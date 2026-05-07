అనంతబాబు బెయిల్ రద్దు పిటిషన్ - 13న తీర్పు ఇవ్వనున్న కోర్టు
వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు బెయిల్ రద్దు పిటిషన్పై తీర్పు వాయిదా - డ్రైవర్ హత్య కేసులో అనంతబాబు బెయిల్ రద్దు చేయాలని పోలీసులు పిటిషన్ -బెయిల్ రద్దు పిటిషన్పై తీర్పు ఈనెల 13కు వాయిదా
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 7, 2026 at 4:50 PM IST
Court Verdict on Anantha Babu Bail Petition : వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు బెయిల్ రద్దు చేయాలన్న పిటిషన్పై కోర్టు తీర్పు మరోసారి వాయిదా పడింది. తీర్పును ఈనెల 13కు వాయిదా వేస్తున్నట్లు రాఙమహేంద్రవరం ప్రత్యేక న్యాయస్థానం తెలిపింది. డ్రైవర్ వీధి సుబ్రమణ్యం హత్య కేసులో సాక్షులను చంపుతానని బెదిరించినందున గతంలో ఇచ్చిన బెయిల్ రద్దు చేయాలని పోలీసులు పిటిషన్ వేయగా కోర్టు విచారించింది. అదేవిధంగా డ్రైవర్ వీధి సుబ్రమణ్యం హత్య సంబంధించి సాక్షులను బెదిరించిన మరో కేసులోనూ ముందస్తు బెయిల్పై 13న నిర్ణయం వెలువరిస్తామని కోర్టు తెలిపింది.
ఈ కేసులో ఏ2 గా ఉన్న కడియాల మహాలక్ష్మి అలియాస్ చెన్న, ఏ3 కడియాల సతీష్ ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్పై 11న విచారణ చేయనున్నట్లు కోర్టు తెలిపింది. 15న ఏ5 చెక్క పల్లి శ్రీనివాస్ ముందస్తు బెయిల్ పై నిర్ణయం తీసుకుంటామని న్యాయమూర్తి చెప్పారు. అనంత బాబు ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్ వేసిన దృష్ట్యా ఎస్సీ, ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసు సెక్షన్లను పోలీసులు నమోదు చేశారు. సాక్షులను బెదిరించినందున అనంతబాబుపై ఎస్సీ, ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసు నమోదు చేస్తూ కోర్టులో పోలీసులు మెమో దాఖలు చేశారు. సాక్షులను బెదిరించిన కేసులో అనంతబాబుకు ముందస్తు బెయిల్ ఇవ్వవద్దని కోర్టును పోలీసులు కోరారు. వాదనల అనంతరం బెయిల్ రద్దు పై తీర్పు వాయిదా వేస్తూ న్యాయమూర్తి నిర్ణయం ప్రకటించారు.
218 రోజులపాటు జైల్లో : డ్రైవర్ సుబ్రమణ్యం హత్య అనంతరం 218 రోజులపాటు జైల్లో ఉన్న అనంతబాబుకు గతంలో సుప్రీంకోర్టు బెయిల్ ఇచ్చింది. అయితే ఇటీవల సాక్షులను బెదిరించినందున బెయిల్ను రద్దు చేయాలని కోరుతూ పోలీసుల తరపున ప్రత్యేక పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ ముప్పాళ్ల సుబ్బారావు పిటిషన్ వేయగా ఇప్పటికే వాదనలు ముగిశాయి. దీనిపై ఈరోజు తీర్పు వస్తుందని అంతా ఆశించారు. అయితే సుబ్రమణ్యం హత్య కేసులో సాక్షులను బెదిరించిన కేసులో ప్రస్తుతం జైల్లో ఉన్న అనంతబాబు తనకు బెయిల్ ఇవ్వాలని న్యాయస్థానంలో పిటిషన్ వేశారు. అనంతబాబు బెయిల్ పిటిషన్పై రాజమహేంద్రవరం ప్రత్యేక కోర్టు జడ్జి ఈరోజు వాదనలు విన్నారు. ఈ కేసులో బెయిల్ ఇవ్వవద్దని స్పెషల్ పీపీ ముప్పాళ్ల సుబ్బారావు వాదించారు.
ఈ సమయంలో బెయిల్ ఇవ్వొద్దు: తనకు వ్యతిరేకంగా సాక్ష్యం చెబితే చంపి శవాలు దొరకకుండా చేస్తానంటూ సాక్షులను అనంతబాబు వాట్సప్ వీడియో కాల్ ద్వారా బెదిరించారని డబ్బిచ్చి ప్రలోభాలకు గురి చేశారని కోర్టుకు తెలిపారు. ఈ సమయంలో బెయిల్ ఇవ్వవద్దని న్యాయమూర్తిని పీపీ కోరారు. ఇదే సమయంలో జోక్యం చేసుకున్న అనంతబాబు తరపు న్యాయవాదులు సాక్షులను బెదిరించిన కేసులో అనంతబాబు ప్రమేయం ఎక్కడా లేదని కోర్టుకు తెలిపారు. ఆధారాలు లేకుండా కేసు నమోదు చేశారని చెప్పుకొచ్చారు. ఇరువైపులా వాదనలు విన్న కోర్టు బెయిల్ రద్దు పిటిషన్ తీర్పును ఈనెల 13కు వాయిదా వేస్తూ రాజమహేంద్రవరం ప్రత్యేక కోర్టు ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది.
