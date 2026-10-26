ఎలక్ట్రికల్ ఏఈ హత్య కేసు ఛేదించిన పోలీసులు - భర్తే హంతకుడు
Rajam AE Lalitha Kumari Murder Case: విజయనగరం జిల్లా రాజాంలో ఎలక్ట్రికల్ ఏఈ హత్య కేసును పోలీసులు ఛేదించారు. భార్యపై అనుమానంతో ఆమె భర్త సీతారామరాజు హతమార్చినట్లు నిర్థారించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 5:17 PM IST
Rajam AE Lalitha Kumari Death, Husband Raju Detained : విజయనగరం జిల్లా రాజాంలో ఎలక్ట్రికల్ ఏఈ హత్య కేసును పోలీసులు ఛేదించారు. భార్యపై అనుమానంతో ఆమె భర్త సీతారామరాజు హతమార్చినట్లు నిర్థారించారు. కొండంపేట గ్రామానికి చెందిన వివాహిత లలితకుమారిని భర్త సీతారామరాజు హతమార్చినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. తొలుత అనుమానాస్పద మృతిగా భావించినా మృతురాలి ఒంటిపై గాయాలున్నట్లు ఆధారాలు లభ్యమైనట్లు తెలిపారు. మృతురాలి తండ్రి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు హత్య కేసుగా నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేశారు. ఉద్యోగరీత్యా లలితకుమారి ఆలస్యంగా ఇంటికి రావడంతో సీతారామరాజుకు అనుమానం ఎక్కువైనట్లు పోలీసులు తెలిపారు. దీంతో కొండంపేట ప్రధాన రహదారికి వెళ్లే మార్గంలో గొడ్డలితో హతమార్చి స్కూటీ, బ్యాగ్ పడేశాడు. చివరకు పోలీసులకు చిక్కాడు.
అనుమానంతో భార్య హత్య: పోలీసులు తెలిపిన వివరాల మేరకు విశాఖపట్టణానికి చెందిన లలిత కుమారికి, కొండంపేటకు చెందిన సీతారామరాజుకు 2003లో వివాహం జరిగింది. వీరికి ఇద్దరు పిల్లలున్నారు. భార్య లలిత కుమారిని భర్త ఇంజనీరింగ్ చదివించారు. తొలిత జీఎంఆర్ఐటీలో ప్రొఫెసర్గా లలిత కుమారి పనిచేశారు. 2017 లో ఎలక్ట్రికల్ ఏఈ గా ప్రభుత్వ ఉద్యోగం వచ్చింది. తొలిత వీరఘట్టంలో పనిచేశారు. అనంతరం రాజాం, ప్రస్తుతం చీపురుపల్లిలో ఎలక్ట్రికల్ ఏఈ గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. లలిత కుమారి సహాద్యోగులతో చనువుగా ఉండడం భర్తకు నచ్చేదికాదు. ప్రతిదీ ప్రశ్నించేవాడు. ఉద్యోగరీత్యా ఆలస్యంగా రావడంతో ఆతనికి అనుమానం ఎక్కువైంది. ఈ క్రమంలో వీరి మధ్య తరచూ గొడవలు జరుగుతుండేవి.
'భార్యపై అనుమానం ఎక్కువైన భర్త సీతారామరాజు ఎలాగైనా ఆమెను హతమార్చాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. ముందుగానే గొడ్డలి కొనుక్కొని ఇంట్లో దాచి పెట్టుకుని ఉంచాడు. ఆదివారం తెల్లవారుజామున లలిత కుమారిని యోగా క్లాస్కి తీసుకెళ్లాడు. కొండంపేట ప్రధాన రహదారికి వెళ్లే మార్గంలోని శ్మశానవాటిక సమీపంలో స్కూటీ ఆపి తొలిత తుప్పల్లో దాచుకున్న గొడ్డలితో ఆమెను హతమార్చాడు. మృతదేహం పక్కనే తమతో తీసుకువెళ్లిన స్కూటీ, క్యాంప్ బ్యాగ్ పడేశాడు.' - రాజాం పోలీసులు