'పెద్ద పెద్ద డాక్టర్లే చనిపోతారు మీ కూతురో లెక్కా' - వైద్యురాలి దురుసు సమాధానం

రాజమహేంద్రవరం జీజీహెచ్‌లో బాధిత కుటుంబానికి వైద్యురాలి దురుసు సమాధానం - ఆందోళన చేపట్టిన బంధువులు

GGH_Doctor_Rude_Answer
GGH_Doctor_Rude_Answer (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 5, 2025 at 5:03 PM IST

GGH Doctor Rude Answer to Victim Family: తమ కుమార్తె ఎలా మృతి చెందిందని అని అడిగితే 'పెద్ద పెద్ద డాక్టర్లే చనిపోతారు మీ కూతురో లెక్కా' అని ఓ వైద్యురాలి దురుసు సమాధానం ఇచ్చారు. దీంతో రాజమహేంద్రవరం జీజీహెచ్‌లో ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది. బాధితులు తెలిపిన వివరాలు లాలా చెరువుకు చెందిన జయంతి (22) కాన్పు కోసం జీజీహెచ్‌లోని మాతాశిశు విభాగానికి కుటుంబ సభ్యులు తీసుకొచ్చారు. ఈ నెల 2న తెల్లవారుజామున 4.30 గంటలకు బిడ్డకు జన్మనిచ్చారు. అనంతరం బిడ్డను బంధువులకు చూపించి ఎస్‌ఎన్‌సీయూలో ఉంచారు. అప్పటి నుంచి జయంతి పరిస్థితి ఎలా ఉందని అడిగినా వైద్యుల నుంచి సమాధానం రాలేదు. మధ్యాహ్నం 12.30 గంటలకు జయంతి మృతి చెందారని తెలిపారు.

మళ్లీ కాసేపటికి ఓ నెగెటివ్‌ రక్తం, ప్లాస్మా తెచ్చుకోండి అని బంధువులకు సూచించారు. వారు తెచ్చుకునేందుకు సిద్ధం అవుతుండగా 2.30 గంటలకు ఈసీజీ తీసి జయంతి మృతి చెందారని వైద్యులు తెలిపారు. ముందు కాన్పులో ఆపరేషన్‌ జరిగిందని, 2వ కాన్పులో సాధారణ ప్రసవం కోసం ప్రయత్నించడమేంటని బంధువులు ప్రశ్నించారు. జీజీహెచ్‌లోని ఎంసీహెచ్‌ వద్ద గురువారం జయంతి బంధువులు ఆందోళన చేపట్టారు. దీనిపై సూపరింటెండెంట్‌ సత్యనారాయణను వివరణ కోరగా విచారణ కమిటీని నియమించి సమగ్రంగా దర్యాప్తు చేస్తామని తెలిపారు.

సీఎం చంద్రబాబు ఆగ్రహం: ప్రభుత్వాసుపత్రుల్లో వైద్యుల నిర్లక్ష్యం కారణంగా జరిగిన ఘటనలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. కాకినాడ, రాజమహేంద్రవరం ప్రభుత్వాసుపత్రుల్లో వైద్య సేవల్లో నిర్లక్ష్యంపై ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. విధుల్లో నిర్లక్ష్యం చూపిన వైద్యులు, సిబ్బందిపై చర్యలకు ఆదేశించారు. బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని సంబంధిత అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. సంబంధిత వైద్య సిబ్బందిపై పూర్తిస్థాయి విచారణ జరిపి చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. కాకినాడ జీజీహెచ్‌లో మృతి చెందిన గర్భిణి కుటుంబానికి సాయం అందించాలని సూచించారు. ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చూడాలని అధికారులకు తెలిపారు.

కాకినాడ ప్రభుత్వ జనరల్ ఆసుపత్రిలో జరిగిన ఘటనలో, తాళ్లరేవు మండలం గడిమొగ గ్రామానికి చెందిన 8 నెలల గర్భిణి మల్లేశ్వరి వైద్యుల నిర్లక్ష్యంతో ప్రాణాలు కోల్పోయారు. రాజమహేంద్రవరం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో 55 ఏళ్ల రోగికి అక్టోబర్ 2025 తేదీకి గడువు ముగిసిన మందులను నవంబర్ 8న అక్కడ ఆసుపత్రి వర్గాలు ఇచ్చాయి. వాటిని వాడిన రోగి మరింత అనారోగ్యం పాలయ్యారు. ఈ రెండు ఘటనలపై సీఎం చంద్రబాబు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

