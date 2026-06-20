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గోదావరిలో దూకిన కానిస్టేబుల్​ - మృతదేహం వెలికి తీసిన ఎస్డీఆర్​ఎఫ్​ సిబ్బంది

ఏపీఎస్పీ కానిస్టేబుల్‌ వంశీ మృతదేహం లభ్యం - రోడ్ కం రైలు వంతెన పైనుంచి దూకిన కానిస్టేబుల్ వంశీ - నదిలో గాలించి మృతదేహాన్ని వెలికితీసిన ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు

Constable Body Found In Godavari
Constable Body Found In Godavari (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 20, 2026 at 10:50 AM IST

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Constable Body Found In Godavari : తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజమహేంద్రవరం గోదావరిలో దూకిన ఏపీఎస్పీ కానిస్టేబుల్ చంద్రమళ్ల వంశీ మృతదేహం లభ్యమైంది. నిన్నటి నుంచి గాలించిన ఎస్డీఆర్​ఎఫ్​ బృందాలు మృతదేహాన్ని వెలికితీశాయి. పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు.

పోలీసులు, స్థానికుల వివరాల ప్రకారం తూర్పు గోదావరి జిల్లా శ్రీరామపురానికి చెందిన ఏపీఎస్పీ కానిస్టేబుల్ చంద్రమల్ల వంశీ గురువారం అర్ధరాత్రి 1 గంట సమయంలో తన తండ్రికి ఫోన్ చేసి రాజమహేంద్రవరంలోని రోడ్-కమ్-రైల్ వంతెన పైనుంచి దూకి ఆత్మహత్య చేసుకోబోతున్నానని చెప్పారు. ఆ తర్వాత తన ఫోన్‌ను స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకున్నారు. భయాందోళనకు గురైన కుటుంబం వెంటనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని వంతెనపై గాలించగా, వంశీకి చెందిన బైక్ , చెప్పులు లభించాయి. పోలీసులు వాటిని స్వాధీనం చేసుకుని, నదిలో అతని కోసం విస్తృత గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. నదిలో క్షుణ్ణంగా గాలించేందుకు పోలీసులు కాకినాడ నుంచి SDRF బృందాలను రప్పించారు. మత్స్యకారులు, నిపుణులైన డైవర్లు పడవల ద్వారా గాలింపు చేపట్టారు.

మహిళా కానిస్టేబుల్‌తో సాన్నిహిత్యం: వంశీ గత కొన్నేళ్లుగా కాకినాడలోని ఏపీఎస్పీ 3వ బెటాలియన్‌లో కానిస్టేబుల్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం సెలవుపై ఉన్నారు. మహిళా కానిస్టేబుల్‌తో వంశీకి సన్నిహిత సంబంధం ఉన్నట్లు సమాచారం. కొంతకాలం క్రితం వివాహం చేసుకోవాలని కోరినప్పటికీ వంశీ నిరాకరించారని ఆరోపిస్తూ ఆమె పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్ సర్కిల్ ఇన్‌స్పెక్టర్ (CI) వంశీని, అతని కుటుంబ సభ్యులను పిలిపించి కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చారు. ఆ సమయంలో తనను వివాహం చేసుకోవాలని ఆ మహిళా కానిస్టేబుల్ పట్టుబట్టినట్లు తెలిసింది.

రెండు రోజుల్లో నిశ్చితార్థం: మరోవైపు వంశీ కుటుంబం అతనికి మరొక యువతితో వివాహం నిశ్చయించింది. రెండు రోజుల్లో జరగాల్సిన నిశ్చితార్థానికి ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో, ఆ మహిళా కానిస్టేబుల్ గురువారం సాయంత్రం మరో ఫిర్యాదు చేశారు. ఆమెను వివాహం చేసుకోవాలని పోలీసులు వంశీకి, అతని కుటుంబానికి కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చారని బంధువులు తెలిపారు. తీవ్ర ఆందోళనతో ఏం చేయాలో తెలియని స్థితిలో వంశీ అర్ధరాత్రి ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లినట్లు సమాచారం.

ఆ తర్వాత అతను తన తండ్రికి ఫోన్ చేసి ఆత్మహత్య చేసుకోబోతున్నట్లు చెప్పాడు. ఆ మహిళా కానిస్టేబుల్ ఫిర్యాదు, వేధింపులు తద్వారా కలిగిన మానసిక వేదన కారణంగానే వంశీ ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడని అతని కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఉన్నతాధికారులు ఈ ఘటనపై విచారణ జరుపుతున్నారు. శుక్రవారం నుంచి నదిలో గాలింపు చర్యలు చేపట్టిన ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు, శనివారం ఉదయం మృతదేహాన్ని వెలికితీశాయి. పోస్ట్‌మార్టం కోసం మృతదేహాన్ని రాజమహేంద్రవరం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు.

'గోదావరిలో దూకుతున్నా' - తండ్రికి ఫోన్​లో​ చెప్పిన కానిస్టేబుల్​ వంశీ

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TAGGED:

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