబిందువైందని ఇకపై జగన్ సహా వైఎస్సార్సీపీ నేతల ఆటలు సాగవని చెప్పారు. హత్య కేసులో సాక్షులను అనంతబాబు ప్రలోభపెడుతున్నారని సాక్ష్యాలను తారుమారు చేయడం చాలా దారుణమని అన్నారు. సామరస్యంగా ఉన్నప్పుడు చెడగొట్టాలని చూస్తే ఊరుకునేది లేదని అభివృద్ధి చేసుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు అడ్డుకోవడం సమంజసమా అని ప్రశ్నించారు. ఏ రంగాల్లో ఏం సాధించామో చర్చించేందుకు నేను సిద్ధంగా ఉన్నామని అలానే గత ఐదేళ్ల వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో ఏం చేశారో మీరు చెప్పాలి కదా అని గోరంట్ల బుచ్చయ్యచౌదరి డిమాండ్ చేశారు.

ఎవరైనా తప్పుడు ప్రచారం చేస్తే సహించేది లేదని నా వ్యాఖ్యలను వక్రీకరించి సాక్షి పత్రికలో రాస్తున్నారు గోరంట్ల బుచ్చయ్యచౌదరి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. నేను అనని మాటలను తప్పుగా చూపిస్తున్నారని సాక్షి యాజమాన్యంపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్‌ చేస్తున్నానని అన్నారు. ఆలయాలు, వ్యక్తులపై దాడులే వైఎస్సార్సీపీ పనిగా పెట్టుకుందని అరాచకాలను చూస్తూ ఊరుకునేది లేదని మండిపడ్డారు. ఎల్లకాలం రౌడీయిజం సాగదని ఇప్పటికీ స్పష్టంగా చెబుతున్నానని చెప్పారు. తాను ఏనాడూ కుల వ్యవస్థను ఉపయోగించుకోలేదని నా వ్యక్తిత్వంతో నేనొచ్చా అందరితో సామరస్యంగా ఉంటున్నానని వివరించారు. జగన్‌ అరాచక విధానాలపైనే నేను వ్యాఖ్యలు చేశానని వెల్లడించారు.

''పరిటాల రవి హత్యలో వైఎస్ జగన్ ప్రమేయం ఉంది. పరిటాల హత్య కేసు తిరగదోడితే జగన్ చేసిన హత్యాప్రణాళిక, ప్రమేయం బయటపడుతుంది. తాను కాపులను విమర్శించినట్లు సాక్షిలో తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారు. వెంటనే జరిగిన తప్పుకు క్షమాపన చెప్పాలి లేని పక్షంలో సాక్షి యాజమాన్యంపై కేసు పెట్టడం సహా కోర్టులో పరువునష్టం దావా వేస్తా''- గోరంట్ల బుచ్చయ్య చౌదరి, రాజమహేంద్రవరం రూరల్ ఎమ్మెల్యే

