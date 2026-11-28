రాజమహేంద్రవరం జిల్లా కోర్టు ఏర్పడి 222 ఏళ్లు - వైభవంగా న్యాయ ఉత్సవం
Rajamahendravaram Court 222 Years: రాజమహేంద్రవరం జిల్లా న్యాయస్థానం ఏర్పడి 222 ఏళ్లు, బార్ అసోసియేషన్ స్థాపించి 131 ఏళ్లు అయిన సందర్భంగా న్యాయ ఉత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 1:19 PM IST
రాజమహేంద్రవరం జిల్లా న్యాయస్థానం ఏర్పడి 222 సంవత్సరాలు, బార్ అసోసియేషన్ స్థాపించి 131 సంవత్సరాలు అయిన సందర్భంగా ఇవాళ న్యాయ ఉత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు, హైకోర్టు సీజే జస్టిస్ లిసా గిల్తో పాటు పలువురు సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తులు, బార్ అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు, లాయర్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
222 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్బంగా జిల్లా కోర్టుపై సుప్రీంకోర్టు జడ్జిలు సావనీర్ ఆవిష్కరించారు. బార్ అసోసియేషన్లో 50 ఏళ్లకు పైన సేవలందించిన న్యాయవాదులకు ఘన సన్మానం చేసి జ్ఞాపికలు అందజేశారు.
'న్యాయపీఠం, న్యాయవాద లోకం' అనే రెండు చక్రాలు కలిసినప్పుడే ధర్మరథం ముందుకు సాగుతుందని హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ లిసా గిల్ అభిప్రాయపడ్డారు. రాజమహేంద్రవరం జిల్లా కోర్టు ఏర్పడి 222 ఏళ్లు, బార్ అసోసియేషన్ 131 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకోవడం చరిత్రాత్మక మైలురాయి అని చెప్పారు. ఇవి కేవలం ఉత్సవాలు మాత్రమే కాదని రెండు శతాబ్దాల ప్రజల నమ్మకానికి నిదర్శనమన్నారు. నిజమే గెలుస్తుంది చట్టబద్ధ పాలన నిలబడుతుందనేందుకు ఉదాహరణ అని కొనియాడారు. న్యాయవాదులంతా టెక్నాలజీని అందుపుచ్చుకుని ప్రజలకు సేవలందించాలని జస్టిస్ లిసా గిల్ పిలుపునిచ్చారు.
ప్రజలు న్యాయవ్యవస్థ నుంచి సత్వర న్యాయం అర్థమయ్యే తీర్పు గౌరవించే వ్యవస్థను కోరుకుంటారని సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఎస్.వి.ఎన్. భట్టి అన్నారు. న్యాయమూర్తులంతా పంచ సూత్రాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని పని చేయాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. రాజమహేంద్రవరం జిల్లా కోర్టు ఏర్పడి 222 ఏళ్లు, బార్ అసోసియేషన్ 131 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకోవడం గొప్ప విషయమన్నారు.
'జిల్లా కోర్టుకు 222, బార్కు 131 ఏళ్లు' - అపూర్వఘట్టానికి వేదిక కానున్న రాజమహేంద్రవరం